​Не карантин, так актировка // ИНФОГРАФИКА

Стоит ли урезать юным сургутянам каникулы из-за того, что зимой у них что ни день, то актировка, что ни неделя, то ожидание карантина? Горожане, судя по всему, ответа на этот вопрос не имеют. По крайней мере, аудитория siapress.ru разделилась на две более-менее равные группы — с незначительным перевесом в пользу тех, кто считает, что каникулярных отдых — дело святое.

Между тем, напомним, сегодня в городе с утра объявлялась актировка для всей первой смены, и для половины второй. Зато карантин, похоже, отступает — вместе с эпидемией ОРВИ, которая, по свидетельству медиков, пошла в Югре на спад.