​Полвека над планетой

7 февраля авиакомпания «ЮТэйр» празднует свой полувековой юбилей. За это время ею был пройден долгий путь от Тюменского управления гражданской авиации до компании, услугами которой ежегодно пользуются миллионы человек.

Сегодня «ЮТэйр» — один из крупнейших авиационных холдингов в России, штаб-квартира которого на протяжении вот уже 18 лет находится в Сургуте. Эта компания обладает парком воздушных судов, который насчитывает более 400 самолетов и вертолетов.

При этом сфера деятельности компании выходит далеко за пределы нашей страны:

«ЮТэйр» работает на четырех континентах и считается одним из крупнейших операторов вертолетного флота в мире. Самолеты авиакомпании ежедневно летают в более чем 70 аэропортов России и зарубежья, а всего ее маршрутная сеть включает в себя 150 направлений, 65 из которых — уникальные. Благодаря столь обширной географии полетов — от Калининграда до Чукотки, в 2016 году «ЮТэйр» была удостоена международной премии Business Traveller Russia and CIS Awards в номинации «Лучшая региональная авиакомпания России и СНГ».

Такое признание на международном уровне не единично: в 2015 году «ЮТэйр» в очередной раз прошла процедуру сертификации по стандартам эксплуатационной безопасности IOSA, в реестр которых она входит с 2008 года. Кроме того, авиакомпания — крупнейший поставщик авиатранспортных услуг Организации Объединенных Наций.

Но, пожалуй, самым важным достижением авиакомпании в минувшем году можно назвать преломление ситуации с кризисом пассажироперевозок.

Напомним, что «ЮТэйр» стал заложником собственного успеха — после запрета на эксплуатацию Ту-154 в России авиаперевозчик развернул обширную программу по закупке качественных иностранных самолетов в лизинг, в итоге обрушение рубля в 2014 году вкупе со снижением активности пассажиров нанесли компании серьезный экономический ущерб. Однако за прошедшие два года топ-менеджер «ЮТэйр» смог выправить полет авиакомпании — разговоры о ее банкротстве уже не идут, а пассажиропоток вырос.

Как писали «Ведомости», в начале кризиса авиаперевозок «ЮТэйр» и «Трансаэро» находились в одинаковом положении, но выбрали разные стратегии поведения. В итоге «Трансаэро» ушла в историю, а авиакомпания из Югры продолжает свою работу.

Согласно официальным итогам, в 2016 году «ЮТэйр» перевезла 6,6 млн человек, что на 20 процентов выше результатов 2015 года, а на внутренних рейсах рост составил 25 процентов. На те же 25 процентов выросли грузоперевозки (до 18,5 тыс. тонн). При этом, выполняя обширную программу полетов, «ЮТэйр» остается одним из самых пунктуальных авиаперевозчиков страны. Регулярность рейсов этой авиакомпании составляет 98,8 процентов.

Разумеется, все это — заслуга не только высшего руководства компании, но и огромного коллектива, который насчитывает около 11 тысяч человек. Среди них Герой России, семь Заслуженных пилотов Российской Федерации и два Заслуженных штурмана России (подробнее об этом читайте на стр. 4). Кроме них еще сотни сотрудников удостоены государственных и ведомственных наград, отмечены наградами ведущих международных авиационных организаций. В общем, авиакомпании в день своего 50-летнего юбилея есть что вспомнить, есть чем гордиться и, главное, она уверенно смотрит в будущее.

Кстати: Авиакомпания «ЮТэйр» вошла и в историю науки. Именно ее вертолет Ми-26 в конце 90-х доставил на внешней подвеске 18-тонную глыбу вечной мерзлоты с находящейся в ней тушей мамонта в музей Хатанага Красноярского края. В истории авиакомпании есть эпизод, связанный с Тунгусским метеоритом: в 1999 году «ЮТэйр» (тогда еще «Тюменьавиатранс») доставил российско-итальянскую экспедицию в район Подкаменной Тунгуски. Примечательно, что посадочной площадки там не было, поэтому пассажиров и восемь тонн груза выгружали из зависшего в воздухе Ми-26. Также «ЮТэйр» неоднократно доставлял в район Северного полюса различные экспедиции, в составе которых бывали, в частности, известный исследователь Арктики Артур Чилингаров и путешественник Юрий Сенкевич.

К 50-летию авиакомпании вышел специальный выпуск газеты «Новый Город» с актуальными и архивными материалами, посвященными деятельности авиаперевозчика. Фото Ирины Швец