​«Песочное дело» растеряло зрителей // ИНФОГРАФИКА

Некоторые региональные СМИ отмечают, что бывший сургутский градоначальник Дмитрий Попов начал выходить в свет — впервые после своей отставки в середине 2016 года. Мы поинтересовались у аудитории siapress.ru, следит ли она за судьбой экс-главы Сургута и за тем, как продвигается «песочное дело».

Оказалось, что большая часть голосующих читателей портала либо перестала следить за перипетиями неоднозначного процесса, либо вовсе не следила за ними.