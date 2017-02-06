​«Песочное дело» растеряло зрителей // ИНФОГРАФИКА

Некоторые региональные СМИ отмечают, что бывший сургутский градоначальник Дмитрий Попов начал выходить в свет — впервые после своей отставки в середине 2016 года. Мы поинтересовались у аудитории siapress.ru, следит ли она за судьбой экс-главы Сургута и за тем, как продвигается «песочное дело».
Оказалось, что большая часть голосующих читателей портала либо перестала следить за перипетиями неоднозначного процесса, либо вовсе не следила за ними.
Народная музыка актуальна? Юлия Рябцева, художественный руководитель оркестра «Былина» // ONLINE 15 февраля в 15:00