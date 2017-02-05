​Сургутянам «закон Димы Яковлева» не мил // ИНФОГРАФИКА

В январе Европейский суд по правам человека признал нарушенными права американских семей, которым не дал усыновить российских детей после того, как в 2012 году был принят «закон Димы Яковлева».

Ряд российских политиков и политобозревателей уже выступили с отповедью европейцам: каким бы ни был закон, но решать, должен он работать или нет, должны именно в России.

Мы же поинтересовались у аудитории siapress.ru: стоит ли отменять закон, запрещающий иностранцами усыновлять российских сирот? Оказалось, что большинство голосующих читателей портала так или иначе сомневаеются в действенности стратегии, при которой брошенные дети лишаются шанса попасть в приемную семью. 41,5 процента уверены, что закон пора отменить, 30,2 процента — колеблются. Только пятая часть аудитории, которая голосовала на сайте, считает, что закон работает — и не стоит вмешиваться в его действие.