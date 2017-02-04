​Навальный Сургуту неинтересен? // ИНФОГРАФИКА

Новость о том, что в мае в Сургуте должен открыться предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального, стала причиной опроса на сайте siapress.ru: мо поинтересовались у аудитории, не изменилось ли ее отношение к политику за последние месяцы, когда стало известно о его желании участвовать в президентских выборах.

Судя по результатам, сургутяне — за стабильность. Самая большая часть аудитории заявила, что ей все равно, у части отношение осталось неизменным — плохим или хорошим. И только небольшая доля населения отреагировала на новости о политике изменением отношения к нему.

Кстати: вполне возможно, что уаствовать в выборной гонке Навальному не придется. На этой неделе возобновилось дело по «Кировлесу». Прокурор попросил для Навального и его партнера Петра Офицерова условные сроки. Если требования прокурора будут удовлетворены, то политик останется на свободе, но не сможет вести предвыборную борьбу, так как к ней не допускают людей с судимостью.