​Полвека над планетой

Во вторник, 7 февраля, авиакомпании «ЮТэйр» исполняется 50 лет.

Ее история началась в 1967 году с образования Тюменского управления гражданской авиации, которое за долгие годы работы меняло названия, переживало кризисы и взлеты, и теперь является главной авиакомпанией Югры и одним из крупнейших перевозчиков России, а по некоторым показателям — мира.

Редакция «Нового Города» поздравляет авиакомпанию спецвыпуском газеты, который вышел в пятницу, 3 февраля. В нем мы совместили актуальные и архивные статьи, которые «НГ» публиковал за все время своего существования. Так, губернатор Югры Наталья Комарова, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава Сургута Вадим Шувалов и другие на страницах номера поздравляют юбиляра со знаменательным событием, журналисты «НГ» окидывают взглядом всю его историю в материале «С чем авиакомпания «ЮТэйр» подошла к своему 50-летнему юбилею» и публикуют первое интервью Андрея Мартиросова в качестве генерального директора компании «Тюменьавиатранс» (1999 г.). Также мы поинтересовались у депутата Госдумы Александра Сидорова, как он в бытность мэром Сургута взаимодействовал с компанией.

Отдельного упоминания стоят материалы о людях — мы поименно вспомнили подлинных героев авиации, а также то, как пилоты «ЮТэйра» выходят из нештатных ситуаций, предотвращая катастрофы и прочие масштабные бедствия.

Говоря о масштабах, невозможно не вспомнить работу «ЮТэйр» на миротворческих миссиях ООН. О ней нам рассказал бывший бортмеханик Аркадий Силин; кроме того, мы опубликовали архивный материал Тараса Самборского о миссии «ЮТэйр» в Африке.

Материалы можно увидеть только в бумажной и электронной версии газеты «Новый Город». Напомним, что в «электронке», помимо текстов, мы представляем интерактивные и мультимедиа элементы. Подписывайтесь, не выходя из дома здесь!

За свою богатую историю «ЮТэйр» не раз шел на взлет — мы уверены, что список достижений авиаторов будет пополняться, и обо всех них мы вам обязательно расскажем.