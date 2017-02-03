​«Смутное время» ЖКХ в Сургуте

Вечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как бежит вода, и как народ ворчит на тарифы ЖКХ. Впрочем, поворочав, все обычно смиряются и идут выставленные счета оплачивать. Мол, а что тут поделать? Люди мы законопослушные, «лишние» 1,5-2 тысячи в «расчетке» особо погоды в семейном бюджете не делают, а заморачиваться и нервы себе трепать — письма писать, обоснований тарифов требовать у управляющей компании, — да ну ее, мороку эту…

Однако бывает, что припекает. Может, только фактор тарифов не особо бы людей к возмущениям сподвиг.

Но когда высокие тарифы умножаются на большие объемы потерь тепла, воды, электричества, и потери эти перекладываются управляющими компаниями на плечи жильцов; когда возникают серьезные претензии к качеству строительства, а оставленная застройщиком в наследство управляющая компания проблемы эти никак не решает — тогда может и бомбануть.Многие стали свидетелями, как жильцы одного «элитного» дома на улице Чехова челобитную главе написали. Глава пообещал разобраться, поручил кому-то из сподвижников своих, кто по данному профилю специализируется. Думаю, какие-никакие подвижки всяко будут — это как в свое время Попову перчатку о качестве дорог кинули, и он решил ведь. Увидим, короче, со временем.

А жильцы другого не менее «элитного» дома на улице Университетская, 9, своими силами стали действовать. Решили ни много ни мало поменять управляющую компанию «Жилкомхозсервис», оставшуюся в наследство от застройщика, на другую. По всем правилам, законам и порядкам. Исходя из предпосылки, что смена управляющей компании, побудят новых «коммунальщиков» профессионально оценить все необходимые работы и стребовать их выполнения по гарантии.

Разумеется, организовать жильцов большого дома гораздо сложнее, чем обычной пятиэтажной «хрущевки». Но, благо, прогресс на месте не стоит, и на помощь жильцам пришли интернет-технологии. Пользуясь случаем, мы можем подсмотреть типовую беседу, происходящую в этой группе.

— В течение последних двух лет люди неоднократно обращались со своими проблемами к нашей УК «Жилкомхозсервис». В ответ — отписки. С застройщиком УК связываться не хочет. Это и понятно: УК и застройщик — это одни и те же лица. Скоро в 1-м и 2-м подъездах закончится гарантийный срок, через 2 года — в 3-м и 4-м подъездах. И достучаться до застройщика будет невозможно. Необходимость смены УК обсуждалась несколько раз на очных встречах летом и осенью 2016 года, активно обсуждалась в группе. У всех была возможность предложить, аргументировать свой выбор. В подавляющем большинстве у участников нет уверенности в том, что компания исправится, ни желания давать очередные сроки на это. Масса претензий по большинству поводов осталась проигнорирована.

Мы заплатили немалые деньги за свои квартиры, платим приличную «коммуналку» — и за эти деньги достойны получать хотя бы удовлетворительное, если не хорошее, обслуживание!

— Подскажите, гарантия на первый подъезд еще не закончилась? Сильно задувает стеклопакет на балконе, окна гуляют и воют от ветра, это делают по гарантии?

— Это «должны» делать по гарантии, но наша УК ничего делать не будет, т.к. УК и застройщик — по сути одно и то же. А когда гарантия закончится — все за ваш счет.

— Что это за окна? Их невозможно ремонтировать. Мы просто выбросили и установили новые за свой счет.

— За 2 месяца УК запустила одну батарею и сделали кнопку вызова лифта. Когда я увидела в элитном доме кнопку, прикрепленную скотчем…

— При подготовке к зиме УК дала такой напор воды, что в трех квартирах лопнули батареи, установленные застройщиком». Менять отказались, т.к. заводской брак…

— Лифты в нашем подъезде ломаются с завидной регулярностью, а что будет, когда гарантийный срок на них выйдет?

—По статье на «текущий ремонт» за год мы платим более 2 млн.рублей с дома. Где деньги? Хватило бы на замену этих картонных дверей (выход из подъезда на балкон).

— У меня ощущение, что в группе собрались одни критики-нытики. Мы у себя сразу проверили все тепловизором, сразу все утеплили, провели индивидуальное отопление. Как будто тут вам красные дорожки должны стелить за ваши деньги!

— Я бы посмотрел,

как вы отреагировали, если бы вам продали мерседес за семь миллионов с начинкой от «лады», и вы ее на СТО за свой счет «подгоняли» до Мерседеса.

Я покупал квартиру в «элитном доме с энергосберегающими технологиями», и сейчас не ною, не плачу, я просто хочу, чтобы содержимое соответствовало обертке.

— Никто ничего не будет делать. Застройщик переадресует к подрядчику, подрядчик разорился и его не существует. Его половина Сургута за долги разыскивает…

— Это не первая УК, с которой я сталкиваюсь. Все до одной только на словца красны. А как до дела – ссылаются то на одно, то на другое! Смысл менять шило на мыло?

— Я не говорю, что другая УК решит все проблемы. Но она начнет их решать, а не будет тянуть до окончания гарантийного срока. Когда УК найдет другую обслуживающую лифтовую компанию, погасит долги перед подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями, раскроют прозрачность ОДН (расходов на общедомовые нужды), проведет независимую проверку, сдержит хоть одно свое обещание – вот тогда я и подумаю, есть ли смысл менять шило на мыло.

— Уважаемые соседи! Если не хотите ничего менять, не мешайте другим, кого ЭТО качество не устраивает, кто своими силами пытается решить проблемы этого дома!

Голосование за смену управляющей компании идет полным ходом. Заставит ли это как-то пошевелиться нынешнюю, попытаться дать какие-то ответы, что-то исправить — большой вопрос. Как говорится, поживем — увидим.