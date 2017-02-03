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​«На этот случай у меня есть проездной…»

Возвращаясь к общественному транспорту

Год назад я вспоминал свои впечатления об общественном транспорте (далее — ОТ), местами обоснованно, местами — нет говорил об исключениях, а не о правилах. Сегодня поговорим о том, с чем сталкиваются все пассажиры ОТ без исключения. А именно об устаревшей системе реализации проездных билетов.

В этом году подорожание у нас произошло с 22 до 22,5 рублей. Выглядит это незначительно по сравнению с другими городами: например в Екатеринбурге стоимость проезда в автобусе выросла с 26 рублей до 28 рублей, в Тюмени стоимость проезда пока что осталась неизменной — 22 рубля.

В Сургуте мы имеем четыре категории проездных билетов, все они предполагают неограниченное количество поездок в течение месяца на общественном транспорте: гражданский, корпоративный, студенческий и школьный. Человеку, не использующему ОТ, может показаться, что есть выбор, не большой, но есть.

- для граждан — 1350 рублей;

- для студентов высших учебных заведений дневной формы обучения — 1350 рублей;

- для учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, профтехучилищ — 675 рублей;

- для предприятий, организаций, учреждений — 1350 рублей.

Зачем их существует четыре вида, если цена на три из них одинакова? В чем заключается преимущество одного вида проездного билета перед другим?

Возьмем гражданский по 1350 рублей за норму.

Коммерческий. В данном случае нужно уникальное коммерческое предложение, но как мы видим, его нет.

Студенческий. На данный момент он составляет ту же сумму, что и городской, с учетом его приобретения нужно еще предоставлять документ, подтверждающий льготу.

Школьный. 675 рублей, никаких замечаний нет.

Городской. 1350 рублей — преимущество перед тремя другими продуктами по такой цене в том, что не нужно предъявлять никаких документов.

У остальных продуктов преимуществ нет.

Посмотрим, как работает ценообразование для граждан. Для этого мы будем использовать математику за третий класс. Платежеспособные граждане ходят на работу, обычно это пятидневная рабочая неделя, следовательно, две поездки в день, пять раз в неделю, по четыре раза в месяц ((22,5*2)*5)*4) = 900 рублей. Вывод: приобретение проездного нецелесообразно.

1350-900 = 450 рублей разницы.
450/22,5 = 20 поездок!

Студенты дневного отделения — экономически незрелая категория граждан. Основной деятельностью является обучение. Для этой категории граждан стоимость проездного билета составляет 1350 рублей (как и у гражданского проездного билета) плюс нужен документ, подтверждающий льготу. В образовательных учреждениях шестидневная рабочая неделя, следовательно, студент ездит на ОТ шесть раз в неделю. По старой схеме вместо пяти дней берем шесть ((22,5*2)*6)*4) = 1080.

Есть категория студентов, которые работают, предположительно, они используют ОТ три раза в день, следовательно, получаются дополнительные 480 рублей в месяц — всего получается 1530 рублей. Целесообразность приобретения проездного билета повышается.

Мы считаем, что стоимость проезда для студентов должна быть ниже, чем для граждан.

На что стоило бы поменять устаревшую систему продажи проездных в городе? Рассмотрим электронный проездной билет (далее — ЭПБ), или автоматизированную систему оплаты проезда. В городах практикуют ЭПБ как с определенным количеством поездок как и на неограниченное количество поездок. На наш взгляд, это было бы актуально. Это стимулировало бы продажи услуг легальных перевозчиков. Находясь на остановке, человек ждет маршрут, который переместит его из точки А в точку Б. Клиент готов сесть в любой маршрут, соответствующий требованиям, и оплатить наличными. При наличии ЭПБ с льготной ценой мы предполагаем, что часть потенциальных потребителей услуг лицензионного легального ОТ возрастет.

ЭПБ поспособствует, на наш взгляд, следующему:

- Стимулирование использования легального ОТ.

- Более прозрачная система оплаты.

- Уменьшение передачи купюр малого номинала поспособствуют уменьшению передачи бактерий данным способом.

Другие преимущества можно посмотреть на вебсайтах компаний, предоставляющих данную технологию.

Последние новости от соседей. В Нижневартовске, если пассажир пользуется ЭПБ, стоимость поездки составит 20 рублей. Также человек может в течение 40 минут совершить бесплатную пересадку. Стоимость ЭПБ с неограниченным количеством поездок на месяц с 1 февраля для школьников и учащихся колледжей составляет 600 рублей, для студентов вузов — 1000 рублей, для остальных горожан — 1200 рублей.

В одном источнике говорится, что в администрации города Сургута планируют рассмотреть автоматическую систему оплаты проезда.

Пожелаем успехов им в этом начинании и пользуясь случаем, хотим обратиться к главе города. Уважаемый Вадим Николаевич, не забудьте про студентов! Ведь студенты экономически незрелая группа, основной деятельностью которых является учеба. Их доход не настолько высок, чтобы оплачивать услуги ОТ наравне с состоявшимися гражданами.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 52, комментариев: 0


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​«На этот случай у меня есть проездной…»

​«На этот случай у меня есть проездной…»
Платежеспособные граждане ходят на работу, обычно это пятидневная рабочая неделя, следовательно, две поездки в день, пять раз в неделю, по четыре раза в месяц ((22,5*2)*5)*4) = 900 рублей. Вывод: приобретение проездного нецелесообразно.
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