​Николай Сторожук: «Я понял, что меня кинули»

Сегодня учредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги прошедшего года. Одним из моментов беседы был, конечно, и вопрос с ситуацией в 28 микрорайоне, о котором siapress.ru писал не раз.

Как сообщил Николай Сторожук, сейчас проект застройки кардинально изменился: «Тут будет еще два 25-этажных дома на 24 тыс. кв. м., рассчитанных на 600 квартир. Ситуация сложная, но могу точно сказать, что если текущий план нам не утвердят, то мы откажемся от этого участка вообще. Хотя на аукционе власти говорили, что можно будет построить 44 тыс. кв. м., а в результате осталась половина. Знал бы я, что так произойдет, даже бы и не посмотрел в ту сторону». Эта ситуация, очевидно, настолько неприятна Николаю Каллиниковичу, что он не смог сдержать чувств, коротко охарактеризовав ее словами:

Я понял, что меня кинули.

Напомним, что ситуация с 28-м микрорайоном развивается с лета прошлого года и заключается в поиске компромисса между жителями микрорайона, застройщиком и администрацией города.