​Почему сургутский железнодорожный вокзал не может быть красивым

Вокзал, как многие другие объекты — это лицо города. Однако стоит ли так обращать внимание на его вид? Не нужно быть архитектором, чтобы понять: в сургутском железнодорожном вокзале нет никакой эстетики и истории, которую нужно сохранить. Это обычная хрущевская быстровозводимая типовая постройка. Этот широкий козырек не несет в себе красоту здания — лишь привлекает внимание.

В лучшем случае жд-вокзал стоит снести и построить заново. Ведь что нужно пассажирам в первую очередь? Удобство и комфорт. Мне же первое знакомство с сургутским жд-вокзалом запомнилось с ветром, темнотой и бетонным переходом сверху.

Поэтому при таком плачевном техническом состоянии мне непонятно — почему многие говорят про его внешний вид?

Да, он должен быть аккуратным и приятным глазу.

Также совершенно рано еще говорить о творческих и музыкальных проектах, заявленных ранее, чем будет выполнена техническая часть. Каждый раз, подъезжая на поезде, к Сургуту, я хочу, чтобы состав прибыл на первую линию.

В части удобства для пассажиров и встречающих сургутский железнодорожный вокзал оборудован очень плохо. Нужны в первую очередь закрытые, пусть не теплые, но именно закрытые переходы к линиям наверху или внизу, эскалаторы. Больше торговых точек пищевого питания. Пора разобраться с парковкой рядом. Тогда мы получим удобный, «упакованный» сургутский железнодорожный вокзал в составе городской транспортной системы.

А что же делать с мозаикой? Мозаику — в музей вокзала.

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