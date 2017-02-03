​Сургутский вокзал горожанам не по душе // ИНФОГРАФИКА

Недавно эксперты туристического сервиса tutu.ru назвали сургутский жд-вокзал в числе наиболее необычных в стране. Они отметили его внешний вид и экстерьер и добавили, что «вокзал не слишком нравится местным жителям, и уже не первый год идут разговоры о его полной реконструкции».

Мы, естественно, поинтересовались у населения — действительно ли оно считает вокзал таким необычным зданием. Действительно, почти 63 процента проголосовавших на siapress.ru отметили, что ничего интересного в нем нет.

Судя по обсуждениям в соцсетях, возможно, часть аудитории путает архитектурные особенности здания и нынешнее состояние объекта. Это разные вещи, однако, по мнению многих читателей, грязь, устаревший интерьер и сервисы можно поменять только «в комплекте» с фасадом, который, напомним, власти намерены изменить кардинально.

Реконструкция, кстати, должна начаться уже в этом году — а обновленное здание должно предстать в 2018 году, как раз к 30-летнему юбилею вокзального комплекса.