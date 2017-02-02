​Яблоки раздора

В новом году принято подводить итоги.

Итоги таковы, что должностные лица Сургутского, Нижневартовского и Ханты-Мансийского таможенных постов Ханты-Мансийской таможни, при осуществлении таможенного контроля авиарейсов из азиатских стран систематически выявляли факты несоблюдения гражданами установленных ограничений на ввоз товара на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

В основном это сельскохозяйственная продукция, ввозимая без соблюдения, установленных правил ввоза.

Как правило, граждане из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана ввозят фрукты и овощи без фитосанитарных сертификатов страны отправления товара, обязательное предоставление которых установлено Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза.

К примеру, только фруктов (абрикос, черешни, яблок и пр.) разными лицами, как гражданами Российской Федерации, так и иностранными гражданами, за 2016 год ввезено почти 1 тонна. Сухофруктов ввезено более 455 кг, риса более 200 кг, мяса около 140 кг, дыни более 100 кг, фасоли и орехов более 80 кг. Также ввозились томаты, огурцы, саженцы, семена травы грамалы, рыба, мед, молочная продукция и зелень.

При этом, не смотря на информацию, которая расположена на информационных стендах в аэропортах городов и на официальных сайтах таможенных органов, о запрете ввоза в ручной клади пассажиров самолетов подкарантинных материалов, зараженных карантинными организмами, а также ввоза без предоставления фитосанитарных сертификатов на свежие фрукты и овощи, включенные в Перечень подкарантинной продукции, граждане «забывают» или не обращают внимание на предупреждение. И везут с собой фрукты и овощи без соответствующих разрешительных документов.

Ограничение на ввоз товаров животного и растительного происхождения, т.е. подкарантинной продукции, направлено в первую очередь на защиту населения страны, на недопущение заражения граждан России и гостей страны, ввозимой продукцией.

Таким образом,

привозя с собой овощи и фрукты, граждане надеются порадовать себя и своих близких, но из-за несоблюдения установленного порядка ввоза на территорию Евразийского экономического союза сельскохозяйственной продукции, в итоге получают штраф

за нарушение таможенных правил и остаются без «подарка», так как его изымают территориальные отделения Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам (Россельхознадзор) и уничтожают.

По данным фактам должностными лицами Ханты-Мансийской таможни в 2016 году возбуждено 303 дела об административных правонарушениях. На лиц наложена административная ответственность в виде штрафов на общую сумму 361 500 рублей.

Поэтому, перед поездкой за границу, гражданам, желающим ввести с собой что-либо, в том числе и сельскохозяйственную продукцию, необходимо обратиться в любой таможенный орган (таможню или региональное таможенное управление) и получить консультацию о возможности или невозможности ввоза такого товара из страны, не входящей в Евразийский экономический союз, т.е. о запретах и ограничениях в отношении товаров, о порядке и условиях такого ввоза, а также о необходимых разрешительных документах, которые нужно будет предъявить на таможенной границе таможенным органам и Россельхознадзору. Это позволит избежать негативных последствий в виде штрафа, изъятия товаров и испорченного настроения.