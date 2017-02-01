Железнодорожный вокзал Сургута, как всем уже известно, не г**но, а модерн.

Сразу скажу, что сам по себе ответ Вадима Шувалова на происки нижневартовских твиттерян я считаю крутым. Это круто хотя бы потому, что мэр города находится в живом и открытом общении с гражданами. И сквозящий городской патриотизм мне близок. Однако упустить возможность поглумиться над «сургутским модерном» я не могу – открытое общение так открытое.

Модерн – архитектурный стиль, чей расцвет пришелся на конец XIX – начало XX века. Также известен как ар нуво, югендстиль, сецессион, тиффани, либерти и т.д. В каждой стране было свое наименование и своя специфика: итальянский либерти не похож на венский сецессион. Кстати, московский модерн тоже вполне себе знаменит – тут вам, к примеру, Казанский вокзал Алексея Щусева в руку. Сургутский вокзал, конечно, конкурирует с Казанским по ряду параметров, как то отсутствие домашнего уюта и грязь по углам, но в целом, конечно, является совершенно своеобычным ответвлением в рамках заданной архитектурной парадигмы.

Особенностью сургутского модерна является сборный железобетон.

В то время, как весь остальной модерн лет за 60-70 до сургутского отказался от прямых линий и углов в пользу естественных, «природных» линий, богатой орнаментальности, сургутский югендстиль как раз утверждает превосходство квадратно-гнездового восприятия прекрасного над всеми остальными. Но орнаментальность, близкая к природе, – таки да, присутствует, в стилистике «вышечки-елочки». Сохраните это немедленно! И вот почему.

Я, будучи реликтом, еще помню времена, когда сургутского железнодорожного вокзала не было.

Рельсы, шпалы, поезда, сутки пыхтящие от Тюмени, деревянный настил вместо перрона, залежи лечебной, не иначе, грязи вокруг – все было, а вокзала – не было. Была деревянная не то будка, не то барак, такая баракобудка, в которой если собирались десять вахтовиков одновременно – жить было совершенно невозможно. А люди, бывало, жили сутками.

Не г**но, одним словом, а барочное зодчество эпохи комсомольских строек, за снос которого наверняка кому-то дали орден. Сейчас я его восстановил бы (вместе с вахтовиками) хотя бы для того, чтобы современники не сильно отрывались от корней со всеми своими мегамоллами и опенспейсами.

Так что нынешний жд-вокзал – точно не г**но, а очень может быть, что железобетонный модерн. А раз модерн, тогда у меня предложение по примеру города Парижа.

Там в старом модерновом вокзале Орсэ забацали музей современного искусства, очень миленько получилось. А поезда приходят там на всякие другие вокзалы,

Лионский, например. Вот бы и нам так! Знаковое получилось бы место, практически культовое. В смысле – музей.

А поскольку в Сургуте других вокзалов нет, куда бы поезда приходили – пусть их приходят прямо к музею. Представляете? Приезжает какой-нибудь вахтовик из Самары и попадает сразу на выставку импрессионистов. Знакомится с искусством, не отходя от кассы. В буфете процветает супрематизм, в зале ожидания – кубизм. Перед выходом – инсталляция из железных рамок авторства МВД. На привокзальной площади – перфоманс «Посадка в таксомотор» и прочие достойные аплодисментов штучки.

Представляете, как вырастет культурный уровень народонаселения?! Какой синергетический эффект мы получим? Какой слюной захлебнется блогер Варламов, рассказывая об нашем ноу-хау?

Заодно можно и слоган ко всему этому присобачить, вы уже догадались, какой. «Не го**но, а модерн!» – надпись жирным times new roman прямо по фронтону вокзала-музея. Попробуй, возрази.