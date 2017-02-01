​Гонка за парту началась?

Сегодня, 1 февраля, начался прием заявлений от родителей о зачислении детей в первые классы общеобразовательных учреждений.

Еще за неделю до первого дня приема в детских садах появились объявления, в которых было сказано, что заявления можно подать через портал «Госуслуги». Прежде всего, этот способ подачи важен родителям, которые хотят отправить своих чад учиться в гимназии, лицеи и колледжи. Дело в том, что данные ОУ не закреплены за микрорайонами города — туда в порядке очереди и собеседования могут поступить все юные сургутяне. Понятно, что желающих немало.

Кроме того, в соцсетях прошел слух, что первые 60 процентов завившихся именно через электронный сервис, возьмут без пугающих испытаний поступления.

Однако стать пионерами и подать электронное заявление в первой сотне, судя по опросу родителей будущих первоклассников, не удалось:

портал «Госуслуги» в разделе департамента образования администрации Сургута «висит»... То ли по вине самих же родителей, создавших ажиотаж в первый день приема, то ли опять ввиду недоработки системы, как это было в прошлом году. Тогда алогичная ситуация вызвала шквал возмущений сургутян, которым пришлось по старинке идти в школы, гимназии, лицеи, занимать очередь...

ОБНОВЛЕНИЕ

На слухи о преимуществе подачи заявления через портал госуслуг в департаменте образования ответили, что документы, которые поданы лично, не уступают электронным. Кроме того, родителям в любом случае необходимо принести в ОУ оригиналы и справки.

Сбой в работе сайта же, скорее всего, был связан с разницей во времени Сургута с московским: сейчас работа восстановлена.

Кстати: По закону до 1 июля 2017 года заявления о зачислении в первый класс принимаются только от родителей детей, проживающих на закрепленной за школой территорией. Перечень территорий и образовательных учреждений можно посмотреть здесь в формате .DOC.