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​Крым наш, уважаемая Лилия Сулейманова?

В ответ на блог «Куда мы катимся?»

У меня один вопрос к автору статьи о забытой россиянами совести. Крым наш, уважаемая Лилия Сулейманова? Наш? И «зеленые человечки», о которых Владимир Путин сначала клялся, что их не было, а потом он же честно заявил по телевизору, что были, и даже в честь их беспримерного «подвига» февраля 2014 года он же повелел праздновать «День Сил специальных операций ВС России», это нормально? Нормально, что, как вы пишете, «нашлись же люди, которые поддержали этого человека»? 86 процентов россиян.

Это нормально, если за оккупацию и аннексию чужой по всем подписанным Россией международным договорам земли массово раздают боевые ордена и медали,

если российские военные «отпускники», которых потом хоронят в безымянных могилах, открыто воюют с братским украинским народом? О каких моральных устоях в России тут вообще может идти речь?

Нам же наглядно показали, что, как вы пишете, «обмануть государство, какое бы оно ни было, — правильно». Отхватить у соседа огромный кусок территории, развязать на другой части кровавую войну, поддерживать ее непрекращающимися поставками денег, оружия, топлива, боеприпасов — еще правильнее. Забыть о морали и вместо того, чтобы информировать граждан, превратить СМИ в машину боевой пропаганды, оправдывающей любое преступление, любую высочайшую ложь — не менее правильно. И потому в журналистах нынче ходят лживые пропагандисты с центральных каналов и из государственных СМИ.

Конечно, вы, может быть, чего-то недопонимаете, но, я уверен, прекрасно знаете, что такие вещи — норма в сегодняшней России, сами же пишете, что мошенники и недобросовестные люди всегда были и будут в нашей стране. А куда им деться-то, если государство говорит: «Воруй, но с оглядкой, если «свой» — прикроем»? Сердюков сел в тюрьму или прошел свидетелем по своему делу и назначен снова на высокий пост? Вас это возмутило до такой степени, чтобы написать гневную статью? Нет. Бывший мэр Москвы Лужков, которого с треском и разоблачительными киношками по НТВ сняли за потерю доверия, хоть на месяцок присел, куда положено? Нет. Отлежался под кусточком, вернее, в своем австрийском имении, присягнул на верность Владимиру Владимировичу и даже свидетелем по своему делу не прошел. Недавно с помпой отметил юбилей, мелькает по телевизору, его жена-миллиардерша как была самой богатой женщиной России, так ею остается и сегодня.

И, как вы справедливо замечаете, «такие случаи одобрения воровства и обмана встречаются повсеместно».

Так обсудим громко на страницах газеты секретные зарплаты-премии закадычных путинских сечиных-миллеров, которые возглавляют принадлежащие государству, а значит налогоплательщикам, компании? Или оглушительно промолчим?

Может, от возмущений по поводу хитрого деда и магазинных копеечных воров перейдем к вчерашнему заявлению Чайки, нахваливающего своих талантливых отпрысков, «которые всего добились сами»? Это он про Артема Чайку и Игоря (в 27 годков уже ворочавшего миллиардами и миллиардами государственных денег), которые после обнародования деталей своей бурной деятельности превратились в государственном Росреестре в загадочных ЛСДУ3 и ЙФЯУ9, а затем просто оттуда исчезли. Российское государство все сведения об их недвижимости без каких-либо объяснений взяло и удалило. Вместе с информацией о вольготно раскинувшемся на Рублевке рядом с дворцами других ответственных путинских товарищей особняком-пагодой фельдмаршала Шойгу. Не велено смердам знать, сколько десятков миллионов долларов «заработал» на госслужбе путинский министр по всяким разным ситуациям.

Я уже даже не говорю о третьем и четвертом сроке Путина, о Конституции, превращенной гарантом в ничего не значащую бумажку, о регулярном изменении избирательного законодательства в угоду власти, переносе сроков выборов, роспуске партий, введении всяких хитрых «фильтров», отмену выборов и референдумов, наглой фальсификации волеизъявления граждан, не менее наглом и циничном рейдерском захвате «Башнефти», о Гаагском арбитраже по делу ЮКОСА, который российское государство признавало ровно до того момента, как проиграло иск. Про специальный закон из разряда «что дышло», который, не выходя из международных соглашений, позволяет российскому суду решать, исполнять или нет решения Европейского Суда по Правам Человека. Вопреки Российскому Основному Закону, устанавливающему верховенство международных договоров над российскими законами. Может, как вы емко написали, закрыть глаза и на это, заняться общественной нравственностью, прочитать мораль россиянам?

Вот почему, по-моему, прочитав о каком-то пенсионере-мошеннике и магазинных безобразиях, просто немыслимо вопрошать, заламывая от отчаяния руки: «Но мне стыдно за наш народ: чему такими действиями учим детей?»

Какими вырастут дети, если они наглядно видят ваше и не только ваше, государственное, публичное, массовое одобрение таким вот недобросовестным поступкам на государственном уровне, растут уверенными, что закон — дышло,

а крымская авантюра — это не подлость, а доблесть? Да такими же, как 86 процентов россиян, что, позабыв о совести, громко одобряют происходящее в стране. Самыми обычными жителями путинской России, которым государство вдолбило свое «Что такое хорошо и что такое плохо», а лично его величество освободил от пресловутой совести, нехватку которой вы лишь вчера неожиданно ощутили.

ОПРОС: Осуждаете ли вы югорчанина, получавшего пенсию в трех регионах страны?

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов блогов.


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Сегодня в 09:39, просмотров: 307, комментариев: 4


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 09:57
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Ю.Н.
не нравится
Сегодня в 10:02
Мудрец, вам капельку самокритичности бы, глядишь и ник сменили!.. Не соответствуете.
Tatyana Malinina
не нравится
Сегодня в 14:39
Автор, а что Вам мешает уехать из такой плохой страны, как Россия?
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 14:41
Относительно пенсионера добавить особенно нечего, он мошенник, и вина его доказана соответствующими органами. Испытывать какие то более глубокие чувства к незнакомому человеку, не представляя всех обстоятельств, довольно сложно. Тем более, что ни у кого из нас конкретно он не крал, да и ущерб теперь обязан возместить.
Что касается самой статьи, она породила в моём сознании неразрешимую дилемму. Не стану вдаваться в детали, тем более, что они уже были многократно озвучены автором в предыдущих его выступлениях и комментариях, и в значительной мере соответствуют окружающей действительности.
Очевидно другое - содержание статьи и факт её открытой публикации взаимно исключают друг друга. Поскольку в реальности, описанной автором в столь категорическом ключе, нет места ни таким статьям, ни таким авторам.
И, если попытаться рассудить логически, статья таки размещена, и её автор явно не притесняется. То ли не все ещё так плохо, и некая видимость современных мировых стандартов плюрализма ещё сохраняется. То ли автор, сообща с редакцией, зачем то провоцируют нас, но так мне менее всего хотелось бы думать.
Вот теперь и решайте.

Александр Мазурин Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 15:16
Да, СИАПРЕСС последняя в ХМАО открытая площадка для дискуссий, где можно разместить подобную статью. Только даже такая продвинутая редакция никогда не опубликует ее в печатном виде в газете Новый город. Так что в реальности 86% жителей России нет места ни таким статьям, ни таким авторам. Что лично я проверил на себе, решив подтвердить слова небезызвестного Сержа Лагерева о том, что я, гражданин России Александр Мазурин, «могу писать все что хочу» и «за это не бьют по рукам». Оказалось, что в том же бюджетном издании ХМАО, на страницы которого С.Лагерев зачем-то решил перенести нашу СИА-ПРЕССовскую полемику, запрещают «печатать это». Длительная переписка с редакцией, предложившей разместить ответ Сергею на своих страницах, окончилась ничем. Все утверждения Лагерева, были, мягко говоря, неправдой. http://www.siapress.ru/blogs/43753
Хотелось бы думать, что вы и сами все прекрасно понимаете, только решили чуточку попровоцировать меня и редакцию.

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