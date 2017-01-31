​Возвращение к максимумам // АУДИО, ТЕКСТ

Добрый день, уважаемые инвесторы!

Я Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с siapress.ru продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

Российский рынок акций вернулся к максимумам, пока весь мир обсуждал первые указы нового американского президента. Чем воодушевил рынки Дональд Трамп, изменят ли на этой неделе ключевые ставки ФРС и Банк России, ждет ли рубль новый обвал и с какими деньгами стоит выходить на рынок акций? Об этом мы сегодня с вами и поговорим.

Неделя в целом выдалась позитивной. Рисковые активы, в том числе российские, получили мощную поддержку от возможно не вполне рациональных надежд на рост мировой экономики.

Взбодрил покупателей президент США Трамп, который начал выполнять те обещания, что он давал в ходе предвыборной кампании. Например, подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и снижении финансирования НАТО. Это заставило рынки проецировать его действия на другие, экономические обязательства, такие как снижение корпоративных налогов, увеличение расходов на инфраструктуру и смягчение регулирования. На этом фоне подорожала Brent.

Оптимизму на нашем рынке также способствовали ожидания смягчения санкций и сильные статданные, которые говорят о фактическом выходе России из рецессии.

От ФРС мы пока не ожидаем конкретных действий – регулятору необходимо оценить ситуацию в экономике США как с точки произошедших внутренних политических изменений, так и с точки зрения внешних вызовов. Тем не менее, стоит обратить внимание на риторику ФРС в части дальнейших намерений.

Что касается Банка России, то, на наш взгляд, несмотря на то, что резкое замедление инфляции в декабре повышает вероятность снижения ставки, регулятор предпочтет дождаться дополнительных доказательств устойчивости тренда на снижение цен, прежде чем принимать решение о смягчении денежно-кредитной политики. Снижение ключевой ставки ЦБ возможно в марте.

20 января стало известно, что Центробанк России может начать покупать валюту из-за повысившихся цен на нефть. Таким образом, российское правительство заинтересовано в дешевом рубле.

Не думаю, что рубль сильно упадет в цене в ближайшее время,

так как объем валютных интервенций со стороны Центробанка будет ограничен, а процентные ставки в рублях сохраняются на высоком уровне в отличие от ставок на Западе, что поддерживает рубль.

Акции отдельных экспортеров уже выросли в этом году и могут продолжить рост. Например, Русал. Дело в том, что такой важный игрок на рынке алюминия как Китай может сократить производство металла, и это может позитивно отразиться на ценах. Также могут вырасти акции Роснефти – компания находится в фазе активного роста.

У начинающих инвесторов часто возникают вопросы: с какой суммой имеет смысл приходить на рынок акций? Многое ли в плане возможностей и перспектив зависит от стартовой суммы для начинающего инвестора? С чего лучше начать? Закономерность такова, что чем больше сумма инвестиций, тем больше разных возможностей и опций есть у инвестора. Самый правильный вариант – это портфель инвестиций, состоящий как из консервативной части, включающей, к примеру, депозит, и агрессивной, в которую закуплены перспективные акции, способные «вытащить» вложения в зону доходности, с запасом превышающую уровень инфляции. Учитывая это, минимальный эффективный размер первоначальных инвестиций должен составлять не менее 100 тыс.

Порог в 300 тыс. позволяет вкладывать в структурные продукты, которые представляют собой комбинацию сберегательной (консервативной) и накопительной (агрессивной) частей, причем, меняя их соотношение, инвестор может изначально установить приемлемый для него уровень риска и доходности. Суммы от 1 млн уже позволяют пользоваться стратегиями Доверительного управления.

В идеале, для того чтобы грамотно распределить средства по активам и инструментам, сформулировать все цели и параметры, установить разумные сроки для своих инвестиций, необходимо составить персональный финансовый план. Это очень полезная и доступная услуга. К примеру, мы в БКС Премьер составляем клиентам такой план совершенно бесплатно, независимо от суммы на счету.