​Куда мы катимся

Мошенники и недобросовестные люди всегда были и будут в нашей стране. Буквально недавно на siapress.ru была опубликована новость о том, что пожилой мужчина из ХМАО почти десять лет незаконно получал пенсию в трех регионах России. За это время он заработал 746 тысяч рублей. Суд признал находчивого пенсионера мошенником и приговорил его к полутора годам условного срока, а также обязал вернуть в казну все нечестно полученные деньги.
Вроде бы что такого – очередной мошенник, который обманным путем обогатился за чужой счет.
Удивило меня другое – в комментариях под новостью, как на сайте, так и в нашей группе «ВКонтакте», нашлись люди, которые поддержали этого человека.
Вот пара примеров: «Я не понимаю, за что осудили деда. У нас каждый чиновник так живет, и миллионы ворует, а тут дед пенсию получил за троих и сколько там вышло?», «В таком ушлом государстве выжить может только ушлый человек. :) Дедульке респект».
И такие случаи одобрения воровства и обмана встречаются
повсеместно. Совсем недавно в одной из сургутских групп опубликовали такой
пост: «Молодой человек, прилично одетый,
с женой и ребенком отоваривался в «Магните» на Нефтеюганском шоссе. Набрал
полную с горкой тележку. На кассе тетенька взвесила на контрольных весах пакет
с фруктами. Вместо
Вертится, как умеет, видимо, и еще одна сургутянка, которая продает просроченный продукт в другой группе: «Киндер Джой и обычный, просрочены на две недели. 1 шт. 25 руб. Доставка 150 руб. В наличии много штук».
Может, конечно, это я чего-то недопонимаю, и такие вещи – норма. Но мне стыдно за наш народ:
чему такими действиями учим детей?
Тому, что обмануть магазин – это правильно? Тому, что обмануть государство, какое бы оно ни было – правильно? Забыть о морали и вместо того, чтобы утилизировать просрочку, продавать ее гражданам – тоже правильно? Какими вырастут дети, если они наглядно видят одобрение таким вот недобросовестным поступкам то тут, то там?
Конечно, кризис заставил многих россиян затянуть пояса потуже и забыть о некоторых удобствах. Но, видимо, о совести мы тоже забыли…
Всё верно видит автор. Разменять совесть на 300 грамм фруктов или полкило креветок и успокоить себя тем, что "хочу жить и умею вертеться"... этого нам в практикующих мелкое воровство не исправить. Пусть успокаивают себя тем, что украли у сетевого магазина, пусть прячут голову в песок от мыслей о том, что недостачу вычтут из ЗП конкретного человека. Так поясняют свою позицию - Украл я - значит умею жить. Могу ещё прикрыться тем, что "государство - меня грабит по полной, а олигархам (владельцам магазина) - так и надо, пусть хоть чуть поделятся в мою пользу"....
Единственно реально возможное - не кивать согласно головой и и не делать вежливо-нейтральное лицо, скрывая неприязнь к подобным действиям...