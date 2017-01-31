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​Куда мы катимся

Население «крутится», поддерживая обман и воровство

Мошенники и недобросовестные люди всегда были и будут в нашей стране. Буквально недавно на siapress.ru была опубликована новость о том, что пожилой мужчина из ХМАО почти десять лет незаконно получал пенсию в трех регионах России. За это время он заработал 746 тысяч рублей. Суд признал находчивого пенсионера мошенником и приговорил его к полутора годам условного срока, а также обязал вернуть в казну все нечестно полученные деньги.

Вроде бы что такого – очередной мошенник, который обманным путем обогатился за чужой счет.

Удивило меня другое – в комментариях под новостью, как на сайте, так и в нашей группе «ВКонтакте», нашлись люди, которые поддержали этого человека.

Вот пара примеров: «Я не понимаю, за что осудили деда. У нас каждый чиновник так живет, и миллионы ворует, а тут дед пенсию получил за троих и сколько там вышло?», «В таком ушлом государстве выжить может только ушлый человек. :) Дедульке респект».

И такие случаи одобрения воровства и обмана встречаются повсеместно. Совсем недавно в одной из сургутских групп опубликовали такой пост: «Молодой человек, прилично одетый, с женой и ребенком отоваривался в «Магните» на Нефтеюганском шоссе. Набрал полную с горкой тележку. На кассе тетенька взвесила на контрольных весах пакет с фруктами. Вместо 900 грамм по этикетке по факту оказалось 1200 грамм. Платить за фрукты отказался. Национальность не обозначаю. Многие индивидуумы такой трюк пробовали. Набрали, взвесили, наклеили бирку и... добавили в пакет еще. В этот раз не прокатило. С невозмутимым видом покатил оплаченный товар до машины. 300 грамм совести остались лежать среди неоплаченных фруктов». И опять некоторые сургутяне одобрили сие действие, да еще и предложили несколько своих вариантов, как обдурить магазин: «Наложить помидорок что подороже, а взвесить те, что самые дешевые», «И вообще вас это **** кто и как там отоваривается, больше всех надо! Как будто с вашего кармана щипанули...», «Мы креветки брали королевские, а пробивали простые! Два месяца так делали! Потом они стали смотреть, какие креветки и цену! Это было в одних из крупных супермаркетов города! Мне не стыдно!», «Ахах, я тоже так делала на фруктах. Хочешь жить умей вертеться»…

Вертится, как умеет, видимо, и еще одна сургутянка, которая продает просроченный продукт в другой группе: «Киндер Джой и обычный, просрочены на две недели. 1 шт. 25 руб. Доставка 150 руб. В наличии много штук».

Может, конечно, это я чего-то недопонимаю, и такие вещи – норма. Но мне стыдно за наш народ:

чему такими действиями учим детей?

Тому, что обмануть магазин – это правильно? Тому, что обмануть государство, какое бы оно ни было – правильно? Забыть о морали и вместо того, чтобы утилизировать просрочку, продавать ее гражданам – тоже правильно? Какими вырастут дети, если они наглядно видят одобрение таким вот недобросовестным поступкам то тут, то там?

Конечно, кризис заставил многих россиян затянуть пояса потуже и забыть о некоторых удобствах. Но, видимо, о совести мы тоже забыли…


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Сегодня в 11:12, просмотров: 88, комментариев: 1


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Комментарии:
Ёж В тумане
не нравится
Сегодня в 11:46
как то не густо с комментариями. Даже тролли молчат.
Всё верно видит автор. Разменять совесть на 300 грамм фруктов или полкило креветок и успокоить себя тем, что "хочу жить и умею вертеться"... этого нам в практикующих мелкое воровство не исправить. Пусть успокаивают себя тем, что украли у сетевого магазина, пусть прячут голову в песок от мыслей о том, что недостачу вычтут из ЗП конкретного человека. Так поясняют свою позицию - Украл я - значит умею жить. Могу ещё прикрыться тем, что "государство - меня грабит по полной, а олигархам (владельцам магазина) - так и надо, пусть хоть чуть поделятся в мою пользу"....

Единственно реально возможное - не кивать согласно головой и и не делать вежливо-нейтральное лицо, скрывая неприязнь к подобным действиям...

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