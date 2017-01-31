​Неизвестные чехи

Вновь в Сургуте – еврокубки! 1 февраля в СК «Премьер-Арена» «Газпром-Югра» принимает чешский клуб «Карловарско» в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕКВ. Наш нынешний соперник – команда-загадка, имена игроков которой вряд ли что-то скажут болельщику, а история клуба умещается в три сезона. Тем не менее, очевидно, что игры с чехами не будут легкой прогулкой – ведь этот волейбольный проект изначально создавался как весьма амбициозный.

История у «Карловарско» все же есть, и весьма примечательная.

Чешский волейболист Якуб Новотны хорошо известен в Европе – он играл за сборную Чехии, а также в различных клубах Франции, Италии, Греции и Польши. В составе польской СКРА он дважды, в 2010-м и 2011-м, становился чемпионом Польши, был призером Лиги чемпионов. Как раз после второго польского чемпионства, в 2011-м, Якуб вернулся на родину, где еще немного поиграл, а затем начал работать спортивным директором в федерации волейбола Чехии.

Но амбиции игрока, видимо, простирались дальше карьеры спортивного чиновника: он с помощью своего отца решил основать собственный клуб. И основал – в Карловых Варах, регионе, где до этого никогда не было большого волейбола. Теперь есть: в первом же сезоне в чешской Экстралиге «Карловарско» занял третье место. Спустя год был четвертым, в нынешнем чемпионате команда идет на втором месте. Якуб Новотны, генеральный директор и основатель клуба, может быть доволен.

История «Карловарско» в еврокубках также коротка: дебют пришелся на прошлый розыгрыш Кубка ЕКВ, в котором «Газпром-Югра» дошел до финала. Чехам же откровенно не повезло с жеребьевкой – они сразу попали на итальянскую «Перуджу» с Лучано ди Чекко и Александром Атанасьевичем, которым и уступили. Зато в нынешнем розыгрыше чехи прошли уже два круга: в 1/32 финала они были сильнее «Селвера» (Эстония, Таллинн), а в 1/16 обошли хорошо нам известный финский «Тиикирит». Любопытно, что первый матч в Карловых Варах наш соперник проиграл со счетом 2:3, но в гостях сумел взять достаточный для общей победы реванш – 3:1. Спарринг «Газпрома-Югры» с «Олимпиакосом» в 1/16 финала проходил по такому же сценарию, разница лишь в том, что мы уступили в гостях и реабилитировались дома.

Теперь – два слова о составе «Карловарско». Основной поставщик очков в команде – диагональный Михал Криско, привлекавшийся в состав национальной сборной Чехии. Среди лидеров еще один бывший игрок сборной, 35-летний доигровщик Ондрей Худечек, а также действующий член национальной команды доигровщик Марек Змрхал. Также в состав сборной Чехии входит либеро Даниэль Пффефер, да и оба чешских центральных играли за сборную – это Михал Сукуба и Томас Широкы. Как видите, состав подобран весьма компетентный, а помогают чехам два легионера – словацкий связующий Даниэль Кончал и эстонский центральный блокирующий Генри Трейал. Надо ли говорить, что они также выступают за национальные сборные своих стран?

Оценивать шансы соперников на данном этапе бессмысленно, поскольку о содержательном уровне игры «Карловарско» известно не так много.

Чехи вполне способны преподнести сюрприз уже в Сургуте, наша же задача – сделать так, чтобы первый матч, разведка боем, прошел без сюрпризов.

Встреча с малознакомым соперником интригует, болельщикам же хочется пожелать не упустить шанс поболеть за свою команду в еврокубках и получить удовольствие от волейбола европейского уровня.