​«2016 год пройден с высокой самоотдачей»

Добрый день, уважаемые депутаты, уважаемые жители Югры!

Необходимые ориентиры развития региона, страны установлены, важно оценить конкретные параметры, по которым мы рассчитываем свой путь к цели. Эти данные за 2016 года представлены в отчете о результатах деятельности Правительства Югры. Остановлюсь на экономике, инфраструктуре, социальных возможностях и гарантиях для югорчан.

В отношении экономики.

По итогам 2016 года обеспечены стабильность бюджетного сектора экономики, бюджета в целом; улучшены показатели бюджета по сравнению с планом: сокращен дефицит, выросли доходы, увеличены вложения в социальные программы, размер государственного долга составляет порядка полпроцента от валового регионального продукта.

Такие бюджетные показатели ставят автономный округ в ряд кредитоспособных и финансово устойчивых субъектов России, а также работает на то, чтобы в регион приходили инвесторы, что, в свою очередь, позволяет нам наращивать главные вложения - инвестиции в человека.

Хорошую динамику показал главный для экономики показатель. По итогам 2016 года наш округ впервые в своей истории преодолел трех-триллионный порог валового регионального продукта. Вклад каждого работающего югорчанина в валовый продукт за год составил почти 3,5 миллиона рублей. Еще в 2010 году этот показатель был в 1,5 раза меньше. При этом вклад каждого работающего югорчанина в ВРП втрое больше, чем в среднем по России.

Наибольший прирост нашей экономике даёт ТЭК, энергетика, малый и средний бизнес. Повысить их производительность удается за счет системных мер, реализованных за эти годы. Во-первых, по созданию налоговых режимов для технологического перевооружения базовых отраслей. Во-вторых, за счет фискальных стимулов повышения экологической безопасности и эффективности производств, созданию действенной системы экологических штрафов и «бонусов». В-третьих, за счет адресной поддержки предпринимательства.

Вклад работающих югорчан в наращивание валового регионального продукта позволил с 2010 года увеличить долю социальных расходов в бюджете на 4,5 процента. За каждым процентом – почти 2,5 миллиарда рублей, направленных на «разморозку» не индексировавшихся несколько лет зарплат бюджетникам, закрытие накопленных долгов по детским садам, на жилищные проблемы.

Сегодня доля социальных расходов в нашем бюджете – 64,8 процента. Это один из максимальных показателей в стране, позволяющий в напряженных экономических условиях, при внешнем давлении на наши бюджетообразующие предприятия, сохранять меры поддержки и гарантии для северян. По итогам 2016 года число получателей социальной помощи превысило 386 тысяч человек.

Еще один макропоказатель – инвестиции. По итогам года автономный округ получил 825 миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Инвестиции на душу населения в Югре в пять раз выше, чем в среднем по России.

Поддержка инвестиционной активности позволяет обеспечивать занятость населения.

По итогам 2016 года Югра входит в число регионов с наименьшим уровнем зарегистрированной безработицы - 0,57% от экономически активного населения. В Югре – самый низкий уровень безработицы среди регионов УрФО. По показателю безработицы, рассчитываемому в соответствии с методологией Международной организации труда, регион на одной ступени с такими экономически и социально развитыми странами как Норвегия, Швейцария, Германия.

Сейчас в региональном банке вакансий почти на четверть больше предложений, чем в прошлом году. К сожалению, далеко не каждое из них подходит ищущим работу. Все еще фиксируется заметный профессионально-квалификационный и территориальный дисбаланс – на селе работу найти сложнее, чем в городе. В том числе поэтому большинство крупных инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются и планируются в Югре, локализованы на территории муниципальных районов.

Впрочем, многие югорчане предпочитают решать вопрос своей занятости самостоятельно, проявляя предприимчивость. Наш регион – один из лидеров по числу открывших собственное дело при поддержке органов занятости населения безработных. Доля таких граждан примерно в 7 раз выше, чем в среднем по России. Каждое второе деловое начинание становится успешным, обеспечивает доход вчерашнего безработного.

Мы помогаем таким предприятиям уверенно встать на ноги, в том числе переориентируя на поддержку югорских производителей систему государственного заказа. Почти четыре тысячи закупок на общую сумму более 5,7 миллиардов рублей были проведены с установлением приоритета для российских товаров. С 21% до 32,5% выросла доля государственного заказа, размещенного у субъектов малого бизнеса, социально ориентированных НКО. По году это более 10,6 миллиардов рублей, еще около 4,6 миллиардов принесли муниципальные заказчики.

Малый и средний бизнес Югры демонстрирует устойчивый рост.

Располагая 5% основных производственных мощностей, предприниматели формируют порядка 14% валового регионального продукта. Объем привлеченных средств банков и лизинговых компаний на реализацию предпринимательских проектов по сравнению с 2015 годом вырос двукратно.

По итогам 2016 года все показатели предпринимательской активности сложились со знаком «плюс». Этому способствовали как таланты югорчан, так и государственная поддержка.

Нашим предпринимателям уже недостаточно внутреннего рынка – они выходят на внешние. Югра вошла в число 12 пилотных регионов России по реализации специального внешнеэкономического проекта, связанного с поддержкой предпринимателей по выходу на глобальный экспортный рынок. За год были организованы 8 бизнес-миссий, от Дании до Ирана, по итогам которых югорские предприниматели заключили 23 экспортных контракта и 25 соглашений о сотрудничестве с иностранными партнерами. Наши предприятия поставляют на мировой рынок мясные полуфабрикаты, продукцию лесопромышленного комплекса – от топливных брикетов до сборных каркасных домов, дикоросы, оказывают услуги в сфере Ай-Ти технологий. Раскрытие экспортного потенциала формирует валютную выручку, позволяет модернизировать наши перерабатывающие мощности и тем самым быстрее диверсифицировать экономику Югры.

Удержание нашим регионом позиций в группе лидеров инвестиционного рейтинга страны позволяет поддерживать доходы населения. По уровню заработной платы в бюджетном секторе Югра входит в пятерку лидеров регионов страны. Средний доход нашего бюджетника в 1,8 раз выше, чем в среднем по стране. При этом уровень средней заработной платы в бюджетных организациях за последние 6 лет вырос в два раза.

Остановлюсь еще на одном макропоказателе, характеризующем «здоровье» нашей экономики. Индекс промышленного производства выходит в зону около «нуля» не на плечах сырьевой ренты, а за счет развития обрабатывающих производств. Некоторые из этих отраслей, например, производство пищевых продуктов, показывает 5-процентный рост. В тоже время ТЭК и другие ключевые отрасли производства остаются базовыми для нашего региона.

В 2016 году в Югре открыты 5 новых и введены в разработку 7 месторождений. По данным недропользователей, пробурено на 18% больше добывающих скважин, чем в прошлом году; на 16,6% выросли объемы эксплуатационного бурения. По итогам 2016 года снижение объемов добычи нефти меньше, чем это было в последние четыре года.

Производственные мощности получают необходимую энергетическую подпитку. Регион остается лидером в области электроэнергетики нашей страны. По итогам 2016 года энергосистема Югры выработала рекордные 92,6 миллиардов киловатт-час. Введены в эксплуатацию свыше 560 километров линий электропередач, завершена масштабная трехлетняя программа по подключению к централизованному электроснабжению 16 удаленных населенных пунктов, в которых живут 22 тысячи югорчан. При этом повышается доступность новых подключений мощностью до 150 киловатт, что особенно актуально для малого бизнеса. Предельный срок этой процедуры сокращен до 28 дней, тогда как еще в 2014 году он составлял свыше 100 дней.

Обновляется производственная база лесопромышленного комплекса. В 2016 году через модернизацию прошел завод «Югра-Плит» из Советского, «Завод МДФ» в Кондинском районе запустил производство нового вида продукции – высокоплотных древесноволокнистых плит, используемых для изготовления мебели и напольных покрытий, «Югорский лесопромышленный холдинг» провел глубокую модернизацию Малиновского лесопильного завода, позволившую в полтора раза увеличить объем выпускаемых пиломатериалов. Обновление производственных фондов сочетается с наращиванием доли продукции глубокой переработки, конкурентоспособной и за пределами Югры. Деревообрабатывающая промышленность стала главным драйвером роста несырьевых экспортных поставок. Эта продукция представлена на рынках 13 стран: от Великобритании и Швеции до Египта и Индии.

Тоже самое можно сказать об агропромышленном комплексе. С 2010 года объем выпуска сельскохозяйственной продукции в регионе в денежном выражении вырос почти в два раза – с 5,4 до 10,1 миллиардов рублей. По итогам прошлого года увеличился выпуск мяса, яиц, овощей, добыча рыбы. Вылов рыбы достиг рекордного для Югры за последние два десятилетия уровня в 16,7 тысяч тонн.

Мы продолжим поддерживать наиболее перспективные отрасли экономики, которые уверенно растут, и рассчитываем в этом на вас, уважаемые депутаты.

Второй важный блок – инфраструктура. Её качество неразрывно связано с возможностями экономики, с социальным самочувствием людей. Причем – в широком понимании. Значение имеют дороги, мосты и линии связи, а также инфраструктура управления регионом, налаживания качественной обратной связи между властью, людьми, бизнесом.

В одном из рейтингов, подготовленных Организацией экономического сотрудничества и развития, отмечается, что наша страна на одном из первых мест по количеству отработанных часов, но с низким уровнем производительности труда. Президент России зафиксировал задачу по изменению этой ситуации в своем Указе.

В этой связи упомяну о принятой в прошлом году концепции «Бережливый регион». А также о том, что в конце прошлого года наш округ занял первое место в рейтинге энергоэффективности регионов России; за пять лет штатная численность государственных служащих сокращена на 22%. Сняты административные барьеры для бизнеса при получении разрешений на строительство, подключении к сетям. Сроки процедур сократились кратно. Внедрена современная система управления закупками. Если анализировать показатели снижения начальной стоимости контрактов, то по сравнению с 2015 годом такая экономия увеличилась на 21% и составила около 3,3 миллиардов рублей.

Развиваются системы связи, от которых во многом зависит качество всех операционных процессов, скорость нашей экономики, доступность услуг для населения.

В 2016 году было завершено строительство линий связи протяженностью 300 и 550 километров, что позволило привести высокоскоростной Интернет в 12 населенных пунктов в Нижневартовском, Белоярском и Октябрьском районах. Скоростным доступном в сеть по технологии 4-джи обеспечены 144 населенных пункта Югры. Одновременно уровень распространения сотовой связи в округе один из самых высоких среди регионов России. Это ответ на запрос югорчан.

Уже сегодня созданная коммуникативная платформа работает на общую безопасность. Около 6,6 тысяч специальных транспортных средств Югры оборудованы системами непрерывного дистанционного слежения ГЛОНАСС/GPS, свыше 98% жителей округа охвачены Системой 112.

Продвинутые информационные технологии позволяют получать улучшенную обратную связь от людей, совершенствовать государственные и муниципальные сервисы. На едином портале госуслуг зарегистрированы порядка 630 тысяч югорчан. По количеству поданных заявлений на получение электронных услуг на тысячу человек наш округ занимает первое место в России. Люди взаимодействуют с властью так как им это удобно – из дома или со смартфона через сеть, а также лично по системе «одного окна». Более 99% жителей округа имеют доступ к получению государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ, при этом среднее время ожидания в очереди в каждом из них не превышает 15 минут.

Еще один важный инфраструктурный блок - транспортная и дорожная сеть. По итогам прошлого года протяженность сети автомобильных дорог округа выросла на 48 километров. Завершено строительством и реконструировано 23 километра дорог местного значения, в том числе новый этап Сургутской объездной дороги.

Вместе с тем, органам местного самоуправления стоит обратить особое внимание на все, что связанно с безопасностью дорог и перевозок. От знаков и информационных табло, ширины дорог и работы светофоров, до качества и оперативности уборки снежных завалов. Сигналы, поступающие к нам на горячую линию, говорят о том, что не все вопросы сняты. Требования установлены, поручения даны. Они должны быть выполнены в полном объеме, и качество этой работы подконтрольно гражданам.

Если для региона в целом инфраструктура разбивается на множество комплексов, то для отдельной семьи и человека основой личной инфраструктуры, отправной точкой для других жизненных достижений являются жилищные условия.

С 2016 года мы перешли к «единой» субсидии, которая обеспечила самостоятельность муниципалитетов в выборе актуальных для них жилищных приоритетов. За год органами местного самоуправления было приобретено 2’789 жилых помещений, жилищные условия улучшили 7’556 семей.

В национальном рейтинге по объему предоставленных ипотечных кредитов на душу населения Югра занимает второе место среди регионов страны. Если взглянуть глубже, то за 10 лет с государственной поддержкой были получены ипотечные кредиты на сумму более 133 миллиардов рублей для приобретения жилья 61 тысячей югорских семей.

Реализованные правительством адресные меры поддержки в этом секторе позволили «разбудить» спящий рынок, сбить завышенные цены на жильё, разгрузить жилищные очереди.

Для привлечения востребованных специалистов, поддержки молодых семей развивается наемный жилой фонд. Построено 4 арендных дома на 600 меблированных квартир. Об их востребованности свидетельствует тот факт, что в среднем в год эти дома были загружены на 95%. В конце прошлого года в Сургуте был достроен первый наемный дом социального использования на 512 квартир.

Создание наемного жилищного фонда и еще два прорыва стали главными жилищными достижениями 2016 года. Второй – практически завершено расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года, соответствующее критериям Указа Президента. В настоящее время уже расселено 67,4 тыс. квадратных метров аварийного фонда при зарегистрированных 74,04 тыс. квадратных метров.

Одновременно за 2016 год из балков переехали 879 семей. Начиная с 2012 года 4’088 семей. Таким образом, число проживающих в балках сократилось на 37,8%, на 40,5% сократилось число балков.

Третья кардинальная перемена – установление альтернативы бесплатным земельным участкам для строительства жилья многодетным семьям. При этом местные власти обязались до 2018 года обеспечить инфраструктурой порядка 1,3 тысяч земельных участков. Благодаря новой мере поддержки в 2016 году свидетельства на выплаты получили 522 семьи. В дополнение к 348 многодетным семьям, которым в 2016 году были безвозмездно предоставлены земельные участки, получившие выплаты семьи покинут очередь на получение участков.

Масштабный капитальный ремонт охватил коммунальную инфраструктуру. В 2016 году было заменено 147 километров ветхих тепловых и 85 километров ветхих водопроводных сетей. Это лучший показатель за последние три года. Всего с 2010 годы заменены более полутора тысяч километров ветхих сетей. Как итог – число коммунальных аварий снизилось почти на 95%. С 459 аварий в 2010 году до 21 инцидента в 2016. Обязательства, взятые по обновлению ЖКХ за последние годы, проходят проверку на качество этой зимой. Период рекордных аномальных морозов, которых не было с 1938 года, наш коммунальный комплекс прошел практически без сбоев. Наша программа на этом этапе сработала, муниципальные образования в целом справились с обязательствами.

По концессионной модели модернизируется сфера обращения с отходами. Утверждена Территориальная схема, предполагающая строительство пяти межмуниципальных центров утилизации отходов. Здесь соединяются экология и экономика, параметры первого концессионного соглашения на полигон в Нефтеюганском районе одобрены Правительством Югры. В целом за последние пять лет обеспеченность населенных пунктов Югры полигонами ТБО выросла с 36% до 56%.

Большая работа была проведена в сфере благоустройства поселений. Наша главная цель состоит в том, чтобы каждому югорчанину было удобно, безопасно в своем населённом пункте. На ее реализацию из бюджета округа в 2016 году были выделены 346 миллионов рублей, столько же добавили муниципальные бюджеты. В итоге удалось реализовать свыше 330 проектов по благоустройству. Помимо массовых были и уникальные проекты. Например, строительство набережной в Белоярске, благоустройство семейного парка «Югра» в Пойковском, возведение памятника защитникам Отчества в Покачах, а также памятников учителю и трудовому подвигу нефтяников в Сургуте, монумента нефтяникам в Когалыме. Отмечу опыт Сургута по привлечению собственников жилых помещений в многоквартирных домах к софинансированию мероприятий по благоустройству дворов. Уверена, что подобные практики вовлечения людей в благоустройство получат развитие в ходе Марафона городского благоустройства в Югре.

Важный вклад в поддержание экологического благополучения наших территорий вносит развитие природосберегающей инфраструктуры ТЭКа. Минувший 2016 год стал первым полным годом, который нефтегазовые предприятия региона отработали с соблюдением современных природоохранных норм по 95-процентной утилизации попутного нефтяного газа. При этом за прошедшие четыре года выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Югры снизились почти в два раза, выйдя на минимальные значения за последние 20 лет.

Вместе с ростом уровня утилизации ПНГ растет его экономическое значение. Так, в 2016 году была начата реализация инвестпроекта по строительству нового комплекса по очистке газового конденсата от тяжелых фракций на базе Сургутского завода по стабилизации конденсата имени Виктора Черномырдина. Инвестиции в проект превысят 10 миллиардов рублей, полученное сырье будет использовано для производства бензинов, арктического дизельного и судового топлива. Кстати, с 2011 года объемы производства дизельного топлива в нашем регионе выросли в полтора раза, бензинов – на 30%.

Развитие промышленных мощностей сочетается с усилением их природосберегающей компоненты. По всей Югре отмечается снижение площади нефтезагрязненных земель, числа шламовых амбаров, улучшение состояния флоры и фауны. Это хороший задел для Года экологии в России.

Теперь о первоочередном по значимости приоритете - социальных возможностях и гарантиях для югорчан. Частично я уже говорила о них применительно к занятости, уровню доходов, повышению качества и доступности услуг, системе социальных гарантий для северян.

В этой связи обращу внимание на изменение структуры запросов людей. От ситуации 2010 года, когда нам «катастрофически не хватало детских садов, врачей, безопасных условий в школах, жилья», к ситуации 2016 года, когда главный спрос населения – это качество среды. По сути, этот вывод стал главным и по итогам общественного этапа корректировки региональной Стратегии-2030. На качественное улучшение среды и возможностей для югорчан в 2016 году работали наши государственные программы. Отмечу некоторые из результатов.

Начну с коренных малочисленных народов Севера. Их благополучное и устойчивое развитие являются предметом особого внимания Правительства Югры. Одна из приоритетных задач в этой сфере – сохранить народ. По итогам 2016 года все показатели по этому направлению в «зеленой» зоне. В Югре выросло число пользователей территориями традиционного природопользования. За последние 10 лет поголовье северных оленей в Югре увеличилось на 11 тысяч голов. В 2016 году обрядовый комплекс северных хантов «Медвежьи игрища» впервые был внесен в федеральный каталог объектов нематериального культурного наследия России.

Разветвленная система поддержки и стимулов для развития коренных народов дополняется новыми мерами. В конце прошлого года было принято решение об «обнулении» ставки транспортного налога для тех, кто ведет традиционный образ жизни и хозяйствования. Был создан Совет представителей коренных народов при Правительстве Югры, который получил широкие полномочия, мощное представительство из числа коренных народов.

В Югре реализуется Концепция по обучению родным языкам, литературе и культуре коренных малочисленных народов Севера. В 2016 году впервые выпускники 9-х классов сдавали государственную итоговую аттестацию по выбору по предмету «Родной язык». Проводится «Фронтальный диктант» по языкам ханты, манси и ненцев, ежегодно растет число учащихся, изучающих родной язык, таких в Югре сейчас свыше 1’600 человек. Эти тенденции требуют закрепления, развития, объединения научных и общественных сил для решения формирующей нас как самобытную общность задачи.

Положительные тенденции прослеживаются в демографии. Рождаемость в Югре на 21% выше, чем в среднем по России, смертность – в два раза ниже. Показатель младенческой смертности в Югре составляет 4,2 на тысячу детей, мы теряем меньше новорожденных, чем когда-либо в своей истории.

За последние три года объемы высокотехнологичной медицинской помощи в нашем регионе выросли в полтора раза. Если в 2015 году высокотехнологичная помощь оказывалась в 12, то в прошлом – в 16 медицинских учреждениях округа. За год такую помощь получили 11,5 тысяч человек, при этом 90% пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи, получили ее в Югре.

Развиваются придомовые офисы врачей общей практики. Открылись первые три. Хорошие тенденции в телемедицине. К региональной информационной системе подключено 56 удаленных медицинских пунктов, задействовано порядка 700 врачей, за год проведено около 5 тысяч телемедицинских консультаций. Президент России поставил задачу в течение ближайших двух лет подключить к скоростному Интернету все больницы и поликлиники нашей страны. У Югры есть все необходимое, чтобы выполнить поручение Президента до срока. В 2011 году утвержден Стандарт Югры по обеспечению интернетом и скорости доступа в учреждениях бюджетной сферы. На сегодня широкополосным доступом в сеть обеспечены 99% медицинских организаций региона. Такая информатизация упрощает жизнь пациентов. Одновременно, это расширит наши возможности и для международного гуманитарного партнерства.

В актив 2016 года можно записать улучшение системы льготного лекарственного обеспечения. Число жалоб на нее за минувший год сократилось на 60%. В Югре обеспечен шестимесячный запас необходимых медикаментов, людям доступна услуга СМС-информирования о поступлении заказанных лекарств в аптеку.

Качественные изменения, связанные с возможностью выбора лучшего учреждения на рынке, происходят в образовании. В прошлом году в Югре был полноценно внедрен «Сертификат дошкольника», позволяющий получать дошкольное образование по общему стандарту в государственной или частной образовательной организации по выбору. Выдано 2’710 сертификатов.

Кроме того, продолжается строительство новых детских садов. В 2016 году было введено в эксплуатацию 19 новых детских садов. Это позволяет понизить возрастную планку обеспеченности детей детскими садами. В 5 муниципалитетах доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 100%. Как результат – уровень удовлетворенности населения качеством образования по сравнению с 2015 годом вырос по дошкольному образованию с 70% до 75,5%; по общему образованию – с 70,8% до 74,2%.

Другой пример положительного влияния негосударственного сектора – «Сертификат дополнительного образования». Он внедрен с ноября прошлого года. Его получили 1’200 детей, в том числе 52 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Специализация и ранняя профориентация становятся «золотым стандартом» образования. Это находит отражение в результатах ЕГЭ. В 2016 году в округе из 43 сто балльных результатов впервые 4 - по информатике. В целом средний тестовый бал по 7-ми учебным предметам оказался выше показателей прошлого года. При этом за два года доля отличных результатов ЕГЭ по математике выросла в два раза – с 8% до 16% от числа всех сдавших ЕГЭ.

Отвечая на запросы экономики и учащихся, начиная с 2012 года прием на инженерно-технические направления в вузах Югры вырос в два раза – с 18% до 36% от числа зачисленных на первый курс. В течение первого года после окончания учебы трудоустраиваются 65% выпускников наших колледжей и 80% выпускников вузов. По этим показателям мы входим в первую группу регионов страны.

За 2016 год для безбарьерной среды, адаптированной под потребности детей с особенностями развития, сделано столько, сколько ранее достигали за три.

К этой работе была привлечена общественность, социально ориентированные НКО. Прошли отбор и включены в реестр поставщиков социальных услуг 85 частных организаций. Опыт Югры по вовлечению социально ориентированных НКО был признан Минтрудом России «лучшей практикой» в стране.

Значительно улучшается показатель доступности учреждений культуры округа, в том числе для жителей сельских поселений. 2016 год – Год российского кино получил отражение на параметрах культурного пространства нашего округа. В 2016 году в Югре открылось 9 новых современных кинозалов. С 2010 года обеспеченность кинотеатрами выросла в полтора раза. Число передвижных выставок ведущих музеев Югры выросло с 6 до 75. В наше время такие выставки, а также творческие коллективы все чаще приезжают в небольшие населенные пункты. В больших городах реализуются масштабные проекты, такие как новый дворец искусств «Нефтяник» в Сургуте - крупнейший объект на Урале, в Западной Сибири, или «Галактика» в Когалыме, располагающая одним из лучших океанариумов в нашей стране.

Повышается доступность объектов спорта. Если три года назад спортом регулярно занимался каждый четвертый, то по итогам 2016 года – каждый третий югорчанин. Наш регион входит в число лидеров по внедрению комплекса ГТО. Сейчас открыты 26 центров тестирования, на официальном общероссийском сайте ГТО зарегистрировано 69 тысяч югорчан, свыше трех тысяч человек из них получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия.

Минувшей осенью Югра вернулась за глобальный шахматный стол. Мы получили право на проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года. Такое доверие мирового шахматного сообщества – свидетельство высокого уровня развития нашего округа в спортивном, социальном, экономическом, культурном плане. За этим развитием стоит ­­­командная деятельность югорчан.

Дорогие земляки!

2016 год пройден с высокой самоотдачей, задан хороший импульс. По итогам работы над обновленной Стратегией – 2030 мы определились с главным приоритетом на ближайшие 10 лет. Стратегия Югры – это стратегия создания качества среды в интересах каждого живущего в Югре человека. Именно на эти задачи нашей команде предстоит работать в ближайшие годы. Уверена – Команда Югры, сильная людьми, стремлением и умением побеждать, доверием граждан, справится с этой работой.

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