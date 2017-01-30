​Прими обет!

Сорок сургутян приняли «обет трезвости», создали специальный проект, в рамках которого будут заниматься некоей антиалкогольной профилактикой, читаю на siapress.ru.

Впечатления — двойственные. Вроде, можно и порадоваться за людей, которые отказались от спиртного, но радоваться мешают сомнения. Дело тут не в пристрастии к алкоголю: сам я не любитель, — дело, наверное, в стремлении ритуализировать и довести до крайностей качества, которые обычные люди должны воспринимать (и вообще-то воспринимают!) как нечто само собой разумеющееся.

Да, злоупотребление алкоголем, представьте себе, — это плохо. Курение — тоже. Распутный образ жизни. Ну, и так далее.

Это всё прописные истины — но в последние годы вокруг них нагнетается какая-то истерия, не признающая ровным счетом никаких возражений.

Если бросать сигарету — то демонстративно, со всей страной, запрещая курить во всех возможных и невозможных местах, а заодно и предлагая лишить права покупать табак даже сегодняшних годовалых младенцев. Чтоб уж наверняка! Если бросать пить — то, безусловно, только организовав Специальный Проект, чтобы все окружающие были в курсе — иначе никак, и не дай бог даже шампанского на Новый год.

Все это очень странно. Я ни в коем случае не пропагандирую вредные привычки, но уверен: отношения каждого с сигаретой или спиртным — из области личного, и решать, отказываться от них или продолжать, стоит в тишине, без привлечения администраций, депутатов, журналистов и прочего люда. Мой излюбленный лозунг — начинайте с себя. Без крестовых походов, объявлений и демонстраций. Решите эти вопросы в тишине — и не беспокойтесь за остальных: у каждого есть право принимать обеты трезвости, но ни у кого нет права их навязывать.

Вроде бы нет.