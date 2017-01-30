​Казус Толстого

На прошлой неделе телеведущий и заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой достал из патриотического коробка спичку антисемитизма и буквально чиркнул ее о серу. Сформулировал политик следующее: «…люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек». Радикальный русский национализм в лице Толстого (потомок Льва Николаевича, ни больше ни меньше) назвал корень российских проблем: это евреи! До некоторых пор публичный антисемитизм в современной России был явлением маргинальным и довольно редким, и вот тебе на!

Понятно, из искры вспыхнуло пламя. Толстому уже с удовольствием вторят. Православный общественный деятель Михаил Налимов в день памяти жертв Холокоста пишет: «Я считаю, что в год столетия начала трагических событий 1917 года, мы должны потребовать извинений и покаяния от евреев за геноцид русского народа, за Красный террор, за насильственный захват власти в 1917 году».

«Кем вы стали, – обращается Налимов к евреям, – всего лишь банкирами-ростовщиками, дельцами, бизнесменами? Храм разрушен, Ковчег изъят, Израиль в огне, кровь Христа на руках, кровь русских на руках… А взамен что? Доллары? Материальные богатства? Многие из вас пошли служить тьме, вступили в тайные общества, магия, колдовство, Антихрист…»

Итак, злодеи названы, с них уже требуют покаяния. Такова безнаказанная злоба под красивым предлогом – ненависть к «чужим», которые мешают развиваться «своим».

Когда Америка перестала быть врагом номер один, мы срочно стали нуждаться в очередном враге. И собственно не так уж важно, кто тут внутренний враг! Вот взгляд упал на евреев – пусть врагами будут они, тем более, что антисемитизм на бытовом уровне и не пропадал. Он и в СССР прекрасно бытовал.

Когда я учился на военной кафедре в Политехническом институте, в наш учебный взвод входил паренек по фамилии Лившин, вечная мишень насмешек (а скорее, даже издевательств) со стороны одногруппников. Несмотря на выправленную на русский манер фамилию, его еврейство, так сказать, было на лице, и к тому же тело его было довольно тщедушным, и потому учиться ему было очень несладко. Помню, наш военком на перекличках никогда не называл его Лившиным, а всегда Лившицем (под громкие смешки студентов), в какой-то степени легитимировав роль парии.

В моей самой простой советской семье (мама библиотекарь, отец – инженер) ярого антисемитизма я не наблюдал, однако если в разговоре всплывал еврей, то интонация всегда слегка менялась. Когда я вернулся из «Артека» и показывал родителям на фото девочку из нашего отряда, которая мне нравилась, то, помню, мама спросила: «Она еврейка?» Я сразу почувствовал в вопросе подвох. Мне, семикласснику, было по фиг – еврейка или нет, но родителям было дело.

Удивительно, но за антисемитизм в РФ продолжают сажать.

К примеру, в сентябре прошлого года Мосгорсуд назначил поэту Николаю Боголюбову год исправительных работ и штраф 200 тысяч рублей за возбуждение ненависти к евреям (обвинение по статьям УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Лингвистическая судебная экспертиза установила, что четыре книги поэта – «Заря близка!», «Русский огонь», «Пламя русской судьбы» и «Генерал Петръ Краснов – воин святой Руси» – демонстрируют враждебное отношение автора к лицам еврейской национальности. Правда, над фигурой Петра Толстого маячит положенная ему законом депутатская неприкосновенность. Поэтому он может высказываться на любые радикальные темы максимально громко и дальше.

А те, кто сегодня поддерживает Толстого – тихо на кухнях или не слишком тихо в соцсетях – не должны забывать о той огромной лепте, которую евреи внесли в копилку национальной культуры,

причем во всех видах, жанрах, эстетиках. Ну а вклад в науку таких ученых, как Ландау, Гинзбурга, Зельдовича, Иоффе, Лифшица, Лавочкина, Харитона, вообще сложно переоценить.

Вклад же правнука Льва Николаевича во что бы то ни было пока совсем ничтожен…

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