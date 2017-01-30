Вспомним немного о такой важной части городской и транспортной системы, как остановки. Я уже два года наблюдаю за ними.

В 2010 году Сургут решил избавиться от остановок — ларьков, вид которых выбирал сам предприниматель. От них действительно нужно было избавиться: проходило их время, да и портили они облик города.

На замену с этого года пришел «Алюр», который несколько раз модифицировали, однако он так и не подошел к нашим северным краям. Только поняли это к 2014 году. Дует, холодно, стекла остановки хулиганы разбивают. Стали поговаривать снова о теплых павильонах, возвращению ларьков с ИП, даже запустили конкурс.

Летом 2016 года меня пригласили в департамент городского хозяйства, сообщили, что к осени будут введены первые остановки по типу заправочных: кофе с собой, выпечка, мелочи для продажи. С обязательным теплым тамбуром внутри для пассажиров. Ведутся переговоры с изготовителями. Я начал искать на сайте госзакупок подобное. Искал до осени — не нашел.

Сейчас же с остановками получилось самое худшее, что могло быть:

старое снесли — на новые нет денег.

Какой «самый удобный город», какая «городская среда» и «поддержка предпринимательства»?

Фотография сделана в новогодние праздники в холода. Улица Геологическая, где-то здесь остановка.

Я до сих пор как житель стою на том, что остановки должны быть из простых и надежных материалов, прикрывались спереди от ветров, подсвечивались в центральных частях города и обязательно чистились, незаконная реклама подвергалась административному наказанию. Конечно же, с быстрыми теплыми автобусами. Тогда, естественно, и не понадобится думать, как утеплить остановку.

Остановочное место. Как пример:

Шутка! Вот:

Автор: Карагулов Умар Зейнадинович. Из конкурса эскизов остановочных конкурсов, 2015 год

Автор: Дмитрий Сухачев, 2010 год

Как будут развиваться и строиться остановки в Сургуте? Буду наблюдать и дальше.

А пока остановки и ныне там.

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