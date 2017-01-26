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​Вопрос с застройкой 28-го микрорайона уже не выглядит нерешаемым

На бумаге все это выглядит как современный и комфортный район, куда многие сургутяне с удовольствием захотят переехать. К сожалению, дьявол кроется в деталях

В субботу, 21 января, в думе города прошли очередные публичные слушания, посвященные проекту застройки 28 микрорайона. Напомню, поиск компромисса по проекту застройки между бизнесом, администрацией города и жителями тянется с лета прошлого года, и кажется, он подходит к концу.

Отрадно, что все заинтересованные стороны были настроены на конструктив. В частности, Сибпромстрой представил серьезно доработанный проект, учитывающий многочисленные замечания, ранее высказанные чиновниками и жителями. Проект стал действительно гораздо лучше, более того, возможно, 28 микрорайон смог бы стать одной из самых комфортных территорий в нашем городе.

Судите сами: во-первых застройщик отказался от одной из «свечек», что позволило уменьшить количество квартир с 900 (первый вариант проекта) до 500. За счет этого удалось выделить земельный участок под полноценный детский сад на 300 мест и объект дополнительного образования на 240 мест. Около четверти территории предлагается отдать под благоустройство и, что очень важно, удалось сохранить старую березовую рощу. Приятно, что Сибпромстрой пошел навстречу и в таком больном вопросе как бесплатный паркинг. Количество квартир уменьшилось почти в два раза, а количество парковочных мест на открытых парковках наоборот выросло! Более того отдельные парковочные места предусмотрены для садика и объекта допобразования.

Благоустройство коснется организации детских и спортивных площадок (всего более 3 тыс. м.кв.). Много ли вы видели оборудованных площадок для выгула собак в нашем городе? А здесь они предусмотрены изначально! В общем, на бумаге все это выглядит как современный и комфортный район, куда многие сургутяне с удовольствием захотят переехать. К сожалению, дьявол кроется в деталях.

В ходе публичных слушаний жители и чиновники отмечали явные улучшения в проекте, но, тем не менее, поднимались вопросы, без решения которых принимать проект нельзя. Да, появился объект дошкольного образования, но его назначение и соответствие региональным нормам не ясно. Предложенные парковки вдоль узкой улицы Рыбников, заходящие за красные линии, не имеют шанса получить согласование у департамента городского хозяйства в силу того, что могут создать транспортный коллапс в этом месте.

Вызывает недоумение организация некоторых внутриквартальных проездов и прилегающих паркингов. Спортивные и детские площадки, оборудованные на крышах паркингов, тоже не лучшее решение. Чтобы в этом убедиться достаточно зайти в соседний двор на ул. Югорской, где они пребывают в плачевном состоянии. Управляющие компании не заинтересованы брать их себе на баланс, а собственникам гаражей они тем более не интересны.

Но главными камнями преткновения рискуют стать коммунальные сети. Вопросы подключения к ним, судя по всему, еще не прорабатывались. А это и проблема с аварийным коллектором, и с подачей тепла, и водоводу, проходящему по территории участка. Между тем жители уже построенных домов на улице Югорская и Мелик-Карамова регулярно жалуются на проблемы с водоснабжением и отоплением. Отдельно хотелось бы отметить несогласованность планов застройки с планами развития города. Например, для того, что бы уложиться в нормативы по обеспеченности местами в школах застройщик предлагает властям за счет муниципального и окружных бюджетов увеличить вместимость проектируемой школы в 28 микрорайоне с 700 до 1000 мест, и реконструировать школу №4 подняв его вместимость до 800 мест. Эти предложения не были согласованы ни с департаментом образования, ни с окружными властями. Аналогичные вопросы вызывает обеспеченность медицинскими учреждениями (многострадальной поликлиники на улице Геологической пока нет даже в планах).

Вопросы есть, но они уже не выглядят нерешаемыми, тем более, когда все стороны заинтересованы в реализации проекта. Сейчас мы можем наблюдать тот редкий случай, когда в споре, жителей проявляющих сплоченность и юридическую грамотность, администрации города, проявляющей принципиальную позицию по отстаиванию установленных нормативов, и застройщика заинтересованного в возведении привлекательных объектов недвижимости, рождается, возможно, один из лучших проектов в нашем городе. Осталось совсем немного: устранить замечания, согласовать вопросы подключения к коммунальным сетям и вписать район в планы развития города.

P.S. Генеральный директор ООО «Сибпромстрой-Югория» Андрей Сурлевич по итогам слушаний сообщил участникам, что его компания не планирует больше выходить на повторные слушания, и если им не удастся согласовать проект в этот раз, то они от него откажутся, расторгнув договор комплексной застройки территории и взыскав все убытки с города. Я очень надеюсь, что компромисс все же будет найден, предпосылки для этого есть. Давайте жить разумно.


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Сегодня в 13:00, просмотров: 218, комментариев: 1


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Комментарии:
Мудрец
не нравится
Сегодня в 14:54
"Спортивные и детские площадки, оборудованные на крышах паркингов, тоже не лучшее решение." ну, почему же - тут всё зависит от УК. К примеру, на ул.Университетская, 3 детская площадки на крыше вполне неплоха. А в Москве я лично видел на крыше паркинга ну просто шикарно оборудованную зону отдыха для жителей многоэтажного дома: там тренажеры, и беговая дорожка и теннисная площадка, Скамейки и беседки для посиделок. Причем это всё ещё было и озеленено! И это не элитный дом, а самый обычный стандартный. Значит всё зависит от людей! от их желания сделать красиво и уютно свой двор.

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Мнения

​Вопрос с застройкой 28-го микрорайона уже не выглядит нерешаемым

​Вопрос с застройкой 28-го микрорайона уже не выглядит нерешаемым
На бумаге все это выглядит как современный и комфортный район, куда многие сургутяне с удовольствием захотят переехать. К сожалению, дьявол кроется в деталях
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