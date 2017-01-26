Статья дня. Моногородские легенды: Как преобразить город за 10 дней

Моногород Сатка в Челябинской области с населением около 45 тысяч человек был образован в XVIII веке вокруг местного чугуноплавильного завода, но уже более ста лет градообразующим предприятием здесь остаётся горнодобывающая компания «Магнезит». Сегодня Сатка, как и другие 318 субъектов официального перечня моногородов, ищет возможности поднять уровень жизни и стать местом, в котором было бы комфортно жить молодому населению и где мог бы успешно развиваться малый и средний бизнес.

Десятилетия добычи буквально разделили уральский город напополам: между старым и новым районами Сатки протянулся полуторакилометровый карьер, достигающий 500 метров в глубину. С юга и востока карьер огораживают отвалы, а с его северной стороны раскинулись огромные заводские территории. В результате постепенной модернизации производства часть этих территорий — порядка трёх квадратных километров ангаров, складов и прочих сооружений — выбыло из использования и представляет огромный потенциал для городского развития.

Город заявил о планах активно двигаться вперёд, приняв «Стратегию социокультурного развития Саткинского муниципального района», разработанную в 2013 году отделением культурологии НИУ Высшей школы экономики, и позже закрепил свои намерения, объединив силы с российскими и иностранными экспертами в области урбанистики для разработки и воплощения ряда проектов.

Расположение объектов в городе, совмещенное с картой самых фотографируемых мест города

Недавним результатом этого сотрудничества стало исследование «Катализаторы городских преобразований», разработанное командой швейцарских специалистов при поддержки фонда PRO HELVETIA и МАРШ Лаб. Финальная версия, увидевшая свет в марте 2016 года, предложила варианты развития городской среды Сатки как в краткосрочной, так и в долгосрочной — вплоть до 2030 года — перспективах. Старый завод в видении авторов исследования мог бы стать территорией, объединяющей две части города, и местом проведения культурных и спортивных мероприятий.

А летом в городе состоялся фестиваль-воркшоп «Моя Сатка», организованный МАРШ Лаб по заказу фонда поддержки культурных инициатив «Собрание». Участие в фестивале приняли более 70 волонтёров. Он охватил четыре городские площадки как в исторической части Сатки, так и в расположенном по другую сторону карьера новом городе.

ВЫБОР ПЛОЩАДОК

Фестиваль предварило исследование, проведённое командой МАРШа совместно с местными жителями. Четыре площадки были отобраны организаторами и администрацией на основе ряда критериев: от популярности локаций в опросе общественного мнения до плотности пешеходного трафика и количества фотографий, размещённых в соцсетях. Чтобы не промахнуться с выбором мест для проведения фестиваля, исследователи создали и изучили набор карт, отображающих точки притяжения в старой и новой частях города, их функции и пролегающие между ними городские маршруты. «Изначально мы рассматривали возможность проведения фестиваля на Каргинском пруду, месте, где два поколения назад был расположен городской парк, — рассказывает Елена Гонсалес, руководитель проекта. — Желание благоустроить пруд выказало большинство опрошенных горожан. Но объективные данные показали, что, несмотря на популярность идеи восстановления парка, его просто некому было бы поддерживать. Пруд требует полноценного профессионального вмешательства, и десятидневного фестиваля для него было бы недостаточно».

Фотовыставка в рамках фестиваля «Моя Сатка»

«Мы понимали, что сделанные на основе удалённой работы выводы могли оказаться совершенно несоответствующими действительности, — говорит Филипп Якубчук, куратор проекта. — Поэтому мы вовлекли в это исследование местных жителей и локальных экспертов. Мы списались с активистами, блогерами, фотографами и проводили исследование сообща».

В результате для проведения воркшопа были отобраны три площадки в новой части города и одна в старой. Дальнейшая работа оказалась в руках четырёх приглашённых тьюторов из Уфы, Иванова, Санкт-Петербурга и Москвы и молодых архитекторов и студентов архитектурных вузов, которые приехали с ними помогать реализовывать проекты.

Площадка № 1: «Уральская Горка»

Территория после фестиваля

Территория до фестиваля

Создание объекта благоустройства

Процесс благоустройства территории

Первой площадкой, выбранной организаторами, стал участок городского берега рядом с соединяющей две части города дорогой. Здесь команда под руководством уфимского архитектора Алексея Мельникова установила параметрический объект-скамью и разбила два холма с зелёными насаждениями. Во время работ выяснилось, что землю для геопластики завезти грузовиками не удастся, и участники команды, не отступая от изначального плана, вручную перевозили землю тачками.

«У нас было много работы: здесь мне пришлось копать, сажать, ровнять, пилить, шкурить, закручивать и ещё много чего, — вспоминает Андрей Бахтин, участник фестиваля и житель Сатки. — Каждый день мы начинали работать в восемь-девять утра, а заканчивали порой после девяти-десяти вечера. Мы очень хотели сделать всё как можно раньше, чтобы уложиться в десять дней фестиваля. Участвовавшие волонтёры приглашали на площадку своих друзей и знакомых. Среди нас были в основном подростки, и наших сил порой не хватало — особенно тяжело было копать каменистый грунт. Поэтому мы активно зазывали в нашу команду взрослых».

Площадка № 2: «Двор»

Территория после фестиваля

Территория до фестиваля

Процесс благоустройства территории

Во дворе дома № 16 по улице Индустриальной, лежащего на пути активного пешеходного маршрута, команда ивановского архитектора Михаила Шатрова создала мультимодульную конструкцию с разнообразным функциональным наполнением: перголой, скамьёй, беседкой, мангалом и верёвочным детским городком. Участники поработали и с прилегающей территорией: установили декоративные валуны, подрезали деревья и высадили кустарники.

Ева Гербер, волонтёр на площадке: «Над обустройством дворика ежедневно работали 10–12 человек. Я сажала цветы, красила песочницу и плела габионы. Мне нравится то, что созданные объекты заполняют пустые пространства нашего города. Не всем моим знакомым понравились результаты наших стараний, но, по-моему, такие мероприятия очень нужны городу. А за нашей площадкой мы с другими волонтёрами приглядываем до сих пор».

Согласно задумке организаторов, изменения, реализованные на площадке на Индустриальной, должны были стать пилотным проектом, отработкой опыта, который дальше мог бы быть распространён на другие дворы. Особую популярность снискал у местных жителей мангал: по рассказам, после завершения конструкции ароматный дымок появлялся во дворе с завидной регулярностью.

Площадка № 3: «Арка»

Территория после фестиваля

Территория до фестиваля

Процесс благоустройства

На площадке возле дома № 11 по улице 50-летия Октября петербургский архитектор Наталья Парсаданова и волонтёры разделили усилия между двумя объектами: аркой дома, где решено было устроить фотогалерею, и неработающим фонтаном, который превратили в клумбу, окружённую семиугольной скамейкой.

«В последний день фестиваля архитекторы проработали часть ночи, чтобы успеть всё доделать. Некоторые из нас остались их поддержать, — рассказывает местная жительница Ксения Согрешина, участница „Моей Сатки“. — Всего же за период фестиваля на нашем участке успели поработать больше двадцати человек. Работы было достаточно: нужно было сажать деревья, оформлять арку и обустраивать лавочку. За десять дней мы стали сплочённой командой — если представится возможность, я с большим энтузиазмом поучаствую снова».

Во время воркшопа двор стал местом проведения городского фотофестиваля «Сушка», а после окончания работ в галерее разместили репортажи саткинских фотографов. Городское фотосообщество активно следило за ходом воркшопа и помогало строителям галереи.

Площадка № 4: «Амфитеатр»

Территория после фестиваля

Территория до фестиваля

Создание объекта благоустройства

Четвёртую площадку, территорию снесённого дома, рабочая группа под руководством московского архитектора и куратора Александры Чертковой превратила в сад камней с амфитеатром для спокойного отдыха и мини-горкой для детей. Планировщики площадки не стали ограничиваться десятидневным форматом фестиваля, предложив в будущем установить в саду детский игровой арт-объект, обустроить прилегающую пешеходную дорожку и разбить по соседству террасу для близлежащего кафе.

«Состав нашей команды постоянно менялся, но в среднем на участке каждый день трудились семеро архитекторов и дизайнеров и столько же волонтёров. Я поучаствовала почти во всех проводившихся работах, от посадки кустарников до укладки геотекстиля, — делится волонтёр Мария Кочергова. — Самым сложным был не физический труд, хотя порой бывало непросто. Гораздо труднее было после фестиваля слышать комментарии вроде „зачем вы это сделали“ или „лучше бы сделали так вот...“. Кого-то из знакомых удалось переубедить, кого-то нет. Подобные мероприятия — это возможность познакомиться и пообщаться с интересными людьми, набраться опыта и расширить границы. Ну и, конечно, принять участие в жизни города — внести свою лепту в его облик».

ПСЕВДОВАНДАЛИЗМ, КОФЕ НАВЫНОС И ИСЧЕЗНУВШАЯ СКАМЬЯ

Посильную помощь фестивалю оказали саткинские предприниматели. Малый и средний бизнес предоставил участникам древесину для изготовления конструкций, оборудование, транспорт. «Однажды надо было срочно достать машину щебня. Местный бизнесмен, услышав о проблеме, мигом закупил нужное количество и организовал доставку, очень нас выручив», — вспоминает Филипп Якубчук.

«То, что администрация сумела установить диалог не только с активными горожанами-волонтёрами, но и с местным предпринимательским сообществом, — это очень важный момент, — говорит Наталья Никифорова, генеральный директор фонда. — И включившихся было довольно много — это один из первых случаев, когда малый и средний бизнес присоединились к проекту городского масштаба».

После окончания работ от жителей двора дома на Индустриальной, 16 — тех самых, которые принимали участие в работе фестиваля, — в администрацию поступила жалоба: украли скамейку. «Мы считаем, что это был лучший кейс, хотя нам и пришлось его переделывать. Некоторые жители настолько возмутились, что заявили: „Нам не нравится этот дизайн!“ Возникла реакция: они самоорганизовались, поняли, что можно работать с администрацией, куда пойти просить инвентарь, как организовать полив, — комментирует Елена Гонсалес. — Мы хотели бы, чтобы постепенно функцию организаторов перенимали на себя сами жители. Но одного воркшопа для этого мало. Идеальным решением было бы создание центра городского развития, куда могли бы обратиться люди со своими идеями; или система грантов, которые могли бы получить жители на социальные проекты».

Площадка «Берег»

Пропавшей скамейкой дело не ограничилось: через некоторое время после обустройства двора организаторам пришлось частично разобрать объект. На радикальные меры команда вынуждена была пойти в попытке уберечь детей, взявших за привычку вскарабкиваться на построенные конструкции. Про дерзкий акт вандализма написали в местной газете, не подозревая, что за разрушениями объекта стоят его же создатели.

Без вандализма традиционного тоже не обошлось: с момента создания в той или иной мере пострадали три из четырёх объектов «Моей Сатки». По словам участников фестиваля, взявших на себя обязанность следить за объектами и поддерживать их состояние, «мужчина с шуруповёртом» выкрутил две доски из галереи в арке, а конструкция во дворе на Индустриальной была изрисована углём, самоотверженно отмыта участниками и вскоре вновь изрисована.

«Больше всех пострадал дворик, — рассказывает Ксения Согрешина. — Осенью кураторы приезжали его подремонтировать, но с тех пор уже появилось много новых поломок. Жителей, впрочем, это не смущает — взрослая площадка по-прежнему пользуется популярностью. А вот фотогалерея в арке оказалась совсем заброшена — возможно, горожане не до конца поняли нашу задумку».

«Основной задачей было даже не столько создание городской среды, сколько взаимодействие с местным сообществом и попытка что-то создать вместе в тройственном союзе: профессионалы, муниципальные власти и местное сообщество, — говорит Наталья Никифорова. — Уже большой успех, что жители города сами пожелали поддерживать постройки».

Ещё одним результатом фестиваля стало появление в местном кафе новой услуги. «Ребята, работавшие над объектом „Амфитеатр“, ежедневно наведывались в ближайшее кафе, спрашивали кофе навынос. Там его, конечно, не было. Но на третий день хозяева среагировали, и кофе навынос в заведении всё-таки появился и, по нашим сведениям, остаётся там по сей день», — рассказывает Филипп Якубчук.

МОЯ ВТОРАЯ САТКА

В мае 2017 года фонд и администрация планируют повторить фестиваль, несколько изменив его формат. «Мы поняли, что десяти дней для проведения фестиваля недостаточно. Мы хотели бы разбить его на несколько этапов — провести десять дней в мае, десять в августе или в сентябре. На первом этапе жители вместе с архитекторами могли бы работать над проектом, а на втором — воплотить идеи в реальность, — говорит Наталья Никифорова. — Кроме того, к следующему фестивалю мы хотели бы привлечь и европейских экспертов».

Фото: МАРШлаб

Вторая инкарнация фестиваля — не всё, что ждёт Сатку в этом году. В одном из микрорайонов города, Западном, три девятиэтажных здания распишут команды стрит-арт-художников из Италии, Швейцарии и России, а для местных жителей организуют мастер-классы.

На 2017 год также запланированы проектные работы для будущих объектов территории старого завода — огромных площадей, больше не используемых в производстве. Территория обладает огромным потенциалом для благоустройства и последующего включения в городскую среду, но, как и Каргинский парк, требует более серьёзного вмешательства и финансирования, чем может предложить формат фестиваля. Пока же было найдено временное использование для бывшего ангара для БелАЗов: в последние годы огромное помещение площадью 2 500 квадратных метров становилось площадкой для воркшопов, дискотек и летней школы отделения культурологии ВШЭ, а в этом году здесь частично собирали конструкции для «Моей Сатки».

СДЕЛАЙ САМ

«Пока мы не сумеем вовлечь местное сообщество и, более того, передать ему инициативу, а проекты будут инициироваться извне, у них не будет успешного будущего, — комментирует Наталья Никифорова. — Фестиваль сумел задать движение в этом направлении: у горожан появилось конкретное видение, как они хотели бы развивать свой город. Ещё несколько лет назад в опросах можно было услышать мнения наподобие „хочу лучше и красивее“. Теперь же люди понимают, что вот эти пространства они хотели бы преобразовать, а вот ту функциональную зону расширить».

Фото: МАРШлаб

То, что приоритетом остаётся вовлечение жителей как в местные мероприятия, так и в городские процессы вообще, отмечают и администрация, и организаторы, и сами участники. «Горожане хотят, чтобы преобразились их дворы и улицы, но никто не хочет заниматься этим самостоятельно: все ждут, что придут люди со стороны и что-нибудь придумают, — рассказывает Андрей Бахтин. — После фестиваля у нас образовалась группа под рабочим названием „Легион добрых дел“, занимающаяся благотворительными мероприятиями. В группу входят городская администрация и местные жители, которые хотят каким-либо образом улучшить Сатку. Недавно группа провела акцию по украшению города игрушками».

Помощь местных предпринимателей и фотосообщества, повальное желание принять участие в будущих воркшопах, появление выносного кофе, двадцать добровольцев, согласившихся заботиться и отчитываться о состоянии объектов, «Легион добрых дел» и даже история с пропавшей скамьёй — любые изменения в городе должны влечь за собой реакцию жителей, позитивную или негативную, единую или многостороннюю. И возникновение этой реакции, желание сделать лучше или вернуть всё как было, написать жалобу или пожать архитектору руку, предложить свои идеи, взяться за лопату и выкопать клумбу — большой успех для любого города. А мангал во дворе — приятный бонус.

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Оригинал: Strelka Magazine

