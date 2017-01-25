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​Улица Гагарина в Ханты-Мансийске: добавить две полосы или реконструировать перекрестки?

Дорожные проблемы, парковки и велодорожки стали предметом общественных обсуждений

В Ханты-Мансийске состоялись общественные обсуждения комплексной схемы и проектов организации дорожного движения. Они прошли в рамках городского краудсорсингового проекта «Мы вместе!», курируемого Городской централизованной библиотечной системой. Интерес проявили более двух десятков человек, в обсуждениях участвовали представители окружного правительства, городской администрации и управления ГИБДД по ХМАО - Югре. С ситуацией в дорожно-транспортной системе присутствующих знакомили представители городского управления транспорта, связи и дорог – начальник Олег Егоров и его заместитель Сергей Мамичев.

В этой сфере цель номер один в Ханты-Мансийске - «разгрузка» и повышение безопасности движения на самых сложных участках дорожной сети окружного центра.

Одно из наиболее проблемных мест – улица Гагарина, которая является единственной магистралью, проходящей через район «Нагорный» и наиболее востребована для движения из центральной части города в район Самарово и обратно.Одно из предложений – расширить проезжую часть с 4 до 6 полос движения. Оценочная стоимость такой реконструкции - 900 млн. рублей. Вторым вариантом предлагается только реконструировать перекрестки. Это потребует от 40 до 50 млн. рублей. Путь, безусловно, более экономичный и будет способствовать снижению аварийности. Но он не разгружает магистраль – а транспортные потоки все возрастают.

Самый загруженный транспортный узел в городе - перекресток улиц Свободы – Конева – Гагарина. Проблему могло бы решить строительство развязки – но на этом участке много близко расположенных жилых домов. Поэтому на сегодняшний день сформировано семь разных вариантов решений, как сделать перекресток более безопасным – но пока ни одно из них не представляется оптимальным.

Третья общегородская проблема – параллельные улицы в центральной части города. Большинство имеет только две полосы – это наследие двадцатого века, когда город был гораздо меньше по численности, имел гораздо менее развитую инфраструктуру, а основу составляла одноэтажная застройка. Теперь же там много административных зданий, культурных, социальных и торговых объектов, жилых домов в пять и более этажей. Машин здесь таких стало больше, движение – интенсивнее. Здесь также предлагается два варианта: либо организовывать на дорогах одностороннее движение, либо осуществить реконструкцию улиц Мира и Дзержинского с продлением последней до улицы Объездной, чтобы дать транспорту возможность из центральной части легче попадать на огибающее город кольцо.

Часть обсуждаемых проектов касается формирования единого парковочного пространства в городе (гаражей, стоянок, парковок) и, в частности, обустройства парковок в местах проведения массовых мероприятий и у достопримечательностей. Сегодня в стотысячном городе на троих жителей приходится примерно по одному автомобилю, более 21 тысячи машин – это личный транспорт.

Горожане активно передвигаются по городу на авто, поэтому проблема нехватки парковок воспринимается в Ханты-Мансийске остро.

Обсуждая тему, многие в первую очередь указывают на их нехватку в центральной части города – в связи с высокой активностью автомобилистов проблема остро чувствуется и в будни, и особенно в праздники. Когда в День Победы или в День города многие спешат поучаствовать в торжествах и гуляньях, припарковать машину в этом районе крайне сложно.

Разработчики проектов видят наилучшим решением вопроса размещение новых многоуровневых парковок вне дорог и улиц общего пользования на закрытых территориях. Однако стоит иметь в виду, что у многих горожан еще не выработалась привычка пользоваться крытыми парковками. Таких сооружений в городе немного, но они есть, и нередки ситуации, когда под крышей – достаточно свободных мест, а в считанных метрах от парковки – масса машин, стоящих вдоль тротуаров.

Скорее всего, проблему надо решать всеми способами, параллельно – и повышением автокультуры, и обустройством парковок. Среди предложений, высказанных участниками мероприятия, – обустройство многоуровневой стоянки на перекрестке улиц Мира и Дзержинского (хотя проведение земляных работ там проблематично), а также стоянки на ул. Коминтерна, 1.

Экскурсовод Музея Природы и Человека Т.Н. Смольникова посетовала на трудности с парковкой у его здания больших экскурсионных автобусов и призвала городские власти помочь в решении проблемы. Также она высказалась за обустройство вместительной парковки в районе зданий окружного правительства и городской администрации. Тем самым местами для стоянки автомобилей будут обеспечены группы туристов: в этом районе сконцентрировано большое количество туристических объектов – музеи, памятники, парки. Вероятно, это поможет и обывателям – рядом расположена центральная площадь, традиционное место проведения городских праздников.

Ее коллега А.А. Челпанов высказал пожелания экскурсоводов по решению вопроса парковки автобусов с туристами в таких проблемных местах, как «Хвойный урман», территория Памятника первооткрывателям (Стелы), музей под открытым небом «Торум Маа».

С точки зрения городской администрации, вопрос о необходимости создания дополнительной потребности в местах временной стоянки туристических автобусов не стоит остро.

Однако по инициативе управления транспорта, связи и дорог проработаны вопросы по организации заезда и парковки больших автобусов возле Воскресенского кафедрального собора (ул. Гагарина, 25), а также возле Центра искусств для одаренных детей Севера, что на ул. Пискунова. Предложения, поступившие в ходе слушаний, чиновники также обещали рассмотреть.

На этих же общественных обсуждениях горожане и чиновники говорили о путях совершенствования системы велодорожек. Велоспорт – популярный вид досуга и физической активности в Ханты-Мансийске, велопробеги собирают десятки и сотни участников. Поэтому в городе обустроены малое и большое велокольца, позволяющие почти беспрепятственно проехать почти по всем основным районам города.

Планируется усовершенствовать эти пути – обустроить велодорожки. Начальник отдела сметных и проектных работ городского управления капитального строительства Владимир Гембий сообщил, что проектная документация на строительство велодорожек разработана в 2014 году: дорожки шириной 2 метра, совмещенные с пешеходным движением, будут обустроены преимущественно вдоль существующей проезжей части. Предусмотрена реконструкция части существующего маршрута – в районе транспортной развязки у Аэропорта, а также строительство нового маршрута – по нечетной стороне ул. Студенческой от дома №1 до дома №21. Общая протяженность движения велосипедистов составит 9 732 метра, а протяженность участка нового строительства составит 852 метра. В проекте значатся две площадки для отдыха со скамейками, урнами, рампами для велосипедов: на пересечении ул. Объездной и Мира, и в районе ул. Студенческой, 19, у Экспоцентра. Обустроить велодорожки также планируется на протяжении всей улицы Гагарина – эта мера получила дружное одобрение участников встречи.

Предложения горожан касались строительства велодорожек на городских набережных (для этого, как выяснилось, не требуется реконструкционных работ – лишь разметка на тротуарах), а также обустройство дорожек для велосипедистов в отдаленных районах – на Учхозе и ОМК, с тем, чтобы расширить большое велокольцо.


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Сегодня в 15:08, просмотров: 97, комментариев: 2


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Комментарии:
Ёж В тумане
не нравится
Сегодня в 15:29
Мамонта одного продайте. Еще и останется на какой-нибудь прожект.
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 16:20
Не знаю, уместно ли будет высказываться здесь по поводу стоянок сургутских, но пара предложений имеется.
Как вам, уважаемые сургутяне, идея о том, чтоб выделить в жилых дворах строго ограниченное количество обозначенных парковочных мест, на платной основе. А на вырученые средства организовать бесплатные парковки в местах, где автомобильные баррикады не будут мешать перемещению граждан. Поскольку право равного пользования придомовой территорией гарантировано жильцам законодательством, а иметь авто в шаговой доступности - уже удовольствие, за которое не грех заплатить.

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​Улица Гагарина в Ханты-Мансийске: добавить две полосы или реконструировать перекрестки?

​Улица Гагарина в Ханты-Мансийске: добавить две полосы или реконструировать перекрестки?
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