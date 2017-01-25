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​Молодой и легкомысленный

Дух старого Сургута давно утрачен — но есть возможность сохранить напоминание о нем

Долгий безуспешный диалог общественности и властей Сургута о судьбе Дома пионеров в конце прошлого года обогатился попыткой обсуждения облика городского жд-вокзала: администрация представила проект реконструкции, который обескуражил некоторую часть горожан и профессиональных архитекторов. Так дилемма «Сохранить или обновить до неузнаваемости» перестала быть частным делом некоторой части общественности, радеющей за первую школу.

Как именно сохранять — вопрос тоже интересный. Здесь есть множество вариантов, которые способны раскидывать общественное мнение по разным полюсам. Так, утверждение, что тот же вокзал — образец советского модернизма — следует сохранить, многие сургутяне приняли за предложение вообще ничего с ним не делать. С Домом пионеров — и того хуже: тут, похоже, речь о сохранении облика уже вообще не идет. Хотя не факт: администрация сделала уже столько противоречивых заявлений, что впору и самой запутаться в своих намерениях.

Между тем, казалось бы, никаких разночтений быть не может: стоит ведь предложить полную реконструкцию с сохранением прежнего внешнего вида, — только и всего.

Однако этот вариант при кажущейся очевидности тоже скрывает множество возможностей для недовольства. Достаточно изучить примеры сохранения исторического наследия в крупных городах страны. Один из самых красноречивых — гостиница «Казань» в столице Татарстана. В начале 2000-х годов здание выглядело римским Колизеем, даром что оно значительно моложе.

Фото: maps.yandex.ru

К Универсиаде-2013 к ветхой декорации старины «присоседили» совершенно новое строение, которое, сохранив внешний вид разрушенной гостиницы, вызвало нарекания у части горожан: утерян, мол, дух старой Казани.

Фото Ю.Семенкова

Мы не избалованные казанцы, и о духе старого Сургута после полной перестройки одноименного района (некоторые наверняка помнят, что под этим именем сургутянам был известен не нынешний новодел, а район с Мемориалом славы, со старым кинотеатром «Октябрь», построенным на фундаменте первого каменного собора Сургута — Свято-Троицкого, о котором писала Людмила Захарова) стоит в принципе забыть.

Зато можно взять на вооружение прагматичность татарстанцев и обновить два таких разных исторических объекта города — с тем, чтобы можно было бы и на узнаваемый экстерьер любоваться, и смело входить внутрь.

Ну, а за духом старины придется отправляться туда, где ее по-прежнему чтут. Сургут для этого слишком молод. И легкомысленен.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 243, комментариев: 8


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Комментарии:
Саша Алексеев
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Сегодня в 14:21
Вряд ли кто то возьмется отрицать, что вопрос пристежных фасадов - исключительно принципиальный, и для текущей жизни города никак не насущный. И исключительно из принципа редакция методично продавливает его в своей информационной повестке, как будто больше ничего столь пристального внимания граждан и бюджетных вливаний не требует.
Починить дороги, построить остановочные комплексы, наладить работу общественного транспорта - вот только некоторые аспекты, затрагивающие интересы многих тысяч сургутян ежедневно. Думаю, что каждый, хоть раз прождавший автобуса сорок минут на продуваемой остановке, без колебаний обозначит свои приоритеты в бюджетной политике города, и о духе старины в них не будет ни слова.
Понимаю, что о славном прошлом можно сказать массу пышных фраз, как и о великом будущем, но давайте уже жить нашим скромным настоящим, господа. Если же некая историческая составляющая столь необходима некоторым сургутянам, что они без неё не знают покоя, предлагаю им создать специальный фонд, и своими средствами поддержать свою красивую позицию. Тогда и все вопросы отпадут сами собой.
Ю.Н. Саша Алексеев
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Сегодня в 14:38
Коллега Щеглов уже вроде отвечал на подобные замечания: вы правы, важны дороги, остановки, пожарная безопасность муравейников и все такое прочее, но важны и жд-вокзал с домом пионеров. Все важно, понимаете.
naumoff Ю.Н.
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Сегодня в 14:57
Все важно. Но есть и приоритеты, всегда что то важнее.
naumoff Ю.Н.
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Сегодня в 15:01
Давайте проведем голосование на сайте. Что важнее для жителей Сургута: "Дом пионеров" или хорошие дороги.
Ю.Н. naumoff
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Сегодня в 15:02
И что? У нас настолько раздолбаны дороги, рушатся дома, погибает население, что необходимо разбираться только с этими вопросами?

Да, есть острая проблема остановок, но и власти вроде не первый айфон - какая-никакая многозадачность у них есть, ага? Можно и остановки ставить, и вокзал реконструировать, и заниматься еще миллионом вопросов, это стандартная рабочая ситуация.
naumoff Ю.Н.
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Сегодня в 15:06
Любая стандартная ситуация для своего решения требует средств и времени и правильного постановки приоритета. И не обязательно что бы что то рушилось гибло и раздолбалось.
Саша Алексеев
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Сегодня в 15:13
Есть такое понятие, как "степень важности". В частности, некие умозрительные проблемы уместно рассматривать только после окончательного решения проблем насущных, практических.
Свои сараи вычистить всегда стоит прежде, чем решать проблемы германских беспризорников. И пока в городе существует хоть один балок, или дорожная яма, средства гораздо полезней и разумней приложить именно туда, а потом уже думать об историчности, наследии итд.
И возможно я ошибаюсь, но качественным дорожным развязками наши потомки порадуются больше, чем модерновым фасадам. Кроме того, фасад можно приделать в любой подходящий момент, а ездить необходимо прямо сейчас, не находите?
Ёж В тумане
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Сегодня в 15:32
кроме всего прочего - бюджетные деньги такая штука, что от чего-нить оторвать и к чему-нить прилепить настолько сложно, что мама- не горюй. Иначе- пришьют нецелевое использование, превышение полномочий и аля-улю вслед за Д.Поповым....

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