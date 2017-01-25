​Молодой и легкомысленный

Долгий безуспешный диалог общественности и властей Сургута о судьбе Дома пионеров в конце прошлого года обогатился попыткой обсуждения облика городского жд-вокзала: администрация представила проект реконструкции, который обескуражил некоторую часть горожан и профессиональных архитекторов. Так дилемма «Сохранить или обновить до неузнаваемости» перестала быть частным делом некоторой части общественности, радеющей за первую школу.

Как именно сохранять — вопрос тоже интересный. Здесь есть множество вариантов, которые способны раскидывать общественное мнение по разным полюсам. Так, утверждение, что тот же вокзал — образец советского модернизма — следует сохранить, многие сургутяне приняли за предложение вообще ничего с ним не делать. С Домом пионеров — и того хуже: тут, похоже, речь о сохранении облика уже вообще не идет. Хотя не факт: администрация сделала уже столько противоречивых заявлений, что впору и самой запутаться в своих намерениях.

Между тем, казалось бы, никаких разночтений быть не может: стоит ведь предложить полную реконструкцию с сохранением прежнего внешнего вида, — только и всего.

Однако этот вариант при кажущейся очевидности тоже скрывает множество возможностей для недовольства. Достаточно изучить примеры сохранения исторического наследия в крупных городах страны. Один из самых красноречивых — гостиница «Казань» в столице Татарстана. В начале 2000-х годов здание выглядело римским Колизеем, даром что оно значительно моложе.

Фото: maps.yandex.ru

К Универсиаде-2013 к ветхой декорации старины «присоседили» совершенно новое строение, которое, сохранив внешний вид разрушенной гостиницы, вызвало нарекания у части горожан: утерян, мол, дух старой Казани.

Фото Ю.Семенкова

Мы не избалованные казанцы, и о духе старого Сургута после полной перестройки одноименного района (некоторые наверняка помнят, что под этим именем сургутянам был известен не нынешний новодел, а район с Мемориалом славы, со старым кинотеатром «Октябрь», построенным на фундаменте первого каменного собора Сургута — Свято-Троицкого, о котором писала Людмила Захарова) стоит в принципе забыть.

Зато можно взять на вооружение прагматичность татарстанцев и обновить два таких разных исторических объекта города — с тем, чтобы можно было бы и на узнаваемый экстерьер любоваться, и смело входить внутрь.

Ну, а за духом старины придется отправляться туда, где ее по-прежнему чтут. Сургут для этого слишком молод. И легкомысленен.