​Живое и картонное

После Нового года я устроил дома «фестиваль» нового российского кино. Отсматривал сугубо те фильмы, что хвалит местная критика. Почему-то начал с «Хорошего мальчика» (режиссер Оксана Карас), картины, получившей главный приз последнего «Кинотавра». Знаете, я не верю фильмам, где пьяная училка жалуется своему ученику на свою незадавшуюся личную жизнь, а тот к ней начинает «подкатывать». А еще не верю фильмам, где мне показывают Михаила Ефремова в роли героя-любовника. В целом это как бы «Курьер» Шахназарова, только намного хуже. Уж если хочется кино про современную школу, то лучше посмотреть «Класс коррекции» Ивана Твердовского, в нем есть подлинные эмоции.

Во-вторых, «Милый Ханс, дорогой Петр», проект Александра Миндадзе, одного из моих самых любимых сценаристов и режиссеров. Он предлагает очень сложный, радикальный нарратив, с одного просмотра мало что понятно, но ощущение, что на тебя налетел ураган. С чем бы сравнить… с «Моим другом Лапшиным» Алексея Германа, может быть… Если в двух словах: 1941 год, немецкие спецы на советском заводе делают стекло для линз, поначалу у них мало что не получается, оттого дикий невроз, истерики, и предчувствие скорой войны уже разлито в воздухе. И такая эротическая атмосфера — хоть ножом ее режь.

В-третьих, поглядел я «Зоологию» Ивана Твердовского, вольную импровизацию на тему «Превращения» Кафки. Вот пример отменного зрелища, которым наш кинематограф может гордиться. У женщины «за полтинник», тихой сотрудницы зоопарка, вдруг вырастает хвост (да еще какой!), и пляша от этой метафоры, режиссер выстраивает безотрадную панораму постсоветской жизни. Собственно, Кафка уже об этом рассказал, но Твердовский пытается превратить человеческий изъян в козырь, преимущество, достоинство. Как заметил один критик: «…почувствовать себя диковинным животным среди других зверей — и обрадоваться этому». Главную роль исполняет театральная актриса Наталья Павленкова. Ей 56 – а кинокарьера стартовала буквально только что, с двух заметных работ у Твердовского, впрочем, в случае «Зоологии», это не просто заметная работа, а прямо выдающаяся: актриса уже завоевала несколько призов и не только российских. Горжусь тем, что Наталья родом из моего города, из Горького, она много лет назад окончила наше театральное училище. Вывод: «Зоологию» смотреть! Мои самые высокие рекомендации.

В-четвертых, лента Германики «Да и да». Она изобилует матерной лексикой, поэтому в аутентичном виде не смогла добраться до проката, а в переозвученном виде вряд ли вообще ее стоит смотреть. История крайне маргинальная: Саша, училка с копной роскошных дредов, забредает в богемный сквот авангардных художников, влюбляется там в некоего Антонина, вечно молодого и вечно пьяного, который к тому же не прочь опохмеляться собственной мочой, и с его помощью попадает в новую гиперреальность, жесткую, но вместе с тем романтичную. Очень скоро живущий на пределе Антонин с «убитыми» почками залетает в больницу – и Саша, единственный человек на планете, который пытается ему помочь. Тот, впрочем, не замечает помощи, он и Сашу, своего ангела-хранителя, не всегда замечает – просто потому что не вылезает из полусознанки. Нам в очередной раз подсовывают максиму, что русская женщина «вынесет всё – и широкую, ясную грудью дорогу проложит себе...», но делают это слишком экзотичным способом. Каждому этот «манифест новой искренности» не посоветую – а только не слишком брезгливым.

Пятый номер – свежий киноальманах «Петербург. Только по любви», состоящий из короткометражек нескольких женщин-режиссеров, в том числе Ренаты Литвиновой, Дуни Смирновой, Оксаны Бычковой, Анны Пармас (это она снимала последние успешные клипы «Ленинграда»). На мой взгляд, полный провал. Претенциозность, беда со сценариями и дефицит ярких финалов. Уж насколько мне нравится Рената Литвинова, но ее «короткий метр» – самый слабый.

Претенциозным мне показался «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва, как остроумно сообщает реклама, «фильм о герое Дюма, попавшем в Петербург Достоевского». Да, заглавный герой косит под графа Монте-Кристо, он появляется словно из ниоткуда и одним за другим косит в поединках отпрысков громких дворянских родов, сам же остается неуязвим, вот только Достоевский тут не причем – это Петербург второсортного бульварного чтива. Стреляют в фильме много и метко, непонятно лишь, зачем это все… Герой – не человек, это персонаж-схема, это кадавр, запущенный в игру-квест. Ау, где живые герои?

О новой ленте «Статус: свободен» Павла Руминова я бы, пожалуй, вообще не стал бы писать, но в ней снялись популярные Елизавета Боярская и Данила Козловский, да и от самого режиссера все время ждешь прорыва (а он хоть и меняет жанры, но неубедителен ни в одном). Но смотреть на персонажа Козловского, который наговаривает несмешные стендап-монологи и изображает истеричного альфа-самца, мучительно. И главное – все какое-то выдуманное, картонное. Так и хочется крикнуть: ребята, спуститесь в нормальный мир, мы тут совсем другие, иначе разговариваем, иначе страдаем… А у главного героя даже девушку зовут Афина: ну, куда ж это…