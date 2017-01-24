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​Трамп российскому рынку по душе // АУДИО, ТЕКСТ

Как Америка продолжает влиять на российскую экономику? Новости из мира экономики и финансов

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Добрый день, уважаемые инвесторы!

Я Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер, и мы совместно с siapress.ru продолжаем еженедельный обзор финансовых новостей.

На российском рынке акций продолжается коррекция после декабрьского взлета, рубль упорно держится ниже 60 за доллар. В какую сторону качнутся котировки в ближайшее время, в чем плюсы и риски президентства Трампа для нашей экономики, о какой древней мудрости никогда нельзя забывать, планируя финансы, и как можно открыть себе брокерский счет за считанные минуты, не вставая с дивана? Об этом сегодня мы будем говорить.

Наш рынок акций падал на протяжении двенадцати сессий из четырнадцати торговых дней января. Так себе старт года, но коррекция напрашивалась… На этой неделе возможен небольшой отскок котировок, но перед этим локальные минимумы по индексу ММВБ, скорее всего, будут переписаны еще раз. Сейчас продавцы активны, а приток покупателей низкий. Думаю, до конца месяца рынок определится с дальнейшим движением, и больше шансов на продолжение растущего тренда.

По рынку нефти стоит следить за уровнем $53,5-54 за баррель Brent. Если цена опустится ниже, возможен уход к $50. Шансы на такой сценарий на неделе определенно есть, так что и рубль временно может оказаться под «нефтяным» давлением. Противостоять этому должен тот факт, что рынок сейчас нуждается в рублевой ликвидности на фоне предстоящего периода налоговых платежей.

Инаугурационная речь нового американского лидера Дональда Трампа российскому рынку понравилась.

Намерение не навязывать американские идеалы другим странам предполагают снижение напряженности между Россией и США, хотя, конечно, нужно понимать, что задача эта – не из легких. С одной стороны, такие ожидания должны поддерживать российские активы, ведь улучшение отношений между РФ и США способно значимо сократить страновой риск для глобальных инвесторов.

С другой стороны, активная реализация «трампономики», предусматривающая среди прочего ужесточение монетарной политики и либерализацию добычи и экспорта американской нефти, может привести к торможению процесса стабилизации спроса и предложения на мировом рынке «черного золота», а это в свою очередь грозит новыми ощутимыми колебаниями нефтяных котировок и пары рубль-доллар.

Диверсификация, распределение вложений по разным активам и валютам как защита от ценовых колебаний остаются актуальными в этом год, впрочем, она важна для частного инвестора при любом состоянии финансовых рынков. Грамотное сочетание активов в портфеле значительно снижает риски инвестирования. Это сложное для человека вне рынка понятие на деле отражает одну из старейших мудростей – не класть все яйца в одну корзину.

В зависимости от персональных целей и риск-профиля можно увеличивать рисковую часть портфеля, однако мы рекомендуем сбалансированный подход, основанный на вложениях в разные классы и типы активов, совокупная динамика которых может принести оптимальный результат, а также на персональном финансовом планировании (ПФП), учитывающем цели, сроки, объемы инвестиций конкретного человека, его риск-профиль и другие важные параметры.

Если говорить об увеличении рисковой части, то

путь от идеи начать зарабатывать на фондовом рынке до, собственно, первой покупки сейчас сократился до минимума.

Буквально на днях мы успешно запустили систему удаленного открытия счета без необходимой ранее регистрации на портале госуслуг. На текущий момент сервисом могут воспользоваться новые клиенты БКС из любого региона России.

Все, что теперь требуется для открытия брокерского счета в БКС – это заполненная на сайте broker.ru анкета, приложенная к ней скан-копия основной и регистрационной страниц общегражданского паспорта и 10 минут свободного времени.

Сервис оперативно запрашивает всю информацию в ФМС, ФНС, Пенсионном фонде и других ведомствах. После этого счет клиента регистрируется на бирже. Все документы клиент подписывает с помощью СМС, тем самым экономя время и средства на поездку в офис.


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Сегодня в 13:20, просмотров: 124, комментариев: 0


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​Трамп российскому рынку по душе // АУДИО, ТЕКСТ
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