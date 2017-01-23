​Трамп будет «снижать» доллар

Паника на экономическом форуме в Давосе вполне объяснима, нужно перестраиваться. Дональд Трамп уже заявил, что его не устраивает курс доллара по отношению к валютам других стран.
При смене макроэкономической модели роста экономики США это неизбежно. В предыдущие годы рост был связан с притоком инвестиций из-за нестабильности на других рынках. Этим и объясняется вмешательство США во внутреннюю политику в других странах под предлогом борьбы за демократические ценности. И финансовый сектор экономики США это устраивало.
Но теперь
для стимулирования экспорта американской продукции нужно снизить курс доллара,
что неизбежно приведет к оттоку капитала на сырьевые рынки, и соответственно к росту стоимости энергоресурсов.
В настоящее время главным геополитическим и экономическим конкурентом США становится Китай.