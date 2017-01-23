16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,5034   EUR  63,9424  

​Трамп будет «снижать» доллар

Что значат слова нового президента США о курсе национальной валюты

Паника на экономическом форуме в Давосе вполне объяснима, нужно перестраиваться. Дональд Трамп уже заявил, что его не устраивает курс доллара по отношению к валютам других стран.

При смене макроэкономической модели роста экономики США это неизбежно. В предыдущие годы рост был связан с притоком инвестиций из-за нестабильности на других рынках. Этим и объясняется вмешательство США во внутреннюю политику в других странах под предлогом борьбы за демократические ценности. И финансовый сектор экономики США это устраивало.

Но теперь

для стимулирования экспорта американской продукции нужно снизить курс доллара,

что неизбежно приведет к оттоку капитала на сырьевые рынки, и соответственно к росту стоимости энергоресурсов.

В настоящее время главным геополитическим и экономическим конкурентом США становится Китай.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 09:42, просмотров: 340, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 13:08
Китай начал "становиться" главным "геополитическим" и экономическим конкурентом США еще году в 2000-м. Это хорошо бы знать и политологу, который уверен, что инвестиции в США шли не потому, что там гарантированы стабильность, свобода предпринимательства и право, и никогда государство вдруг не отнимет собственность, как на некоторых "сырьевых рынках", а из-за "вмешательства США во внутреннюю политику в других странах под предлогом борьбы за демократические ценности". А какже иначе? Это не мудрая политика Владимира Владимировича Путина гонит капиталы из страны, это все Обама нагадил...
Саша Алексеев
не нравится
Сегодня в 14:12
Политолог просто таки льёт мёд и масло на утомленное сознание россиян. Трамп, видите ли, желает теперь экспортировать некую продукцию за дешёвые доллары, чтобы взамен покупать дорогие энергоресурсы.
Более убаюкивающей сказки на ночь сложно придумать. А на десерт история о том, как Китай вместо нас стал основным противником США по всем вопросам, так что российский телезритель может дремать совершенно спокойно.
Dylan
не нравится
Сегодня в 17:38
Зачем снижать курс национальной валюты, если экономика США является ведущей в мире и вполне комфортно чувствует себя на мировых рынках, где её продукция рентабельна? Инвестиции в США и нестабильность на других рынках вообще никак между собой не связаны. В США организовали нормальный инвестиционный климат и конкурентоспособную рыночную среду, там чиновники с силовиками в бизнес не лезут, рейдерских захватов бизнеса нет, идиотских поборов, которые душат бизнес нет, создана нормальная среда для взращивания молодых учёных и инновационных открытий, поэтому у них есть: и apple, и microsoft, и google и т.п. Кому и надо снижать курс национальной валюты так это Российской Федерации, ибо совершенно ненормально искусственно сдерживать рубль на таком уровне и блокировать всяческое развитие промышленного производства, через кредитование например.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Трамп будет «снижать» доллар

​Трамп будет «снижать» доллар
Что значат слова нового президента США о курсе национальной валюты
Александр Пурышев, политолог Сегодня в 09:42
338 3
​Не курю — и вам не дам // ИНФОГРАФИКА

​Не курю — и вам не дам // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru поддержало бы запрет на продажу сигарет
Юрий Нуреев 22 января в 11:48
345 0
​Статья дня. Барак номер один

​Статья дня. Барак номер один
Но остается вопрос: кого теперь россиянам ругать за грязные подъезды? Куда девать тысячи таких популярных у российских автомобилистов-«патриотов» стикеров «Обама — чмо»? Кем пугать в телевизионных ток-шоу и выпусках новостей?
gazeta.ru 21 января в 13:00
599 4
​Новоселье против желания

​Новоселье против желания
Сургутской семье инвалидов… насильно дают квартиру. В чем подвох — разбирался «Новый Город»
Лилия Сулейманова 21 января в 11:05
929 3
​Газета как в «Гарри Поттере»! «Новый Город» теперь вставляет в свои страницы видео и интерактив

​Газета как в «Гарри Поттере»! «Новый Город» теперь вставляет в свои страницы видео и интерактив
Листайте первый номер прямо здесь
Редакция СИА-ПРЕСС 20 января в 12:41
619 0
​Мера временная, не лучшая // ИНФОГРАФИКА

​Мера временная, не лучшая // ИНФОГРАФИКА
Сургутяне — о назначении Алексея Усова замглавы администрации города
Юрий Нуреев 20 января в 10:35
747 1
​Статья дня. Наследие Обамы: упущенные шансы для России

​Статья дня. Наследие Обамы: упущенные шансы для России
Политолог Александр Габуев о том, что Барак Обама был самым удобным президентом для Москвы
Александр Габуев, руководитель программы «Россия в АТР» Московского центра Карнеги 20 января в 09:34
561 6
​Экстремальному купанию — нет? // ИНФОГРАФИКА

​Экстремальному купанию — нет? // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующих читателей siapress.ru окунаться в ледяные купели не стремится
Редакция СИА-ПРЕСС 19 января в 14:50
531 0
​Греки в нокауте

​Греки в нокауте
Матч в Сургуте наша команда выиграла не легко, но уверенно. Получалось практически все – даже те элементы, которые в последнее время вызывали обоснованные опасения. «Газпром-Югра» справился – прежде всего, с самим собой, с собственной психологией.
Олег Владимиров 19 января в 09:00
625 0
​Крепни, рубль! // ИНФОГРАФИКА

​Крепни, рубль! // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru хранит свои сбережения в родной валюте
Редакция СИА-ПРЕСС 18 января в 14:07
403 0
Дмитрий Щеглов

​Дайте людям город!

Одни и те же фонарики и гирляндочки, из года в год появляющиеся на одних и тех же местах (немногочисленных), а в целом город что в октябре, что в ноябре, что в декабре — не отличается.
Дмитрий Щеглов 18 января в 09:58
1127 26
​Купайтесь правильно!

​Купайтесь правильно!
Крещение: советы бывалым и новичкам ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ
Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики 18 января в 09:56
638 0
​Праздники прошли. Рынки приходят в себя

​Праздники прошли. Рынки приходят в себя
Упадет ли рубль? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 17 января в 11:48
433 0
Олег Владимиров

​Греческий интернационал в Сургуте
Очень многое в матче, который состоится в среду, 18 января в зале «Премьер-Арены», будет зависеть от болельщиков – мы призываем сургутян прийти и поддержать свою команду!
Олег Владимиров 16 января в 21:21
626 0
Пять уголовных дел за аварию

Пять уголовных дел за аварию
​Прокуратура подвела предварительные итоги расследования автокатастрофы под Ханты-Мансийском
Ева Рудион 16 января в 17:43
1163 3
​Сюжет дня: Сыктывкарский инвалид получил квартиру с останками предыдущего владельца // ВИДЕО 18+

​Сюжет дня: Сыктывкарский инвалид получил квартиру с останками предыдущего владельца // ВИДЕО 18+
Редакция СИА-ПРЕСС 16 января в 12:27
771 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика