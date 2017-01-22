​Первый каменный

Причина строительства сургутского Свято-Троицкого собора заключалась в сильнейшем обветшании имеющейся деревянной Троицкой церкви и часто повторяющихся в Сургуте пожарах, которые подчас превращали город в дымящиеся развалины.

По преданиям старожилов

«Прежде чем рассказать о факте вандализма в Сургуте в 1929 году — разрушении Свято-Троицкого храма, замечательного исторического памятника, простоявшего в полной сохранности два столетия, считаю необходимым поведать предысторию его создания — то, что известно мне, — писал в 1980-х годах в одну из редакций газеты сургутский старожил Алексей Силин. — По архивным данным, единственным кирпичным зданием Тюменского Севера в позапрошлом веке был построенный в 1781 году сургутский Свято-Троицкий храм.

По преданиям старожилов, храм строили якобы шведы, а это значит, что он начал строиться гораздо раньше, еще в петровские времена.

Действительно, в связи с перемещением в Сибирь из губерний Европейской России большого числа пленных шведов, только в Тобольске оказалось до пяти тысяч шведов-офицеров. Однако к концу века их на Тобольском Севере быть уже не могло. Логика подсказывает, что такое огромное здание, каким был Троицкий храм в Сургуте, за один год не построишь. Значит, строить его сургутяне начали задолго до обращения протопопа Никифора Попова к епископу Варлааму.

В те далекие времена все работы производились вручную, о кирпиче для строительства в Сургуте понятия не имели, об извести — слыхом не слыхивали. Строили все из дерева. Привезти из Тобольска огромную массу кирпича едва ли было возможно.

Естественно, предположить, что храм строился из кирпича, изготовленного на месте, доказательством чему являлись так называемые «кирпичные сараи», располагавшиеся на острове между протоками Бардаковкой и Кривулей, на пойме Оби, неподалеку от Сургута. «Сараи» эти оставались в виде валов и ям для обжига кирпича и хорошо были видимы в 20-е годы прошлого столетия, но постепенно заилились весенними и летними разливами Оби и исчезли.

Сургутяне, как правило, клали печи из самодельного сырца. Напрашивается вывод: построить храм в то время можно было лишь в течение длительного времени — десятков лет. И утверждение старожилов об участии пленных шведов имеет под собой почву. Если пленные шведы были и строили сооружения и здания в Тобольске (Шведские палаты, Прямской взвоз и т. п.), то почему бы им не строить и в Сургуте?

Еще одно доказательство в пользу этой версии. Старожилы говорили, что шведы применяли для кладки стен «мореную» известь с какими-то неизвестными добавками из белка яиц. Морили такую смесь в ямах в течение года, а потом только использовали: «для большей крепости стен». И на самом деле, при разборке стен храмов кирпич крошился, а связь оставалась целой. Такая технология кладки кирпичных стен у нас не была известна».

По официальным сообщениям

По мнению Алексея Силина, храм якобы строили пленные шведы в течение нескольких десятилетий.

Однако мы будем следовать официальным сообщениям, согласно которым

строительство каменной Градо-Сургутской Троицкой церкви было начато в 1781 году.

Еще 13 января 1778 года заказчик протопоп Никифор Попов написал «покорнейшее доношение Великому Господину Преосвященнейшему Варлааму Епископу Тобольскому и Сибирскому», в котором сообщал, что сургутяне «вознамерились в городе Сургуте соборную Свято-Троицкую церковь по обветшалости деревянной воздвигнуть вновь каменную о трех престолах первой Свято-Троицкой, второй Входа в храм Пресвятыя Богородицы, а третий Николая Чудотворца к чему уже и кирпича заготовлено ими до двухсот тысяч».

Строительство длилось 20 лет, с 1781 по 1801 год.

В свое время большой архивный материал на эту тему собрала сургутский журналист Алла Ярошко, и из него следует, что Троицкая церковь строилась на пожертвования «доброхотных дателей» и церковные деньги, которые были в старом Троицком соборе (700 рублей). При закладке в фундамент были заложены мощи святого великомученика Иакова Персскаго, выданные сургутскому благочинному протопопу Никифору Попову 9 марта 1781 года. В июле того же года священник Никифор Попов просил благословения использовать старый иконостас «вразбивку и перенесть во вновь построенные каменные приделы», так как он мал для нового храма, в котором иконостас будет «шириной 12 аршин 8 вершин, а в вышину 18 аршин 8 вершин, когда тот всего 5 аршин 6 вершин в высоту, 9 аршин 10 вершин в ширину».

Может, и даже наверняка, в воспоминаниях сургутского старожила и есть доля истины, но о пленных шведах в архивных документах не упоминается.

Согласно различным источникам

Свято-Троицкая церковь представляла собой большой комплекс сооружений, состоявший из зимней и летней частей, дома для священника, ризницы и келий для монахов — блюстителей чистоты и порядка в храме.

Стоял храм в центре города, на высоком берегу Бардаковки (на том месте, где впоследствии был выстроен кинотеатр «Октябрь»), и был виден с реки Оби, с острова Раздорного за 20 километров.

Белоснежный, сияющий в летние солнечные дни яркими бликами от золотых крестов и глав, от окон трехсветного летнего здания.

По овальному периметру храм был обнесен каменной оградой с метровым по высоте цоколем, на котором были выложены столбы из кирпича, крытые железом и увенчанные металлическими фонарями с вправленными в них разноцветными стеклами. С запада ограда имела арочный трельяж — главные ворота, с севера и юга ограничивалась одноарочными воротами. Между столбами в арках ворот были встроены металлические двери для входа на храмовую территорию.

Само здание церкви состояло из трех частей: одноэтажной зимней — отапливаемой двумя печками, с шатровым покрытием, двумя алтарями, и летней — трехсветной, с потолком-куполом, увенчанным фонарным восьмигранным сооружением и восемью окнами. Здесь был один алтарь и три входные арочные двери.

Весь нижний этаж летнего храма, его окна и двери были зарешечены ажурными металлическими решетками. Метровые по толщине стены представляли собой монолит из кирпича и известкового раствора особого изготовления. Побелка храма, прослужив два столетия, не имела ни одной даже маленькой щербинки, сияла блестящей белизной.

Храм имел три алтарных фонаря с позолоченными главами и крестами, над летней частью возвышался большой многооконный фонарь, с луковицей и с крестом. А над центральной частью входа красовалась восьмигранная колокольня, крытая полусферой кирпичного монолита с фонарем и позолоченными главой и большим крестом.

На колокольне были подвешены колокола полной октавы. Высота этой колокольни позволяла поднявшемуся на нее человеку видеть необозримые пространства, окружавшие Сургут со всех сторон. Сам храм высоко царил над одноэтажными деревянными домами города, как и было положено.

Вошедшим в храм через паперть главных ворот сначала надо было пройти через широкий коридор к утепленной большой двери. По коридору небольшая дверь справа вела к лестнице на колокольню, слева — в монашеские кельи. Переступив порог большой входной двери, посетитель оказывался в зимней части храма и видел перед собой, прежде всего, большую арочную дверь — вход в летнюю часть, два иконостаса — слева и справа от арки, иконостасы с множеством икон в золотом обрамлении на бордово-алом фоне, клиросы справа и слева, аналои, паникадила с очень толстыми свечами, распятия Христа и множество церковной атрибутики.

Обращал на себя внимание пол, выложенный из квадратных чугунных плит и художественного литья. Высокие окна с обеих сторон зарешечены фигурным металлом. По углам — две голландские печи, «одетые» в железную рубашку. Сводчатый потолок, сверкающий белизной в полумраке высоты. В северной части зимней церкви отпевали усопших, в южной — крестили младенцев.

И снова обратимся к воспоминаниям Александра Силина: «Пройдя по дорожке к арке с дверью, можно было попасть в такой же арочный коридор, а миновав его, вступить в летнюю часть храма и попасть в мир многоцветия, небесной прохлады от огромной голубой высоты купола. Перед взором возникали сверкающий позолотой и серебром на бирюзовом фоне великолепный высокий иконостас. Деревянный пол, окрашенный в зеленый цвет, создавал впечатление травы-муравушки. На огромном куполе потолка был изображен Бог Отец, благословляющий пришедшего к нему человека. Справа и слева широкие остекленные и зарешеченные двери в летнее время распахивались для прихожан, спешивших на богослужение.

Особой пышностью отличались Пасхальные заутрени. Кроме множества горящих свечей, горели светильники на столбах ограды, опоясывавшие весь храм.

Во время провозглашения «Христос воскрес!» громыхал пушечный выстрел из маленького орудия, установленного на паперти, и начинался перезвон колоколов — с голоса многопудового баса».

Описать полно и подробно сургутский храм непосильно. То, что приведено, — лишь малая доля того великолепия, которое два столетия согревало души людей Сургутского Севера. Автор путевых заметок «На пароходе от Тобольска до Томска» пишет: «Лучшая постройка — церковь Сургутская, каменная и довольно богатая. Главный жертвователь этой церкви — дом Туполевых. Говорят, что серебра, пожертвованного ими, в этой церкви до нескольких пудов».

Ему вторит побывавший в Сургуте в конце лета 1885 года редактор неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей» Капитон Голодников: «Каменная церковь во вновь строящейся каменною вокруг ее оградою — довольно приличной архитектуры, и как по наружному, как и по внутреннему устройству могла бы занять не последнее место в любом губернском городе: золоченые через огонь и горящие, как жар, на солнце купола, кованого серебра непрестольные одеяния и несколько больших местных серебряных под золотом икон составляют приношение известного благотворителя Сургутского края И. Туполева».

Собор стоял на названой в его честь улице Святой Троицы, которую в народе называли просто — Троицкой. К храму были приписаны одна церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенная на Сургутском кладбище, и две часовни: одна — во имя свт. Николая Чудотворца в городе Сургуте, другая — в честь Успения Божией Матери в деревне Пилюгиной (в 37 верстах).

По воспоминаниям очевидца Александра Кузнецова

«В 1923 году мне исполнилось девять лет, и я пошел в школу. Первые четыре года учился в большом здании на улице Набережной. Позднее его разобрали, перевезли на Черный Мыс и снова поставили рядом с конторой рыбозавода…

С этого времени начальная школа разместилась в красном здании, принадлежавшем раньше купцу Клепикову. А по соседству с прежним зданием начальной школы стояла красивая церковь. Какой это был храм: три алтаря, четыре клироса! По обе стороны от летнего трехцветного алтаря располагались два клироса, с которых хор исполнял пасхальные песнопения. Хором нескучно руководил псаломщик ХрисанфКуйвашев, среди певчих была моя сестра Манефа. Летний храм имел хорошую акустику.

В зимнее время размещались два алтаря и два клироса: справа велась постоянная служба, а слева отпевали усопших, служили поминальные молебны, крестили новорожденных, во время Великого поста священник исповедовал здесь прихожан.

Зимой церковь обогревалась большой четырехугольной кирпичной печью. Пол был выложен чугунными плитами, в оконных проемах между рамами стояли узорчатые металлические решетки, а вокруг церкви — ограда из четырехугольных кирпичных столбиков, соединенных решетками. Столбики сверху имели скаты из листового железа, выкрашенного в зеленый цвет, на каждом стоял фонарь с четырехугольным остеклением стеклами разного цвета. В великие праздники во время службы в ночное время в фонарях зажигались свечи. Справа при входе во двор церкви стоял небольшой домик, в котором жил сторож-звонарь, а слева — кирпичный домик для хранения церковного имущества. Родители говорили, будто церковь была построена пленными шведами.

Рядом с церковью на углу, при пересечении улиц Набережной и Троицы, позднее переименованной в улицу Ленина, стояло длинное одноэтажное здание уездной тюрьмы. В начале 30-х годов здесь помещался склад Сургутской консервной фабрики, которая находилась на углу Ленина и Республики (бывшей Никольской). Однажды ранним утром склад загорелся. В церкви в то время шла служба в честь какого-то праздника, народ быстро собрался, и здание сумели отстоять, но вся внутренняя часть выгорела и консервы испортились.

Против фабрики стояла небольшая часовня, в ней иногда совершалось богослужение. В 1946 году, приехав после войны в отпуск, я ее уже не увидел, на ее месте стоял клуб. Часовня эта, как и церковь, хорошо помнится мне, потому что родители были верующими, соблюдали все божественные праздники и усердно молились Богу. Церковь посещали всей семьей. Отец всегда занимал место поближе к клиросу и подпевал хору. Церковные псалмы и народная песня были постоянными спутниками в жизни отца; чем бы он ни занимался, всегда напевал. Часто в тихую погоду, плывя по реке в обласке, мы пели в два голоса, и песня далеко была слышна в округе.

С этой церковью связаны многие яркие воспоминания моего детства. Однажды зимней порой произошел страшный случай. Мы с отцом пришли в церковь к вечерне. Во время службы ноги мои устали, и я тихонько ушел за большую кирпичную печь — галанку, где в стене было углубление, заполненное дровами, присел на полешки и незаметно заснул.

Служба окончилась, все разошлись по домам, староста погасил свечи, вышел, и сторож закрыл большие дощатые двери на замок. Когда я проснулся, мне показалось, что служба еще идет, лампады и свечи горят, но, проморгавшись, увидел, что это луна светит в окна. Тут я понял, что остался в церкви один. В сторожке горела лампа, значит, сторож еще не спал. Что делать? Решил подняться на колокольню и тихонько ударить в колокол. Открыл дверь, вышел на площадку — сплошной мрак. Подниматься не рискнул, выскочил в сенки и с силой стал раскачивать дверь, стучать в нее в надежде, что услышит сторож. Не помню, сколько времени прошло, но я уже чувствовал холодок под одеждой. И вдруг слышу: что-то за дверью упало. Каким-то чудом открылся замок, и дверь отворилась.

А дома тем временем мама забеспокоилась, спрашивает отца: «Где Шурка?» Отец отвечает: «Наверное, забежал в клуб». Через некоторое время мать говорит: «Может, он уснул, остался в церкви. Напугается. Иди за ним, ищи». Отец уже оделся, и тут, запыхавшись, вбегаю я. «Ты где был?» Отвечаю: «В клубе». «Ну, что я тебе говорил?» — сказал отец матери. Об этом сне в церкви я признался матери уже после смерти отца».

Используется не по назначению

После революции храм постепенно приходит в упадок.

В феврале 1930 года общее собрание верующих в количестве 50 человек слушает вопрос: «Об отказе пользования церковным зданием и имуществом Троицкого собора».

Постановили: «Принимая во внимание, что община в 59 человек незначительная и содержать церковь не в силах, общее собрание верующих от пользования таковым отказывается. Просим регистрацию нашей общины не производить и общину считать распущенной».

Президиум Сургутского районного исполнительного комитета 2 марта 1930 года выносит решение: «Учитывая постановления колхозов, собраний с требованиями немедленно закрыть церковь и также отказ самой общины, президиум подтверждает ранее вынесенное решение о закрытии Сургутского Троицкого собора и ходатайствует перед ОКРИК об утверждении этого решения. Предлагает здание использовать под дом культуры при райцентре». Тобольский окружной исполнительный комитет своим решением от 12.03.1930 г., протокол № 96, подтверждает закрытие Сургутского Троицкого собора. В дальнейшем все не подлежавшее уничтожению церковное имущество было передано в соответствующие Советские государственные учреждения для последующей реализации.

Сургутский собор в 1935 году райисполком за 12 тысяч рублей продал райпотребсоюзу, который использовал его под пекарню.

Одно из помещений храма пошло под склад готовой продукции консервной фабрики. В начале 30-х годов ХХ столетия в складском помещении случился пожар. Церковь решили не восстанавливать и разобрали ее по кирпичику.

Старожилы рассказывают, что 40 тысяч штук церковного кирпича погрузили на две небольшие баржи и решили перевезти в деревню Юган. Караван с кирпичом попал под шторм. В том месте, где большая Обь сливается с Юганской Обью, караван накрыла волна, и обе баржи с церковным кирпичом ушли на дно. Оставшийся в фундаменте кирпич сургутяне использовали в своих домах для ремонта и кладки русских печей и для множества других хозяйственных нужд. Флегонт Показаньев писал, что когда он вернулся в 1947 году в Сургут, «от красавца собора уже не осталось ничего».

В 50-х годах на остатках фундамента Троицкой церкви был построен кинотеатр «Октябрь», который, впрочем, просуществовал недолго и ввиду регулярно случавшихся в нем пожаров был снесен.

Под покровительством Святой Троицы

В 1968 году рядом с тогда еще существовавшим кинотеатром был сооружен «Мемориал Славы» в память о сургутянах, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. К юбилею Победы в 1995 году мемориал подвергся капитальной реконструкции, а рядом в память о стоящем здесь когда-то храме была возведена каменная Троицкая часовня.

Чтобы восстановить историческую справедливость, в 2015 году в Сургуте принято решение о строительстве кафедрального Свято-Троицкого собора, а так как свято место занято, решили возводить на новом, которое, со слов Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла, определил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время визита в наш город в сентябре 2013 года. Год назад в центре Сургута на пересечении улицы Островского и проспекта Мира заложили камень и установили крест.

В данный период времени строительство святыни ведется полным ходом.

По словам подрядчика, высота здания до основания креста будет составлять 42 метра. Земельный участок, где будут расположены Свято-Троицкий собор и сквер площадью три с половиной гектара, передан церкви городскими властями на десять лет в безвозмездное пользование.

Возвести храм планируют за два-три года. Строительство будет вестись на пожертвования югорчан и крупных меценатов. А вот будет ли главный (кафедральный) Троицкий собор нашего города подобием прежнего храма – время покажет...