​Не курю — и вам не дам // ИНФОГРАФИКА

Запрет на продажу сигарет всем гражданам России, родившимся после 2015 года, предложенный Минздравом, похоже, не был понят в правительстве. Напомним, что предполагалось вступление его в силу аж в 2033 году, когда первому из рожденных в 2015-м должно исполниться 18 лет, и он по закону сможет покупать табак.

Однако по этой и по другим долгосрочным инициативам министерства, представленным в специальной антитабачной концепции, которая рассчитана до 2022 года и «нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов» так и не было достигнуто взаимопонимания между другими ведомствами. Так, критики удостоилась также и идея увеличивать рабочий день для курильщиков — ровно на то время, которое тратится ими на перекуры: «Я считаю, что министерство здравоохранения должно заняться реформой обязательного медицинского страхования, а не реформой трудового законодательства», — отреагировал министр труда Максим Топилин.

Аудитории siapress.ru, однако, подобные радикальные идеи пришлись по душе — причем не только некурящей. Так, больше половины принявших участие в нашем опросе читателей высказались за запрет на курение для своих и чужих потомков.