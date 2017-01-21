​Статья дня. Барак номер один

В России с недавних пор привыкли считать, что Америка и лично президент Барак Обама — наш главный враг. Станет ли эта страна другом при Дональде Трампе, которого российские официальные телеканалы хвалят наперебой? И с кем тогда самозабвенно враждовать, когда почти повсюду «пророссийские президенты»? И, главное, что будет, если Дональд Трамп вдруг разочарует российские власти?

Российские официальные лица не скрывают радости по поводу ухода Обамы и прихода Трампа. Глава МИДа Сергей Лавров согласился (когда такое было!) с американским лидером — по словам Лаврова, Россия согласна с высказываниями Трампа о том, что России и США необходимо сотрудничать в тех сферах, где интересы обеих стран совпадают. Осталось определить, где они совпадают.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Дональда Трампа в должность президента США вселяет надежду на то, что кризис в российско-американских отношениях будет преодолен.

При этом Захарова не жалела слов для критики администрации Обамы — того самого, который восемь лет назад торжественно провозглашал «перезагрузку» в российско-американских отношениях, вполне ладил с президентом Дмитрием Медведевым и даже поначалу с вернувшимся в президентское кресло Владимиром Путиным. «Уходящая демократическая команда сознательно обрушила двусторонние связи до состояния времен «холодной войны». Даже в свои последние часы она продолжает наносить удары по их фундаменту», — добавила Захарова. Естественно, с точки зрения российских властей, сами мы никак не участвовали в обрушении двусторонних отношений до состояния времен «холодной войны».

Все это сделал один Обама, которого в США многие политики, наоборот, ругали за чрезмерную мягкотелость по отношению к России.

Радуются приходу Трампа в Белый дом не только российские чиновники. Например, уральские мастера отлили монету с изображением Трампа. В Новосибирске выпустили уголь в честь встречи Путина и Трампа. В Туле выпустили сахар с изображением на упаковке избранного американского президента в надежде на то, что отношения России и США «станут слаще».

Но остается вопрос: кого теперь россиянам ругать за грязные подъезды?

Куда девать тысячи таких популярных у российских автомобилистов-«патриотов» стикеров «Обама — чмо»? Кем пугать в телевизионных ток-шоу и выпусках новостей?

Что касается периода, пока мы еще не успели поссориться с Трампом (а поссориться вполне можем, как нельзя исключать и вероятность импичмента 45-го американского президента: врагов у него внутри страны, в истеблишменте и СМИ хоть отбавляй), — тут уже припасен рецепт.

Если вы обратили внимание,

страна переключилась с логики поиска внешних врагов, виноватых в наших неудачах, на логику всеобщего безоговорочного триумфа нашей страны.

У нас как будто просто нет неудач. Экономика опять начинает расти. Всех мы в мире переиграли. Теперь великодушно приглашаем новую администрацию США на переговоры по Сирии в Астане.

Что касается реальных возможностей Трампа сближаться с Россией, они пока выглядят существенно ограниченными. Во-первых, препятствием становится укоренившееся в американском истеблишменте убеждение, что Трамп — «марионетка Кремля». А для самолюбия Трампа главное — каждую секунду доказывать, что он сильный и независимый лидер мирового масштаба — не чета «слабаку Обаме».

В этом контексте любой шаг новой администрации в сторону России будет трактоваться в США как то, что Трампа просто держат на коротком поводке в Москве.

Во-вторых, есть такой ограничитель, как рекордно низкий рейтинг Трампа для американских президентов, вступающих в должность: всего 40%. При этом рейтинг Обамы в момент окончания президентства достигает 60%. Так что когда Обама в одном из последних интервью заявлял, что если бы он мог баллотироваться в президенты по закону сейчас, то наверняка обыграл бы Трампа, — вряд ли грешил против истины.

Следовательно, Трампу вряд ли удастся быстро и легко полностью изменить то, что делал Обама, без угрозы стать «хромой уткой» уже в первый год президентства. При этом в интервью Bild и The Times он говорил, что очень хочет остаться и на второй срок. Его команда уже даже придумала слоган президентской кампании – 2020: «Сохраним величие Америки». Прозрачный намек на то, что в своем первом сроке Трамп «вернет величие Америке», как и обещал, а во время второго будет сохранять достигнутое.

В России же примут и поверят в любую трактовку Америки — и как друга, и как врага. Но это не отменяет проблемы реальных отношений двух стран. Трамп обещал рабочие места Америке, а не России. Он хочет нарастить добычу нефти американскими компаниями, что может уменьшить ее цену на мировых рынках, а это для нас хуже любых санкций.

По существу, у России не так много предметов для торга с Трампом, а Трампу любые уступки Москве могут стоить репутации самостоятельного президента.

Впрочем, если медовый месяц России с Трампом закончится разводом, у России есть уже проверенные способы реакции. Российские телеканалы прекрасно научились моментально менять мнение на прямо противоположное в соответствии с «линией партии». Стоит вспомнить, как президент Турции Эрдоган буквально за пару месяцев проделал путь из закадычных друзей России в главного пособника запрещенного в России ИГ и обратно.

Тогда мы опять узнаем, кто «мусорит в наших подъездах». А вместо тульского сахара или златоустовской памятной монеты с изображением сияющего от счастья Трампа на наших автомобилях в одночасье появятся стикеры с обидными надписями.

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