Лёня Голубков жив

«Мы стоим на пороге грандиозного шухера!» — так бы охарактеризовал положение дел в российских регионах известный киногерой, которого редко подводило политическое чутье. Судите сами: Резервный фонд если и резиновый, то с дырочкой в правом боку, и совсем скоро он может издать последний протяжный писк. Кто виноват и что делать, чем наполнять бюджет?!

Виноватыми назначены, судя по случившейся в минувшем году тихой межбюджетной революции, регионы-доноры. Ведь именно они поплатятся за все прочие субъекты Федерации в рамках так называемого «выравнивания» этих самых межбюджетных отношений. Ох уж эти отношения! В России всегда так — бедных и убогих жалеют, а успешных и богатых раскулачивают.

Если ты донор, то твое участие в реализации федеральных программ — на уровне 95 процентов. Если нет — тебе эти же 95 процентов привезут из Москвы. Если ты донор — отдай дополнительно один процент налога на прибыль. Плюс увеличен НДПИ (что актуально для ХМАО), плюс акцизы на нефтепродукты перераспределены в пользу центра (вспомним про Сургутский ЗСК) и т.д.

На недавнем «Гайдаровском форуме» произошло знаковое событие: губернаторы регионов-доноров открыто критиковали все эти новшества. Калужский губернатор Анатолий Артамонов заявил, что политика Минфина «носит яркий дестимулирующий характер». Президент Татарстана Рустам Миннинханов жестко высказался еще в 2016 году, также упирая на отсутствие мотивации к развитию: за год республика увеличила валовый продукт в 2,5 раза, и в итоге парадоксальным образом потеряла 8 млрд. руб. дохода.

Присоединился к коллегам и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Кстати, Наталья Комарова тоже была на «Гайдаровском форуме» и выступала как раз экспертом в дискуссии «Налоговая политика в России: какие изменения нас ожидают в 2018 году», но ее точка зрения на «раскулачивание» регионов-доноров пока осталась без широкой огласки.

Даже если она и против федеральной политики, то как-то негромко, на экспертном, так сказать, уровне.

Стоит отметить, что совсем недавно в России было всего 13 регионов, зарабатывающих больше, чем проедающих. Сегодня их осталось семь — наглядная иллюстрация «действенности» проводимой налоговой политики. Даже такие мощные провинции, как Красноярский край или Ярославская область, предпочитают сегодня искать убежища в дотациях.

Дотационные регионы, кстати, пока радуются — как же, им дадут больше из федеральной кормушки! Читал недавно алтайскую прессу, там прямо аллилуйя какая-то под лозунгом «справедливость или смерть». Аргументация такая: мы, дескать, всей страной поднимали ведущие промышленные центры — пришло теперь время поделиться.

Лично у меня возникает один вопрос: а что мешало тому же Алтаю пойти по стопам той же Калужской области? По своему потенциалу Алтай куда как богаче, но именно Артамонов в Калуге сумел выстроить соответствующую инфраструктуру (набрав кредитов), создал приятный инвестиционный климат и привлек сотни миллиардов рублей. Без нытья и апелляций к Москве. Федеральный центр, не вложив ни копейки, получил вагон налогов. Ну и, раз на то пошло, предъявил Калуге дополнительные счета.

Ответ прост:

Алтаю мешает наглядность ситуации, ведь можно ничего не делать — и получать больше. Леня Голубков жив.

Следующий вопрос риторический: и как только радующиеся перепавшему куску не понимают, что их в стране — десятки, а «спонсоров» — всего семеро? Что подобная диспропорция быстренько убьет этих семерых, как того Боливара, и кормиться станет нечем за отсутствием кормовой базы? Чья это головная боль?

По идее — федерального центра. Именно он должен так выстраивать межбюджетную политику, чтобы регионы стремились зарабатывать, а не сидеть на шее у Москвы. Но там, в Москве, удивительным образом не видят сложившейся диспропорции, дисбаланса усилий и вознаграждения, неизбежно ведущего к замедлению всех экономических, а затем и социальных, жизненных процессов.

Лозунг дня: сдохнем все! Но не сейчас.

После президентских выборов.