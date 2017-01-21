​Новоселье против желания

В редакцию «НГ» обратилась сургутянка, которая рассказала, что есть в городе одна семья инвалидов — они уже несколько месяцев борются с администрацией города, которая переселяет их из деревянного ветхого дома в новую квартиру вопреки желанию последних.

В городе уже были такие ситуации, когда жители деревяшек отказывались переезжать в новостройки по разным причинам: кто-то хотел получить за свой балок не одну, а две, а то и три квартиры, кого-то не устраивал район переселения, кого-то — площадь нового жилья или его качество. Но ситуация семьи Сергеевых кардинально отличается от предыдущих.

Валентина Сергеева и ее сын Евгений — инвалиды. Она — инвалид 1 группы, практически полностью слепая, к тому же у женщины серьезные проблемы с ногами, сургутянка почти не передвигается (только изредка и при помощи инвалидной коляски). Ситуацию также усложняет сахарный диабет и возраст — ей в этом году исполняется 62 года. Ее сын — инвалид 3 группы с детства, у молодого человека серьезные проблемы со слухом, нарушены функции одной руки.

Семья проживает в двухэтажном ветхом доме по адресу улица Федорова, 16. Это 28-й микрорайон нашего города, который уже известен сургутянам из-за конфликта жителей и компании «Сибпромстрой», которая возводит 25-этажные высотки на пустыре, образовавшемся после расселения и сноса деревяшек.

Из-за аварийного состояния жилья почти всех жителей (десять семей) уже переселили в новые квартиры в 38-м микрорайоне (возле ТРЦ «Аура»), в 17-этажные дома, которые также принадлежат вышеуказанному застройщику. Сергеевым взамен их «двушки» площадью около 42 кв. метров предложили переехать в равноценную по количеству комнат квартиру размером в 59 «квадратов». В этих условиях семью все устаивает, кроме того, что новая жилплощадь находится на самом последнем этаже высотки, а это создает для двух людей с ограничениями здоровья определенные проблемы.

«Я даже в лифт сама не смогу заехать — зрения-то совсем нет. Как кнопки нажимать? А если трубы, которые в этой квартире идут под потолком, прорвет? Я не вижу, сын не слышит», — сетует Валентина Михайловна.

Даже живя на втором этаже в старом деревянном доме, Валентина выходит на улицу крайне редко, пару раз в год, и то лишь для того, чтобы посетить специализированные учреждения: «Меня сын к окошечку сажает — вот и все мои прогулки. Вы ступеньки видели, когда поднимались? По ним и здоровому человеку страшно ходить, а уж про себя промолчу».

Когда Сергеевым предложили новую квартиру в высотке, они сразу попросили дать им жилье ниже по этажам, отказавшись от предложения. Однако вскоре они узнали, что администрация подала на них в суд,

при этом указав в иске, что Валентина Михайловна «в устной форме просила Ответчика предоставить квартиру на нижних этажах (не выше второго этажа)». И, исходя из этой формулировки, власть, соответственно, выиграла суд.

«Я разве прошу такие этажи? Дайте хотя бы на 10-м, 12-м этаже, не обязательно же второй или третий. Разговора даже не было, что я просила именно эти этажи! С чего они взяли?» — удивляется Сергеева.

На запрос от газеты «НГ» в администрации ответили ровно то же самое, что корреспондент прочел в постановлении суда: «В соответствии с договором безвозмездной передачи недвижимого имущества в муниципальную собственность, застройщиком в муниципальную собственность для переселения семьи передано благоустроенное жилое помещение по адресу: ул. Семена Билецкого, д. 6, общей площадью 59,1 кв. м, расположенное на 17 этаже и состоящее из 2-х комнат. Указанное жилое помещение отвечает всем требованиям, предусмотренным ст. 89 Жилищного кодекса РФ (предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта)».

То есть, «уцепившись» за формулировку в законе, наши чиновники вновь забыли о простой человечности, не желая понимать, что для инвалидов такая этажность представляет собой определенную опасность.

«Сейчас сын за мной ухаживает, таблетки мне дает, инсулин колет, кормит, моет и так далее. Социальные работники приходят, убираются в квартире. Да, нам страшно жить в этой ветхой деревяшке, мы боимся, но и в новостройке будет не меньше страхов. А если пожар? Лифт перестанет работать, а сама спуститься я не смогу», — переживает Валентина Сергеева.

Еще один момент, который беспокоит семью, это то, что Евгений лишится права получить собственное жилье: «Сын 23 года стоит на очереди как инвалид, а теперь его снимут, так как нам выдадут эту квартиру, и он якобы перестанет быть нуждающимся», — говорит Валентина Михайловна. Ее слова подтвердили и в администрации города, ответив, что «в случае предоставления семье Сергеевой В. М. жилого помещения соответствующей площадью в связи со сносом дома 16 по улице Федорова, Сергеев Е. М. подлежит снятию с учета и исключению из общего и первоочередного списков».

Но и это сейчас мало волнует семью, ведь даже если они и переедут, то факт того, что долгожданное благоустроенное жилье находится на последнем этаже никто не отменял. «Другим-то семьям с нашего дома дали не на 17 этаже... У них квартиры на разных этажах. Почему так с нами поступают? Почему именно нам достался последний этаж?» — спрашивает Евгений Сергеев.

Администрация, по словам Сергеевых, сообщила им, что других квартир у них нет, и заменять имеющуюся они не будут — какие квартиры выделил для передачи в муниципальную собственность Сибпромстрой, такие и берите. Чиновникам абсолютно все равно, что в таких квартирах человек может поднять руку и дотронуться до труб, а закрыв их и придав жилью более или менее эстетичный вид, будет ежедневно наблюдать свой низкий потолок под музыку шумов от лифтовой шахты.

Не волнует местную власть и вероятность того, что при пожаре этой семье попросту будет невозможно спуститься с последнего этажа по лестнице

(а пожарная безопасность в сургутских высотках, напомним, оставляет желать лучшего). Что инвалид будет вынуждена сидеть взаперти в четырех стенах, не имея возможности выйти, если лифт перестанет работать. Отговорка, что конструкции работают исправно и отключаются очень редко и на пару часов, к сожалению, малоутешительна. Как пример — 12-этажный дом по адресу Ивана Захарова, где из-за двух случаев прорыва труб перед самым Новым годом лифты отключились и в совокупности не работали порядка десяти дней, вынуждая не только маломобильных граждан, но и здоровых людей отказаться от попыток выйти в магазин или по другим своим делам.

При этом решение проблемы семьи Сергеевых достаточно просто: если уж с самого начала администрация не подумала над тем, как будет тяжело жить двум инвалидам на 17 этаже, можно «включить» голову сейчас (было бы желание) и дать им при первой возможности квартиру на этажах ниже, благо, Сибпромстрой на постоянной основе «снабжает» власть муниципальным жильем. А пока семья Сергеевых на свой страх и риск живет в аварийном доме, надеясь, что хоть кто-нибудь сможет им помочь в таком нелегком деле, как борьба с бюрократией.

Кстати, Евгений Сергеев попытался записаться с их квартирным вопросом на личный прием к главе города Вадиму Шувалову, но его секретарь отправила молодого человека восвояси, аргументировав отказ тем, что мэр не занимается такими проблемами.