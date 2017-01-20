​Газета как в «Гарри Поттере»! «Новый Город» теперь вставляет в свои страницы видео и интерактив

«Новый Город» — газета будущего: теперь на его страницах можно будет смотреть не только текст и статичные изображения, но и видео и интерактивные элементы. Мы представляем новый вариант электронной версии газеты, который пришел на смену обычной PDF-ке.

До этого читать газету с движущимися картинками и видеозаписями могли, пожалуй, только маги из «Гарри Поттера» — напомним, что именно так выглядела одна из самых популярных газет мира волшебников «Ежедневный пророк».

Уникальный вариант «Нового Города» доступен по подписке: обновленная электронная версия стоит 300 рублей, подписаться можно в интернете на pay.siapress.ru.

Первый номер же (он вышел сегодня) полистать можно здесь.

Впрочем, и традиционная бумажная версия «НГ» тоже имеет массу преимуществ, оно из которых — розыгрыш однокомнатной квартиры среди читателей. Подписка на «НГ» продлена до конца февраля, причем все подписчики будут получать и традиционный вариант газеты, и новую электронную версию (если укажут свой e-mail).

Для тех, кто предпочитает получать новости, минуя газеты и даже информационные сайты, мы также предложили новое решение: с сегодняшнего дня в мессенджере Telegram действует канал SIAPRESS.RU — кратчайшая версия нашего интернет портала, которая поставляет только самые важные и интересные новости. Кроме того, мы по-прежнему с удовольствием общаемся в Facebook, ВКонтакте и Twitter — подписывайтесь и читайте!