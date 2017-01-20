​Мера временная, не лучшая // ИНФОГРАФИКА

Новый год в сургутской администрации начался с нескольких новых назначений. Так, Александра Шатунова на посту замглавы администрации сменил Алексей Усов, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства. Мы поинтересовались у аудитории портала — как наши читатели оценивают такое кадровое решение Вадима Шувалова. Меньшинство проголосовавших уверено, что оно — хорошее. Как считает сам градоначальник, неясно: однако известно, что данное назначение временное.

Аналогичный опрос среди аудитории siapress.ru мы проводим и в отношении другого решения: напомним, накануне стало известно о том, комитет по земельным отношениями возглавил чиновник Олег Прилипко.

Итоги опроса подведем на следующей неделе.