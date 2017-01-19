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​Греки в нокауте

«Газпром-Югра» идет дальше

Сургутский «Газпром-Югра» негостеприимно обошелся с титулованным греческим «Олимпиакосом», второй год подряд оставив этот клуб не у дел в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола. Напомним, что в январе 2016-го сургутяне одолели «Олимпиакос» на стадии ¼ финала, сейчас же этот соперник достался нам в 1/16 розыгрыша почетного трофея.

Первый матч прошел 5 января в Пирее, портовом пригороде Афин, тогда «Олимпиакос» одолел «Газпром-Югру» со счетом 3:2. Ответная игра состоялась 18 января в сургутской «Премьер-Арене» - нам было необходимо обыгрывать соперника с любым счетом. Собственно, это и произошло – 3:1, уверенная виктория вывела сургутский клуб в следующую стадию розыгрыша Кубка ЕКВ.

Заметим, что «Олимпиакос» представляет собой настоящий волейбольный интернационал – здесь, помимо греков, играют канадец, колумбиец, серб, украинец с греческим паспортом и бразилец.

В чемпионате Греции пирейскому клубу нет равных – команда ни разу еще не проиграла и уверенно движется к своему 27-му по счету чемпионскому титулу. Но в еврокубках в последние два года «Олимпиакосу» не везет – жребий отправляет его прямиком в «объятия» «Газпрома-Югры».

Матч в Сургуте наша команда выиграла не легко, но уверенно. Получалось практически все – даже те элементы, которые в последнее время вызывали обоснованные опасения. Так, в частности, на высоте оказался прием, хороший уровень игры продемонстрировали нападающие, работал блок, летела подача…

В общем, «Газпром-Югра» справился – прежде всего, с самим собой, с собственной психологией.

Ведь второй сет сургутяне проиграли столь же стремительно, как выиграли первый. Показалось, что эта нестабильность может перекинуться на весь матч – а там кто его знает, кому улыбнется фортуна. Однако, третий и четвертый сеты прошли как по маслу, при полном превосходстве «Газпрома-Югры». Теперь нас ждет 1/8 финала, где мы также могли встретиться с прошлогодним соперником: вернее, оппонентом еще из 2015 года – тогда, в декабре, мы сумели пройти финский «Тиикирит». Но на этот раз финны проиграли в 1/16 чешскому клубу с нетривиальным названием «Чез» из Карловых Вар – его мы и ждем теперь в Сургуте. Европейская эпопея «Газпрома-Югры» продолжается!

Кто что сказал после игры:

Связующий игрок «Олимпиакоса» Дмитрий Филиппов:

– Хочу поздравить Сургут с хорошей игрой и желаю им удачи в дальнейшем выступлении в Кубке ЕКВ. Что касается нас – мы хотели пройти дальше, шансы у команд после игры в Греции были равны. Но Сургут хорошо подавал, справился с приемом, а мы – нет. Также соперник переиграл нас на блоке. Греческий чемпионат не такой сильный, как российский, и у нас нет игр такого высокого уровня каждую неделю. Можно сказать, что игры с Сургутом были самыми сильными за весь сезон, возможно, это тоже сыграло свою роль.

Старший тренер «Газпрома-Югры» Руслан Жбанков:

– У нас не было сомнений, что мы пройдем дальше, мы просто сильнее. По уровню, по желанию – если не на голову, то на полголовы выше точно. Сегодня получилась одна из лучших игр в сезоне, играли хорошо, с желанием, смело, без боязни ошибки, чувствуя плечо друг друга, помогали. Молодцы. Когда мы играем в еврокубке, мы представляем не только Сургут и Газпром, но и всю страну. Это важно.

Центральный блокирующий «Газпрома-Югры» Петар Крсманович:

– Это большая победа для нас, поскольку «Олимпиакос» - великий клуб. Хочу сказать спасибо партнерам по команде и всем, кто пришел сегодня нас поддержать.


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Сегодня в 09:00, просмотров: 221, комментариев: 0


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