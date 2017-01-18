​По какой статье пойдете?

В Екатеринбурге девочка перепутала время суток и среди ночи ушла в школу. А домой вернуться не смогла, потому что у нее не было ключей. Мама с папой на работе, бабушка с дедушкой спали. Просто череда нелепых случайностей. И вот жизнь девочки — в опасности. Хорошо, что ее ангел-хранитель не дремал и послал ей в помощь неравнодушного мужчину. Тот озаботился судьбой ребенка, одиноко прогуливающегося по ночному мегаполису, посадил ее в машину, обогрел, вызвал полицию и передал ее в руки стражам порядка. Казалось бы, все счастливы. У девочки — воспоминания на всю жизнь. У родителей — гора с плеч, что все обошлось. У спасителя — чувство внутреннего удовлетворения от того, что поучаствовал в судьбе человека.

Но на этом история, которая произошла минувшей ночью, не заканчивается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Уголовное, мать его, дело. В нашем кодексе есть такая статья — «Оставление в опасности» (ст.125 УК РФ).

Я думаю, каждый из вас может рассказать историю о друге, брате, однокласснике, который когда-то перепутал день с ночью. Вот у меня был сосед, который поздно вечером ушел в школу, потому что поспал днем и решил, что пора. Он вернулся. С ним все было в порядке. И его мама, и мы часто ему это припоминали и очень смеялись. Эта такая случайность, в которой никто не виноват.

Здесь все, конечно, тяжелее. Но это на самом деле преступление? Девочка ушла, потому что: она умеет ходить, достаточно взрослая, чтобы открыть дверь, и очень самостоятельная, потому что сама смогла собраться в школу. Ее родители не знали об этом, потому что, по рассказу свидетелей, работали. Бабушка и дедушка спали. Говорят, они были пьяны. Но мы же с ними не пили, поэтому просто предположим, что у них крепкий и здоровый сон.

Мы вряд ли сможем этим похвастаться — крепким и здоровым сном в старости. Потому что нынешняя реальность такова, что мы всегда должны находиться в тонусе.

Мы не знаем, когда сможем преступить закон, но, в принципе, уже не сомневаемся, что можем это сделать незаметно для себя.

Может быть, я чего-то не понимаю. В региональном следственном управлении СКР считают, что «девочка, находившаяся зимней ночью на улице в течение длительного времени одна, объективно подвергалась опасности и могла пострадать как от лиц, склонных к правонарушениям, так и от бродячих животных, а также от неблагоприятных для детского организма погодных условий». С этим, конечно, не поспоришь.

Но я каждый день смотрю, как мимо моего дома идут первоклашки домой. И знаете, их жизнь каждую секунду в опасности. Потому что тротуар не отделен ничем от проезжей части. Часть этой узкой дорожки зимой на моих глазах засыпал снегом тракторист, очищая территорию частной автостоянки. (И я, кстати, оповестила об это администрацию города). Улица, которая уже давно застроена новыми домами, так и не обзавелась удобным пешеходным переходом. И школьники перебегают ее, где придется, чтобы попасть домой. (Об этом я тоже писала в ГИБДД, прокуратуру и администрацию). А еще по району часто гуляют бродячие собаки. Стаями голов по семь. Они способны съесть сразу трех первоклашек. Но о собаках и о том, чтобы их не слишком часто и не жестоко уничтожали, позаботились зооактивисты. А родителям школьников приходится работать. Они не могут ежесекундно быть с детьми.

Но в этом всем, наверное, нет состава преступления. Ну или надо подождать, когда чей-то ангел-хранитель отвлечется. Ведь чтобы изменить какую-то более глобальную вещь (например, целую зебру организовать на дороге), чем случайный уход ребенка из дома, надо чтобы кто-то очень сильно пострадал, а «лучше» умер.