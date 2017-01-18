​Дайте людям город!

Под конец новогодних каникул портал siapress.ru опубликовал итоги собственного опроса о новогоднем оформлении Сургута. Наши читатели высказали мнение: город был украшен если не посредственно, то плохо — так посчитали почти 70 процентов респондентов. Это неприятно удивило главу Вадима Шувалова, о чем тот написал на своей странице «ВКонтакте» и объявил собственное голосование. В нем положительные и отрицательные мнения разделились 50 на 50. Лучше, конечно, но все же.

Я бы, вероятно, воздержался от высказывания своего мнения по этому поводу, потому что год назад публиковал статью «Не та столица деревень», где рассказал о личных наблюдениях за новогодним оформлением Тюмени. Там оно в прошлом году было, мягко говоря, в несколько раз лучше, чем в Сургуте. А в течение нынешних праздников я много разговаривал со своими тюменскими друзьями, и каждый из них выразил полнейший восторг по поводу того, как украсили областную столицу в этот раз.

Но к успехам Тюмени я привык. Удивило другое — не так давно меня занесло в Ханты-Мансийск, где не был уже достаточно давно, и там новогоднее оформление оказалось, вы не поверите, тоже в несколько раз лучше, чем в Сургуте. Мне сейчас скажут: «Естественно, ведь Ханты-Мансийск специально «накачивали», чтобы он был признан «Новогодней столицей России». Разумеется, там все будет красиво!»

А я скажу: ребята, да там нет ничего сверхъестественного и недостижимого! Все просто и красиво: гирлянды на деревьях, гирлянды над дорогами, автобусы, украшенные как знаменитый грузовик Coca-Cola из рекламы.

Не нужно быть гением или миллиардером, чтобы просто сделать свой город ярким и блестящим к Новому году.

Тюмень вложила в праздничное оформление 14,5 млн рублей. В Сургуте — 7 млн. И при условии, что Тюмень ровно в два раза больше по населению, мы приходим к выводу — даже нашего количества денег хватит на отличное украшение города, если просто вкладывать их с умом. А что у нас? Одни и те же фонарики и гирляндочки, из года в год появляющиеся на одних и тех же местах (немногочисленных), а в целом город что в октябре, что в ноябре, что в декабре — не отличается. Разве что градообразующие предприятия и некоторые представители малого бизнеса выручают — ставят свои елки. Вот и все.

И тут мы подходим к самому важному. Кто должен заниматься этим вопросом? Чья это ответственность?

Мы много критиковали Александра Шатунова за конкретные провалы в строительной отрасли. Но ведь у нас еще есть департамент архитектуры и градостроительства, есть главный архитектор Алексей Фокеев. (Кстати, кто-нибудь хоть раз видел директора ДАиГ рядом с его куратором Шатуновым в публичном поле? Вот какая была могучая связка управленцев). У нас в городе проходили урбанистические форумы, где так много говорилось про среду, про культурные коды, смыслы, и так далее. И по итогам мы продолжаем вешать те же лампочки на те же фонари (других осязаемых итогов этих форумов, к слову, нет вообще). Без фантазии, без креативного подхода, без элементарного деятельного желания сделать город лучше, чтобы сургутяне хвалились: «Вот как у нас круто на Новый год было!»

В свое время «Новый Город» много писал о том, что Сургуту необходим смелый эксперимент — назначение суперпрофессионального главного архитектора, который бы не подчинялся никому, кроме главы, и без чьей визы ни одна стройка или средовое решение было бы невозможно. Дмитрий Попов пошел на одну треть этой реформы — он ввел должность главного архитектора, вручив ее директору ДАиГа. От этого ничего не поменялось, но все успокоились.

Сейчас Вадим Шувалов еще находится в режиме формирования команды и подготовки первых реальных проектов, которые эта команда вместе с главой сможет презентовать городу как собственный продукт. И как раз блок строительства и благоустройства находится в стадии реформы. Пожалуй, именно эта реформа должна быть особенно смелой и продуктивной. Иначе весь Сургут останется одной сплошной метафорой на собственное новогоднее оформление — те же лампочки на тех же местах. Из года в год.