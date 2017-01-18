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​Дайте людям город!

Новогоднее оформление Сургута как призыв к градостроительным реформам

Под конец новогодних каникул портал siapress.ru опубликовал итоги собственного опроса о новогоднем оформлении Сургута. Наши читатели высказали мнение: город был украшен если не посредственно, то плохо — так посчитали почти 70 процентов респондентов. Это неприятно удивило главу Вадима Шувалова, о чем тот написал на своей странице «ВКонтакте» и объявил собственное голосование. В нем положительные и отрицательные мнения разделились 50 на 50. Лучше, конечно, но все же.

Я бы, вероятно, воздержался от высказывания своего мнения по этому поводу, потому что год назад публиковал статью «Не та столица деревень», где рассказал о личных наблюдениях за новогодним оформлением Тюмени. Там оно в прошлом году было, мягко говоря, в несколько раз лучше, чем в Сургуте. А в течение нынешних праздников я много разговаривал со своими тюменскими друзьями, и каждый из них выразил полнейший восторг по поводу того, как украсили областную столицу в этот раз.

Но к успехам Тюмени я привык. Удивило другое — не так давно меня занесло в Ханты-Мансийск, где не был уже достаточно давно, и там новогоднее оформление оказалось, вы не поверите, тоже в несколько раз лучше, чем в Сургуте. Мне сейчас скажут: «Естественно, ведь Ханты-Мансийск специально «накачивали», чтобы он был признан «Новогодней столицей России». Разумеется, там все будет красиво!»

А я скажу: ребята, да там нет ничего сверхъестественного и недостижимого! Все просто и красиво: гирлянды на деревьях, гирлянды над дорогами, автобусы, украшенные как знаменитый грузовик Coca-Cola из рекламы.

Не нужно быть гением или миллиардером, чтобы просто сделать свой город ярким и блестящим к Новому году.

Тюмень вложила в праздничное оформление 14,5 млн рублей. В Сургуте — 7 млн. И при условии, что Тюмень ровно в два раза больше по населению, мы приходим к выводу — даже нашего количества денег хватит на отличное украшение города, если просто вкладывать их с умом. А что у нас? Одни и те же фонарики и гирляндочки, из года в год появляющиеся на одних и тех же местах (немногочисленных), а в целом город что в октябре, что в ноябре, что в декабре — не отличается. Разве что градообразующие предприятия и некоторые представители малого бизнеса выручают — ставят свои елки. Вот и все.

И тут мы подходим к самому важному. Кто должен заниматься этим вопросом? Чья это ответственность?

Мы много критиковали Александра Шатунова за конкретные провалы в строительной отрасли. Но ведь у нас еще есть департамент архитектуры и градостроительства, есть главный архитектор Алексей Фокеев. (Кстати, кто-нибудь хоть раз видел директора ДАиГ рядом с его куратором Шатуновым в публичном поле? Вот какая была могучая связка управленцев). У нас в городе проходили урбанистические форумы, где так много говорилось про среду, про культурные коды, смыслы, и так далее. И по итогам мы продолжаем вешать те же лампочки на те же фонари (других осязаемых итогов этих форумов, к слову, нет вообще). Без фантазии, без креативного подхода, без элементарного деятельного желания сделать город лучше, чтобы сургутяне хвалились: «Вот как у нас круто на Новый год было!»

В свое время «Новый Город» много писал о том, что Сургуту необходим смелый эксперимент — назначение суперпрофессионального главного архитектора, который бы не подчинялся никому, кроме главы, и без чьей визы ни одна стройка или средовое решение было бы невозможно. Дмитрий Попов пошел на одну треть этой реформы — он ввел должность главного архитектора, вручив ее директору ДАиГа. От этого ничего не поменялось, но все успокоились.

Сейчас Вадим Шувалов еще находится в режиме формирования команды и подготовки первых реальных проектов, которые эта команда вместе с главой сможет презентовать городу как собственный продукт. И как раз блок строительства и благоустройства находится в стадии реформы. Пожалуй, именно эта реформа должна быть особенно смелой и продуктивной. Иначе весь Сургут останется одной сплошной метафорой на собственное новогоднее оформление — те же лампочки на тех же местах. Из года в год.


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18 января в 09:58, просмотров: 566, комментариев: 19


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Комментарии:
Швондер
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18 января в 10:50
Так вроде вездесущий т. Рустем Юсупов тут через день да каждый день пыжится радеет за светодизайн? Или только за бюджетный светодизайн человек напрягается
Саша Алексеев
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18 января в 12:34
Напоминает попытку запрыгнуть в уходящий поезд. Празднества прошли, как всегда стремительно. Ещё неделя- другая, и все эти шарики-фонарики сольются в памяти со всеми предыдущими. Кто сможет припомнить в деталях новогоднее сургутское оформление трех-пятилетней давности? А семь миллионов рублей ушли.
Теме всевозможных декораций и украшательств в Сургуте, с некоторых пор, придается повышенное значение. Статус самообъявленной нефтяной столицы стремятся подчеркнуть нарядным фасадом, надеваемым на все подряд. Смотрится и правда неплохо, если не заходить со двора.
Новогоднее же декодирование, по сути, даёт эффект исключительно эстетический, да к тому же на редкость скоротечный. Из своего кармана, полагаю, средний сургутянин не выделили бы не копейки на уличные гирлянды и мишуру. Нашёл бы свои кровным более практичное применение, а все доводы про дух рождества, новогоднюю сказку, и прочую эзотерику, скорее всего, просто проигнорировал бы.
Другое дело - средства казенные, бюджетные, вот уж чего не жалко. Автор, насколько понимаю, предлагает кратно увеличить в следующем году ассигнования, чтоб весь город две недели сверкал, затмевая если не Лас-Вегас, то хотя бы Тюмень.
У меня есть встречное предложение - организовать к следующим новогодним праздникам несколько локальных площадок, ориентированных на непосредственных потребителей рождественского чуда - наших детей. И там уже развернуться по полной, с горками, ледяными фигурами, анимацией, иллюминацией итд. Этим и ограничиться, взрослые вполне обойдутся елкой по телевизору, все таки страна в кризисе, денег нет даже у премьера, и серпантином данный факт не прикроешь.
Цитатель
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18 января в 12:49
Автор как раз не предлагает увеличить ассигнования, автор предлагает за те же ассигнования немного проявить фантазии.
Dochimacho Саша Алексеев
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18 января в 13:16
"Эффект исключительно эстетический" - это очень даже важно. Даже, если он "скоротечный". И из своего кармана средний сургутянин очень даже выделяет деньги на украшательство дома: мишуру, гирлянды, игрушки, елки. ЭТО НОРМАЛЬНО, когда город украшен к новогодним праздникам. И фасад "самообъявленной нефтяной столицы" тут ну совсем не при чем. Что же Вы так город то не любите и не уважаете?Может так и от уборки города отказаться? Нафига содержать штат дворников, вывозить снег и мусор. Так пойдет. А чо - все же в кризисе! Батенька, это не кризис, это иная реальность. Кризиса нет. И речь у автора, действительно, не шла об увеличении финансирования на декорирование города. Речь шла об эффективном использовании имеющегося финансового объёма! Фуф....Ну нельзя же так....
Саша Алексеев
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18 января в 13:50
Ну дома у себя каждый вправе декорировать что и как угодно, за свой личный счёт. Можно так же и места общего пользования обвесить новогодней символикой, проявляя любовь и уважение к городу. Только я частных энтузиастов за эти делом не сильно много заметил.
От уборки отказываться нельзя не в коем случае, это вопрос безопасности жизнедеятельности, даже в текущий кризис, который вы зачем то отрицаете.
Что касается финансирования, редко можно что либо сделать лучше, и при этом дешевле, в рамках одной структуры. Подобные запросы напоминают историю про семь шапок из овцы. Конечно, можно найти " такую же, но с перламутровыми пуговицами", перевесить новые шарики на новое место, пригласить грамотных и сознательных дизайнеров, но все это подразумевает дополнительные издержки.
Говорить об увеличении эффективности расходуемых на новогодний декор средств - значит подразумевать их недостаточную текущую эффективность. Без аудиторской проверки делать подобные выводы я бы не брался. Может быть гражданам, для которых декоративный вопрос таки очень важен, стоит направить обращение главе администрации, с предложением конкретного пересчета этих семи миллионов рублей, практически уже растаявших для городского бюджета. И если будет выявлено нецелевое расходование, завышение рыночной стоимости, ненадлежащее качество услуг, то можно уже будет говорить об оптимизации и эффективном использовании. Иначе это просто желание получить за те же деньги качественно другой продукт.
Д.Щеглов Саша Алексеев
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18 января в 14:49
Я поясню свою позицию.

Наш город представляет собой зрелище от средней до жуткой депрессивности, в зависимости от района. Больше половины года холода, долгое время темно, на людей это давит психологически (я не говорю про сопутствующее климатическое и иное давление - другой разговор, но вкупе с элементарно хреновым настроением от видов города это все дает мощный эффект). Думаю, с этим спорить мы не будем, да?

Я давно предлагал использовать тот дискомфорт, что дает наша среда, в свою пользу - хорошо подсвечивать и украшать город, о чем я неоднократно в ходе эфиров в нашей студии говорил с тем же Рустемом Юсуповым.

Еще разок: в Тюмени, которая территориально больше Сургута в 3 (!), а по населению - в 2 раза, очень классное оформление города за 14,5 млн. У нас - откровенно посредственное, а то и плохое оформление за 7 млн. Я сомневаюсь, что на подобные услуги в Тюмени цены прямо-таки на 50% ниже, чем в нашем городе - все равно эти показатели сопоставимы. Следовательно, вопрос не в том, что денег не хватает, а в том, что не хватает фантазии, творческого подхода, желания. Я уж не знаю, зачем тут нужна аудиторская проверка - по мне так одной жесткой планерки у главы будет достаточно, чтобы процесс пошел куда более бодро и весело.

И самое главное - зачем это все? Затем, чтобы дать людям настроение и ощущение праздника. Это, знаете ли, стоит тех 7 млн рублей - деньги на фоне городского бюджета не просто смешные, а микроскопические. Но делать это надо не в конце декабря, как мы это делаем обычно, а в середине ноября. И делать качественно. Чтобы люди в последние полтора месяца, самые сложные практически для всех, кто работает, ощущали, что они не в темном депрессивном городе, а в яркой и праздничной среде. Даже если ты на улице проводишь 30 минут в день - если на этой улице классно, это создаст настроение. Ну и плюс красивые улицы будут манить людей, они будут гулять, дышать свежим воздухом, заходить в кафешки, магазины, так что это даже сделает полпинка нашей бедной экономике.

Это, кстати, никак не противоречит вашему предложению о создании нескольких островков праздника для детей. Просто я говорю о том, что нужно сделать праздник повсюду (это достигается небольшими тратами), а несколько площадей можно сделать супер-красивыми и оборудованными именно для отдыха с детьми. И тут даже необязательно тратить деньги из бюджета - можно договариваться с бизнесом, градообразующими предприятиями, общественниками и так далее. Просто этим всем нужно ЗАНИМАТЬСЯ. А у нас это никому не интересно. Лампочки повесили - и рады.
Ёж В тумане
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18 января в 15:45
А в советские времена помнится такая фишка. Руководители предприятий в одном из городков на Юге России были обязаны участвовать в конкурсе по оформлению автобусных остановок. Поскольку частного бизнеса тогда не было, в целях разумного использования средств- было довольно жесткое ограничение на бюджет. Не участвовать- значит демонстративно положить на призыв горкома - было чревато. Участвовать в условиях ограниченного бюджета - значит включить фантазию.
Итог: через 2 месяца победитель конкурса поехал по путевке в Болгарию, два других призера - получили денежные премии, достаточно скромные.
Главный итог: ВСЕ ОСТАНОВКИ городка были приведены в состояние комфортное для жителей. Возле каждой- несколько урн для мусора, хорошо и антивандально сделанные скамейки для желающих присесть,.
Расходы- очень скромные-итог - впечатляющ.
Сегодня не те времена, но какой- нибудь конкурс на лучшее украшение своего офиса можно проводить каждое время года. Найдутся те, кто приведет в более симпатичный вид хотя бы фасад своего офиса, что всем нам на пользу.
Dochimacho Саша Алексеев
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18 января в 16:33
Автор правильные уточнения сделал. Если у Вам есть знакомые медики или психологи, то можете проконсультироваться у них о локальных особенностях психологии людей, проживающих в холодных климатических условиях с малым световым днем зимой. Поэтому у скандинавов цвета интерьера обычно выполняются в светлых тонах (стены и потолок с полом красятся часто в белый цвет). Зимой в доме принято, чтобы свет был включен во всех комнатах. Даже там, где члены семьи не находятся. Ну не просто же это так, скандинавы ооооочень практичные люди, впустую ресурсами бросаться не будут. Подумайте, почему они так делают.
Саша Алексеев
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18 января в 16:42
Понимаю ваше желание принудить сургутских бюрократов и администраторов к творчеству, методом жёстких планерок. Эскизы предполагаемого вокзального фасада - очень показательный пример такого метода.
Возможно работники департамента просто не любят гулять, или зимняя пора, сама по себе, не портит им настроения. А может быть у них в любое время на душе праздник, вне зависимости от освещенности. Так или иначе, они исполняют этот околоновогодний сегмент своих обязанностей на том уровне, который мы наблюдаем не первый год. И наверняка ваших претензий не примут, а концепцию своей работы изменят разве что из под палки, причём можно легко себе представить, что это получится за креатив.
Стоит, быть может, выяснить, какие именно структуры и службы отвечают за новогоднюю мишуру в Тюмени или ХантыМансийске. Не исключено, что там этим занимаются коммерческие дизайнеры, которых к творчеству призывать не нужно, или ещё какие нибудь секреты есть, как за мизернейшую сумму в семь миллионов бюджетных рублей избавить некоторых горожан от психологического давления.
Марина Соболевская
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18 января в 17:53
Автору большое спасибо! Я накануне Нового года лоханулась (как говорит нынешняя молодежь). Приехали гости из Тюмени.Мы всей оравой поехали смотреть новогодний Сургут. Такого позора я давно не испытывала. Знала бы, что НИЧЕГО в городе не сделано и праздник не чувствовался, никогда бы не повезла гостей. Только около сити-центра и "Авроры" были елки да у Авроры ледяные фигурки, горка, плюс ёлка у офиса СНГ. И это - в центре города. Стыдоба. 7 миллионов говорите? Интересно, где конкретно их растворили?
okanda
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18 января в 19:23
Дмитрий Щеглов, вы слишком умны для части ваших комментаторов.

Какие фонарики, какие лампочки, не понимайте все так буквально! Речь идет о том что мэры меняются, а изменений в городе нет, что с новым мэром тоже есть риск что "лампочки" останутся прежними. Что общественный запрос назрел давно, а система чиновников оторавлась от нас, людей, жителей города. Что нам уже давно хочется жить в соврменнном городе, а мэры это не понимают и не умеют работать и встречать наш запрос.

Про архитектора абсолютно верно! Он обязан быть с современным мышлением и независим.

А если новый мэр продолжит обслуживать непорядочных строителей, то и его подведут под уголовку.
Dochimacho okanda
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18 января в 22:05
Думается, что мэр и муниципальная челядь давно уже ничего не решают. Как не решают и сургутяне в части выборов этого самого мэра. Увы...Увы....
Чего делать? Не знаю......
okanda
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18 января в 23:04
Давайте еще дам пищу для ума. Шувалов (классная фамилия историческая, кто знает историю, тот усмехнется) совершил две ошибки в контексте написанного выше, первая - он публично не признал итоги голосования на СИА (кстати, по-чесноку это верно, но это политически не верно). И второе - он показал что у него нет опыта и вкуса (я тут про лампочки). Человек не достиг дзена, видимо мало путешествовал, мало видел, мало читал.
Альберт Исмагилов
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18 января в 23:05
Даже читать не буду.. ) можете заминусить. Один фиг, все не под своими именами.
Тюмень вложила, у Хантов есть а у нас нет. Когда мы уже прекратим мерится и начнем свое делать?
Я как житель не против освещения только вся эта ваша психо - утовщина не во что не стоит, пока у нас остановки продувает и дворы "глаз выколи" с сугробами. Я все )
сургутянка
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18 января в 23:17
Странно! Пишите про 7 миллионов, а ранее писали.-
На новогоднее убранство Сургута в этом году выделено 14 миллионов рублей — примерно столько же, как и в предыдущие. Но, учитывая, что всё стремительно дорожает, суммы этой едва хватает на самое необходимое. Поэтому никаких новых идей в праздничном оформлении нет. Сосредоточено оно будет в основном в ледовых городках, где кроме скульптур и елок будут установлены световые композиции. Ну а на улицах о празднике будет напоминать разве что дополнительная иллюминация на опорах освещения.

Светлана Славкина
Сколько же? Или 14 миллионов это на ледяные глыбы? А 7 миллионов это на что то еще?
Альберт Исмагилов
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18 января в 23:20
Интересно что в августе, одна фирма за 7 миллионов выигрла тендер и украсила часть "Парка за Саймой" Получилось красиво, да.

Интереснно намекает автор ))
сургутянка Альберт Исмагилов
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18 января в 23:21
А что там красивого?
Альберт Исмагилов
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18 января в 23:24
Пусть Щеглов пишет ) Мне понравилось в принципе.
Surgutman
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Сегодня в 00:10
Фокеев есть и ест! А Главного Архитектора НЕТ! Его ведь из Мегиона притащили?! Ну так и равняйтесь на Мегион!

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