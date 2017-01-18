16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  59,1830   EUR  63,2252  

​Купайтесь правильно!

Крещение: советы бывалым и новичкам ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ

Фото Ирины Швец
Фото Ирины Швец

Крещенские купания не за горами, и уже сегодня миллионы людей по всей стране ждут той минуты, когда погрузятся в ледяную прорубь с головой. Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики расскажет вам о том, как окунаться без вреда для здоровья и опасности для жизни.

19 января – знаменательная дата для всех православных верующих. Именно в этот день много веков назад состоялось одно из самых значимых для христиан событий - крещение Иисуса Христа Иоанном в водах Иордана и явление Божией Троицы.

Спустя две тысячи лет после крещения Христа люди по всему миру погружают себя в воду: одни делают это в комфортных климатических условиях, другие – в условиях холода, при довольно низких температурах. Во время крещенских купаний люди ищут духовного, душевного и телесного исцеления, жаждут обновления души, а для некоторых это становится еще и возможностью проверить себя на прочность.

оводов и причин у людей много, но советы по правильным крещенским купаниям для всех одни. Условно их можно поделить на «до», «во время» и «после».

Советы «ДО»

Идеальный вариант – подготовиться к купанию заранее. Это подразумевает:

- Проверить свое состояние здоровья и проконсультироваться у врача на наличие индивидуальных противопоказаний;

- Подготовиться морально и физически: взять за правило закаляться и вести здоровый образ жизни, а также не сомневаться в принятом решении о предстоящем купании;

- Не употреблять спиртные напитки накануне и в день купания. Спиртное расширяет кровеносные сосуды, а ледяная вода сужает их. Результатом таких диаметрально противоположных процессов в вашем организме могут стать сосудистые катастрофы. Кроме того, алкогольные напитки негативно сказываются на терморегуляции: под кажущимся согревающим эффектом скрывается стремительная теплоотдача, то есть ваше тело остывает в разы быстрее;

- Обязательно подкрепиться. Еда нужна вашему организму для выработки и сохранения тепла;

- Взять с собой термос с горячим ароматным чаем;

- Подойти серьезно к вопросу подбора одежды: обязательно взять с собой большое полотенце (лучше всего подойдет махровое), теплую и легко одеваемую одежду и обувь, шлепанцы (понадобятся вам, чтобы дойти до проруби);

- Выбрать «правильную» прорубь. Правильная прорубь имеет специальное ограждение, возле нее дежурят спасатели.

Советы «ВО ВРЕМЯ»

Итак, вы прибыли к месту купания. Первое, что вам нужно сделать, это размяться.

Ни в коем случае не «сигайте» в воду сразу, без предварительной согревающей зарядки.

Нескольких приседаний и наклонов вам будет достаточно.

Во-вторых, находиться в воде можно не более одной-двух минут. Поэтому обязательным вариантом для вас будет наличие сопровождающего, который бы мог вас проконтролировать и подстраховать.

В-третьих, погружаться в ледяную воду нужно с четким пониманием и осознанием того, для чего вы это делаете. И делать это нужно спокойно без лишних криков и переживаний.

Советы «ПОСЛЕ»

Самое «страшное» уже позади – вы выдержали погружение в ледяную воду и пребывание на чистом морозном воздухе. Что теперь?

- Самое главное: не пытайтесь согреться алкогольными напитками. Это значит не употреблять алкоголь сразу после купания, и желательно – в течение нескольких последующих часов;

- Не тратьте время на радостное обсуждение с друзьями и близкими вашего погружения или на селфи в купальнике – сразу же разотритесь махровым полотенцем и смените сырую одежду на сухую. Чем быстрее вы оденетесь, тем лучше;

- Выпейте горячего чаю – это поможет вам согреться и восстановиться;

- Оделись, попили? Вот теперь можете начинать радоваться и ликовать. Вы это сделали!

Кстати, категорически запрещено купаться в проруби, если у вас имеются:

- сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, гипотония, стенокардия и прочие);

- болезни органов дыхания (туберкулез, пневмония, бронхиальная астма и прочие);

- обострение хронических заболеваний;

- сахарный диабет;

- эпилепсия, сотрясение головного мозга;

- температура тела выше нормальных показателей;

- а также во время беременности.

Кроме того, новичкам не рекомендуется погружаться в ледяную воду при очень низкой температуре воздуха.

Как видите, противопоказаний у крещенских купаний много, и серьезных последствий из-за легкомысленного подхода к погружению в ледяную воду не меньше.

Но если с вашим здоровьем всё в порядке, и вы ищете духовного обновления, то знайте: крещенские купания действительно плодотворно влияют на дух, душу и тело.

После погружения у вас улучшится сон, появятся новые силы и энергия, повысится трудоспособность, поднимется настроение. С верой идите на этот шаг, и Ваш дух укрепится, ведь «страдающий плотью перестает грешить».

И это лишь малая часть положительных эффектов.

Поздравляю всех с наступающим праздником Крещения Господня!

Где в Сургуте организовано Крещенское купание? Смотрите здесь.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

18 января в 09:56, просмотров: 285, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Крепни, рубль! // ИНФОГРАФИКА

​Крепни, рубль! // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru хранит свои сбережения в родной валюте
Редакция СИА-ПРЕСС 18 января в 14:07
159 0
​Купайтесь правильно!

​Купайтесь правильно!
Крещение: советы бывалым и новичкам ДО, ВО ВРЕМЯ и ПОСЛЕ
Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики 18 января в 09:56
284 0
​Праздники прошли. Рынки приходят в себя

​Праздники прошли. Рынки приходят в себя
Упадет ли рубль? Новости из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 17 января в 11:48
272 0
Олег Владимиров

​Греческий интернационал в Сургуте
Очень многое в матче, который состоится в среду, 18 января в зале «Премьер-Арены», будет зависеть от болельщиков – мы призываем сургутян прийти и поддержать свою команду!
Олег Владимиров 16 января в 21:21
485 0
Пять уголовных дел за аварию

Пять уголовных дел за аварию
​Прокуратура подвела предварительные итоги расследования автокатастрофы под Ханты-Мансийском
Ева Рудион 16 января в 17:43
773 2
​Сюжет дня: Сыктывкарский инвалид получил квартиру с останками предыдущего владельца // ВИДЕО 18+

​Сюжет дня: Сыктывкарский инвалид получил квартиру с останками предыдущего владельца // ВИДЕО 18+
Редакция СИА-ПРЕСС 16 января в 12:27
541 0
​Убийства животных продолжаются

​Убийства животных продолжаются
В Стрежевом перед Новым годом расправились с восемью собаками — стерилизованными и чипированными
Александр Твардовский 16 января в 11:10
338 1
​Место советскому мифу

​Место советскому мифу
Был ли сам народ стадом? Конечно, нет. Ведь когда коммунисты в середине 80-х ослабили оковы, снизили градус пропаганды, дали минимум гражданских свобод, от стадного состояния немедленно и след простыл.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 16 января в 09:45
692 30
​Очаровательная ложь? // ФОТО 18+

​Очаровательная ложь? // ФОТО 18+
Зою пытали, избивали, потом повесили. Ее тело провисело еще месяц. Фашисты глумились над ней даже мертвой...
Елена Курилова, журналист 16 января в 09:10
1181 28
​Псевдоисторическая возня

​Псевдоисторическая возня
Советские мифы и легенды во многом, мягко говоря, надуманны. У многих трезво мыслящих людей они вызывают раздражение одним своим напоминанием. Не понимать этого государственные пропагандисты не могут...
Саша Алексеев, читатель siapress.ru 13 января в 14:52
1146 18
​Гаражи: выйти из тени

​Гаражи: выйти из тени
Как решить проблему использования ГСК в Сургуте не по назначению
Андрей Заборщиков, читатель siapress.ru 13 января в 11:01
1138 7
​От боярышника отбоярились // ИНФОГРАФИКА

​От боярышника отбоярились // ИНФОГРАФИКА
Подавляющему большинству голосующей аудитории siapress.ru отравление спиртовой настойкой не грозит
Редакция СИА-ПРЕСС 13 января в 10:19
380 0
​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА

​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА
Что будет на месте Дома пионеров — многим сургутянам уже всё равно
Юрий Нуреев 12 января в 11:23
924 8
Сволочи

Сволочи
Как толпа мужиков глумится над мёртвой девушкой
Елена Курилова, журналист 12 января в 11:03
3349 50
Олег Владимиров

​Почему так много Америки?
Жить без Америки в информационном пространстве и скучно, и опасно. Опасно как раз потому, что скучно. «Как там в России?» – «Воруют»: тут со времен Карамзина ничего не поменялось. А когда нет изменений, становится невыразимо скучно, не правда ли?
Олег Владимиров 11 января в 17:35
905 7
​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА

​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне передвигаются по городу во время экстремальных морозов?
Юрий Нуреев 11 января в 11:03
711 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика