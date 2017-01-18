​Купайтесь правильно!

Крещенские купания не за горами, и уже сегодня миллионы людей по всей стране ждут той минуты, когда погрузятся в ледяную прорубь с головой. Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра медицинской профилактики расскажет вам о том, как окунаться без вреда для здоровья и опасности для жизни.



19 января – знаменательная дата для всех православных верующих. Именно в этот день много веков назад состоялось одно из самых значимых для христиан событий - крещение Иисуса Христа Иоанном в водах Иордана и явление Божией Троицы.

Спустя две тысячи лет после крещения Христа люди по всему миру погружают себя в воду: одни делают это в комфортных климатических условиях, другие – в условиях холода, при довольно низких температурах. Во время крещенских купаний люди ищут духовного, душевного и телесного исцеления, жаждут обновления души, а для некоторых это становится еще и возможностью проверить себя на прочность.

оводов и причин у людей много, но советы по правильным крещенским купаниям для всех одни. Условно их можно поделить на «до», «во время» и «после».

Советы «ДО»

Идеальный вариант – подготовиться к купанию заранее. Это подразумевает:

- Проверить свое состояние здоровья и проконсультироваться у врача на наличие индивидуальных противопоказаний;

- Подготовиться морально и физически: взять за правило закаляться и вести здоровый образ жизни, а также не сомневаться в принятом решении о предстоящем купании;

- Не употреблять спиртные напитки накануне и в день купания. Спиртное расширяет кровеносные сосуды, а ледяная вода сужает их. Результатом таких диаметрально противоположных процессов в вашем организме могут стать сосудистые катастрофы. Кроме того, алкогольные напитки негативно сказываются на терморегуляции: под кажущимся согревающим эффектом скрывается стремительная теплоотдача, то есть ваше тело остывает в разы быстрее;

- Обязательно подкрепиться. Еда нужна вашему организму для выработки и сохранения тепла;

- Взять с собой термос с горячим ароматным чаем;

- Подойти серьезно к вопросу подбора одежды: обязательно взять с собой большое полотенце (лучше всего подойдет махровое), теплую и легко одеваемую одежду и обувь, шлепанцы (понадобятся вам, чтобы дойти до проруби);

- Выбрать «правильную» прорубь. Правильная прорубь имеет специальное ограждение, возле нее дежурят спасатели.

Советы «ВО ВРЕМЯ»

Итак, вы прибыли к месту купания. Первое, что вам нужно сделать, это размяться.

Ни в коем случае не «сигайте» в воду сразу, без предварительной согревающей зарядки.

Нескольких приседаний и наклонов вам будет достаточно.

Во-вторых, находиться в воде можно не более одной-двух минут. Поэтому обязательным вариантом для вас будет наличие сопровождающего, который бы мог вас проконтролировать и подстраховать.

В-третьих, погружаться в ледяную воду нужно с четким пониманием и осознанием того, для чего вы это делаете. И делать это нужно спокойно без лишних криков и переживаний.

Советы «ПОСЛЕ»

Самое «страшное» уже позади – вы выдержали погружение в ледяную воду и пребывание на чистом морозном воздухе. Что теперь?

- Самое главное: не пытайтесь согреться алкогольными напитками. Это значит не употреблять алкоголь сразу после купания, и желательно – в течение нескольких последующих часов;

- Не тратьте время на радостное обсуждение с друзьями и близкими вашего погружения или на селфи в купальнике – сразу же разотритесь махровым полотенцем и смените сырую одежду на сухую. Чем быстрее вы оденетесь, тем лучше;

- Выпейте горячего чаю – это поможет вам согреться и восстановиться;

- Оделись, попили? Вот теперь можете начинать радоваться и ликовать. Вы это сделали!

Кстати, категорически запрещено купаться в проруби, если у вас имеются:

- сердечно-сосудистые заболевания (гипертония, гипотония, стенокардия и прочие);

- болезни органов дыхания (туберкулез, пневмония, бронхиальная астма и прочие);

- обострение хронических заболеваний;

- сахарный диабет;

- эпилепсия, сотрясение головного мозга;

- температура тела выше нормальных показателей;

- а также во время беременности.

Кроме того, новичкам не рекомендуется погружаться в ледяную воду при очень низкой температуре воздуха.

Как видите, противопоказаний у крещенских купаний много, и серьезных последствий из-за легкомысленного подхода к погружению в ледяную воду не меньше.

Но если с вашим здоровьем всё в порядке, и вы ищете духовного обновления, то знайте: крещенские купания действительно плодотворно влияют на дух, душу и тело.

После погружения у вас улучшится сон, появятся новые силы и энергия, повысится трудоспособность, поднимется настроение. С верой идите на этот шаг, и Ваш дух укрепится, ведь «страдающий плотью перестает грешить».

И это лишь малая часть положительных эффектов.

Поздравляю всех с наступающим праздником Крещения Господня!

Где в Сургуте организовано Крещенское купание? Смотрите здесь.