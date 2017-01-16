​Греческий интернационал в Сургуте

До Сургута вновь добрались волейбольные еврокубки! 18 января «Газпром-Югра» принимаеет на «Премьер-Арене» греческий «Олимпиакос». Да-да, тот самый, с которым наши уже встречались ровно год назад, в январе 2016-го. Тогда борьба шла на стадии четвертьфинала, теперь раунд гораздо более ранний, 1/16 финала. Напомню, что в прошлом розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола «Газпром-Югра» дошел до финала этого престижного турнира, навсегда вписав себя в историю европейского клубного волейбола.

За прошедший год многое изменилось – прежде всего, в составах команд. Нет в «Олимпиакосе» главных действующих лиц годичной давности – латвийского диагонального Германа Эглескалнса, доигровщиков Божедара Чука и Франтишека Огурчака, румынского центрального блокирующего Адриана Спину.

Зато появилась россыпь новых звезд – канадский блокирующий Дастин Дафф, его бразильский коллега Атос Коста, доигровщики Константин Чупкович и Димитриос Франгос. А главная нынешняя звезда «Олимпиакоса» – колумбийский диагональный Либерман Агамез, напоминающий своими кондициями и манерой игры Константина Бакуна. Поменялся в «Олимпиакосе» и главный тренер – вместо итальянского специалиста Роберта Пьяццы с командой работает в недавнем прошлом игрок национальной сборной Сербии Слободан Бошкан.

Как видите, на этом фоне изменения в составе «Газпрома-Югры» не выглядят такими уж глобальными. Наш клуб покинули Константин Бакун, Ян Ерещенко, Николай Апаликов, Алексей Кабешов, на смену пришла, в основном, молодая поросль, которая уже показывает зубы в Суперлиге.

Прошедшая в Греции 5 января первая игра 1/16 финала показала, что обновленный «Олимпиакос» будет, пожалуй, в чем-то даже посильнее прошлогоднего.

Главным образом, и это было ожидаемо, на позиции диагонального. Также, как выяснилось, у греков весьма резвые центры и доигровщики, способные если не бить поверх блока, то просачиваться между и удивлять отскоками.

В национальном первенстве «Олимпиакос» подтверждает, что стал сильнее прежнего: команда уверенно идет на первом месте, одержав 13 побед в 13 матчах. После встречи с «Газпромом-Югрой» наш соперник одолел «Панахаики» и «Памвохаикос» с одинаковым счетом 3:1. Уровень чемпионата Греции, конечно, не чета российской Суперлиге, - тем не менее, результат впечатляющий.

Напомним, что в первой встрече «Олимпиакос» одолел сургутян с минимальным перевесом на тай-брейке. Для победы по сумме двух матчей «Газпрому-Югре» необходимо побеждать дома с любым счетом. В случае нашей победы в пяти партиях будет сыгран так называемый «золотой» сет до 15-ти очков, который и определит обладателя путевки в 1/8 финала.

Мы рассчитываем, что наши игроки смогут за считанные дни отойти от нагрузок, в том числе психологических, которые выпали на их долю в последних играх против «Динамо-ЛО» и «Кузбасса», и показать достойную игру. Очень многое в матче, который состоится в среду, 18 января в зале «Премьер-Арены», будет зависеть от болельщиков – мы призываем сургутян прийти и поддержать свою команду! Начало матча в 19 часов.