Убийства животных продолжаются. На этот раз отличился Стрежевой. Перед Новым годом сотрудники почти каждого предприятия озабочены выполнением плана, не остались в стороне и работники отдела безопасности проживания и гражданской обороны, лишившие жизни восемь собак, которые находились под надзором волонтерской организации, были стерилизованы и чиппированы. Важно отметить, что собак не усыпили, а застрелили и задушили.

Среди моих знакомых мнения разделились на два лагеря. Первые сочувствовали животным и осуждали решение администрации, другие наоборот посчитали, что все без исключения бродячие животные подлежат истреблению. Объясняли страхом за здоровье своих детей.

И тут я вспоминаю свое детство, когда на улицах было в разы больше собак.

Волонтерских организаций и питомников не было и в помине, поэтому мы вполне себе спокойно делили дворы и детские площадки со своими четвероногими друзьями. Это считалось нормальным.

Большинство детей их не боялись и не проявляли к ним агрессии. Все дети знали, что собака — друг человека. Нас так воспитывали. Преобладал дух коллективизма, дети были гораздо более открытыми в общении друг с другом и окружающим миром.

А что теперь? Каждая мама трясется за свое чадо, шугаясь даже воробьев. Детям с детства прививают позицию недоверия, страха, агрессии, эгоизма, закрытости. От этого мы и получаем хабаровских живодерок, школьников, которые боятся взрослых, молодых суицидников.

Все эти случаи — продукт, полученный из страха.

Что касается отлова и убийств — это плохо. Убийство всегда плохо. Просто отлов — хорошо. Поймать животное, помыть, привить, стерилизовать и что с ним сделать? Вариантов тьма. Отдать щенков в кинологическую службу. Взрослых собак в открытый контактный зоопарк, на обеспечение ФСИН, либо в учебные центры УВД, службу сержантов и прапорщиков.

Общество должно понимать, что питомцы — это большая ответственность. А крупные животные, еще и источник повышенной опасности, за который хозяин должен отвечать. Мне понятны опасения сегодняшних мам за своих детей, если поблизости гуляет ротвейлер без поводка и намордника. Так быть не должно. Вполне адекватной мерой, как мне кажется, было бы ввести разрешение на владение животными. Аналогично с разрешением на ношение оружия или с правом на усыновление.

Жители Стрежевого создали петицию к своим властям с просьбой запретить убийства животных. А как считаете вы, что нужно делать с бродячими животными?