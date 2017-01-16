​Место советскому мифу

Очень правильно ответили на едкий, но точный материал Александра Невзорова Елена Курилова и Олег Владимиров. Очень верно. Лучше продемонстрировать, каких целей добиваются лживые пропагандисты и никому не подконтрольные власти, снова вытаскивающие из пыльных шкафов на свет божий мифы сталинской пропаганды, реанимируя этот незабытый еще пантеон святых и полубогов, по-моему, было просто невозможно.

Крик отчаяния борца с фашизмом Елены Куриловой был, конечно, душераздерающим. Потому обсуждать его никакого смысла не вижу. Случай Олега Владимирова гораздо занимательнее.

Он-то просто не может не знать, что,

говоря о героях советской пропаганды, мы автоматически перемещаемся в область художественного вымысла.

Потому что в СССР кроме изделий агитации и пропаганды ничего другого и быть не могло. Вся пресса, все книги, все театральные постановки, вся кинопродукция были результатом работы машины тотальной агитации и пропаганды, главной целью которой было поддержание советского режима и продвижение советских мифов. И никогда советских пропагандистов не могло остановить какое-то несоответствие их стряпни реальным фактам. Не было для них никакой иной реальности, не было другой совести кроме классовой советской, а она позволяла все.

Да Олег, доказывая обратное, в конце концов, и сам пишет именно о мифах, а не о реальных героях, совершавших знаменитые подвиги. Неслучайно заводит разговор не о настоящем Герое Советского Союза Алексее Петровиче Маресьеве, а литературном герое «Повести о настоящем солдате» Бориса Полевого — МЕресьеве. Подтверждая физическую невозможность абстрагироваться от советских мифов. Понимает это автор? Делает вид, что нет.

Да, советский тоталитарный режим ловко заполонил собой, «социалистической родиной», все, не оставив миллиметра пространства.

Патриот мог быть только и исключительно советским, присягать можно было только коммунизму. Да, мученики и герои режима причислялись к лику святых. Да, бездумное поклонение им было маркером принадлежности к «новой исторической общности людей — советскому народу», а кто задается вопросами — враг народа. Да, эта «общность» быластадом, в которое репрессиями, цензурой и круглосуточной лживой пропагандой коммунистическмй режим прерватил народы СССР, только и бывшие в состоянии стоять в стойле и единодушно одобрительно мычать. А кто несогласен — в зависимости от времени, на тот свет по спискам, в лагерь, в тюрьму, в психушку, выслать, лишив гражданства, отлучить от работы.

Нет, не равнодушное безвольное согласное со всем мычащее стадо победило в войне. В любых воспоминаниях фронтовиков обязательно обнаруживаешь мысль, что на фронте они впервые за долгие годы почувствовали себя свободными людьми. Вся так называемая «лейтенантская проза» об этом, в конце концов, написана. Потому ощутившие воздух свободы возвращавшиеся домой фронтовики и были немедленно взяты Сталиным в оборот не прекращавшихся ни на день репрессий. И весна Оттепели это еще одно тому подтверждение.

Был ли сам народ стадом? Конечно, нет. Ведь когда коммунисты в середине 80-х ослабили оковы, снизили градус пропаганды, дали минимум гражданских свобод, от стадного состояния немедленно и след простыл.

Правда, первыми опомнились среднеазиатские баи. Стадом управлять куда как проще. Потом господин Лукашенко цензурой, КГБшными репрессиями, лживой пропагандой, подкупом превратил белорусский народ в единогласно мычащее лишенное гражданских прав стадо. А для пущей легитимности слепил историю Белоруссии по принципу «все полезно, что в рот полезло». И памятник Дзержинскому никуда не делся, и святые православные в ход пошли. А господин Лукашенко, его антизаконное государство, отстранившее народ от власти опять стало называть себя «родиной», а кто против — враг народа.

Россия довольно долго держалась. Но дурной пример заразителен. Как говорится, снова пришло время любить... родину-государство взасос. Бездумно, религиозно, оправдывая любые преступления, совершенные государством под видом родины, сознательно повторяя его пропагандистскую ложь, регулярно заходясь в приступах праведного гнева. А кто не хочет лгать и любить невесть что — враг.

Тем страшнее для нас, что мы это уже все проходили. И кончилось катастрофой.

Правда, полтора десятилетия репрессий, цензуры и лживой пропаганды не прошли даром. Едкая дрянь растворила мозг даже живших в СССР, помнящих как ежедневное употребление нечистыми на руку изовравшимися никем не избираемыми циничными чинушами, неизменно прикрывавшими все свои провалы и неудачи патриотическими визгами, победой в Великой Отечественной войне, героями и подвигами Зои Космодемьянской, Гастелло, Матросова, превратило последних — не могло не превратить — в персонажей многочисленных анекдотов. Здоровый народный организм уже однажды в 70-80-х отверг наглую манипуляцию подлецов, прячущих свои подлости и преступления за именами мертвых.

Но круглосуточная пропаганда свое дело сделала, и вот уже Олег Владимиров щурится, пытаясь различать никому не подконтрольное государство от родины. Получается неубедительно. Прекрасно зная, что вся сирийская авантюра была затеяна для вывода режима из международной изоляции после крымско-украинской «спецоперации», немедленно ставит подвиг Александра Прохоренко, по сообщениям российской пропаганды (о которой сам Олег все прекрасно знает) вызвавшего огонь на себя в Сирии, в один ряд с Гастелло и Матросовым, а кто задается вопросом, зачем российским солдатам по прихоти режима гибнуть за тысячи километров от Родины, тот нехороший человек. И вот уже защита тиранического режима Асада вместе с разрешенной в России террористической организацией Хамас становится защитой Родины, в которую лихо переоделось государство. А тогда только и остается, что убеждать читателей: «Тут со времен Карамзина ничего не поменялось». И снисходительно так, посмеиваться над творящемся в Белоруссии (батька крут, но кого хочешь на место поставит), или в России: что-то Америки много, а политики мало. Куда делась? Не знаю... Мол, это не преступления против российского конституционного строя совершенно конкретных людей, а климат у нас такой. И пропагандисты подкачали, то ли дело у Сталина были.

Но, честно говоря, даже я не ожидал, что Олег рискнет повторить своими словами чеканную фоhмулу скандально известного министра Мединского: «Космодемьянская — святая, такая же святая, как 28 героев-панфиловцев... Относиться к их жизням можно только как к житиям святых».

Обошелся без мразей, но добавил: кто макает «свет в дерьмо» — больные и «отрицают свою природную сущность», то есть даже вроде как и не люди вовсе.

На пальцах: сталинизм действительно был страшным явлением, таким же страшным как и вообще советский тоталитаризм, измывавшийся над русским народом долгих 70 лет. И потому мы просто обязаны потрошить каждый советский миф, все эти пропагандистские «Волги-Волги!», стахановцев-гагановцев, чтобы снова не попасть туда, откуда с таким трудом выбрались.

Обязаны рассказывать всем и каждому, что Папанин был комендантом Крымского ЧК при кровавой Землячке и непосредственнее некуда участвовал в терроре 1920-21 гг., жертвами которого стали только по советским источникам 52 тысячи человек, казненных, несмотря на то, что при капитуляции им была обещана амнистия. И в разгар сталинского террора 1937-38 года с дрейфующей станции бодро слал такие телеграммы: «Мы живем и работаем дружно. Рады, что Главсевморпуть взялся твердо, по-большевистски, за кадры центрального аппарата и периферию, очищает их от гнили и врагов народа, которые вредили общей нашей работе». Что при эксгумации 1951-го года захоронения могилы на месте гибели Гастелло оказалось — останки принадлежат Маслову и его экипажу, что оставалось тайной вплоть до перестройки, а награда нашла героев лишь уже в 1996 году.

Что Зоя Космодемьянская не жгла немецкие штабы и узлы связи, а исполняла конкретный приказ: «Сжечь 10 населенных пунктов: Анашкино, Грибцово, Петрищево, Усадково, Ильятино, Грачеве, Пушкино, Михайловское, Бугайлово, Коровине. Срок выполнения — 5−7 дней». Дотла. Буквально. В соответствии со сталинским: «Разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40—60 км в глубину от переднего края и на 20—30км вправо и влево от дорог». И в результате его выполнения партизанское движение понесло сокрушительные потери, а количество коллаборантов стало исчисляться сотнями тысяч.

Вот что мы обязаны делать ради будущего страны, если действительно «любим родину не в виде «религии», а в земле, воздухе, ментальности, людях».

Человек и отличается от животного способностью рефлексировать. Человеческая природа хороша тем, что с помощью этого сложного механизма регулярно поверяет, что свет, что дерьмо, дабы, выбравшись из дерьма, вместо света не попасть снова в ту самую субстанцию. Да, далеко не каждому по силам этот нелегкий труд. Но отказывать человеческим индивидам в праве на рефлексию, отказывать себе самому в этой способности — вот удел по-настоящему нездоровых людей, отрицающих свою природную сущность.

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