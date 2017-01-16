​Очаровательная ложь? // ФОТО 18+

«Есть точные науки, а есть другое измерение, полное суррогатов и очаровательной ЛЖИ. Этот мир именуется «культурой». Он полон эльфов, панфиловцев и пришельцев. В нем развеваются аркольские знамена, хохочут гномы, и Анна Каренина сигает под локомотив. Космодемьянская — гражданка именно ЭТОГО измерения». А. Невзоров, siapress.ru.

Зою пытали, избивали, потом повесили. Ее тело провисело еще месяц. Фашисты глумились над ней даже мертвой: стреляли, отрезали грудь...

Это ложь, да еще и очаровательная?!

Люди, я жду, что вы проснетесь. Проснитесь! Лайков недостаточно. Делайте что-то, пишите свои обращения на siapress.ru. Особенно коллективные. Различные общества-профсоюзы-комитеты, зачем вы существуете? Ветеранов на 9 Мая поздравлять? И всё? А в остальное время их можно сравнивать с «дикарями и террористами», как это сделал Невзоров? А нас всех — со «стадом»? Ветераны, где вы? Особенно молодые. Почему молчите? Руководители и работники градообразующих предприятий, вам всё равно? Эдак они будут называть нас «рашка», а мы проглатывать.

Сургутяне, заставим siapress.ru снять материал Невзорова и извиниться перед погибшей девушкой и ветеранами!

От редакции. Есть что сказать по этому или по какому-либо иному вопросу? Пишите нам на post@siapress.ru, nureev@siapress.ru или на vk.com/siapress. Не забудьте о подписи, желательна также и фотография.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов блогов.