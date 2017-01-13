​Псевдоисторическая возня

В который раз уже замечаю, как темы, не имеющие никакого реального влияния на текущую действительность (казалось бы), мгновенно доводят градус общественной взаимонеприязни до точки кипения. Трактовки истории и морали среди таких тем всегда в авангарде.

Формально мы все свободные люди, в своих убеждениях, по крайней мере. Можем поклоняться любому столбу или проклинать кого угодно. Любых героев себе определить самостоятельно, без сторонних угроз и оскорблений.

Но нет, по факту теперь есть специальные светочи и даже инстанции, более чем настойчиво продвигающие некую «свою» точку зрения, неприятие которой чревато тем самым маканием в известную субстанцию, которое столь виртуозно исполнила на наших глазах Елена Курилова. От большого здоровья и повышенных духовных качеств, видимо.

Есть простое и верное правило: не стоит переходить на личности раньше знакомства с этой самой личностью. Незачем пытаться переоценивать судьбу и внутренний мир Зои Космодемьянской и других советских идолов. Герои они, душевнобольные или просто несчастные жертвы обстоятельств — объективно установить не получится уже никогда.

Если хочется им бездумно поклоняться — кто же против. Но если не хочется — уж будьте любезны, воздержитесь от принуждений.

А теперь о главном. Советские мифы и легенды во многом, мягко говоря, надуманны. У многих трезво мыслящих людей они вызывают раздражение одним своим напоминанием. Не понимать этого государственные пропагандисты не могут. Но настойчиво тащат с идеологических антресолей все новых персонажей, выбирая, как нарочно, наиболее неоднозначных.

И труды их мгновенно вознаграждаются: сознание общественности бурлит и фонтанирует, десятки блогеров как эстафетную палочку передают очередную жареную новость или идею под дружный свист и улюлюканье армии комментаторов. И каждый не жалеет к своей стряпне острых соусов, то намекая на ущербность и перверсии своих оппонентов, то просто костеря их площадными словами, без затей.

Не за этим ли все и затевается, дорогие сограждане? Не в том ли весь смысл псевдоисторической возни, чтоб в очередной раз столкнуть нас лбами, обострить неприязнь к собственному соседу, вызвать готовность кулаками доказать свою правоту. А там и до идеи внутреннего врага совсем не далеко. Ничего не напоминает?

Из комментариев к статье Олега Владимирова «Место подвигу»