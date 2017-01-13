​От боярышника отбоярились // ИНФОГРАФИКА

Роспотребнадзор обнаружил нарушения запрета на реализацию в Югре настойки боярышника — «продукта», жертвами которого стали десятки жителей Иркутской области. Они употребляли это средство как спиртной напиток.

В комментариях к новостям из Иркутской области появлялись читатели, которые утверждали, что они употребляли данное средство. Мы поинтересовались у нашей аудитории, какая часть хотя бы раз пила боярышник, и результаты оказались достаточно оптимистичными: подавляющее большинство проголосовавших читателей все-таки предпочитают традиционные спиртные напитки.