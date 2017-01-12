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​Место подвигу

И снова о Зое Космодемьянской

Отстаньте, действительно, уже от Космодемьянской, а? Человек погиб мученической смертью, проявите хотя бы уважение, если других чувств не испытываете. Даже если у нее был менингит с самыми тяжелыми последствиями – это ее фашисты мучили и вешали, или она – их? Вот в чем экспериментально установленная правда, а не в деталях диагноза, подробностях задания и прочей мишуре.

Да-да, история – это клюква. Да-да, контекст понятен – режим хитро подменяет собой родину. Вот только и родина, по Невзорову, «еще одна «религия», так что чума на оба ваших дома в непримиримой борьбе за возможность выразить нечто оригинальное. Я внимательно читал: «Причинить ущерб комсомолке теперь также невозможно, как обидеть Изиду или модам Бовари». Космодемьянская приравнивается к хохочущим гномам. Такая у автора культура.

Весело, в общем, и доступно Невзоров объясняет, почем халва. «Зоя является обязательным маркером принадлежности к советскому стаду». Это стадо с именем Космодемьянской совершило массу деяний, осторожно оцениваемых как подвиг, большинство из которых неизвестно истории-клюкве. Совершило, мстя за Зою, и за многих-многих других, кого она олицетворяла. Это стадо победило в страшной войне. Отменяем все подвиги нафиг на том основании, что не за то и не так воевали? Гастелло низко летел, Мересьев тихо свистел?

У подвигов, конечно, есть свое объяснение: психическая девиация. Орки, гибнущие за Мордор, приравнены к Александру Матросову. Он, говорят, вообще оступился. Читал где-то умные рассуждения, что его поступок – нарушение дисциплины и тактический просчет. Автор рассуждений наверняка так бы не поступил, спрятался бы благоразумно в кусты. Ибо какой нормальный человек в здравом уме и твердой памяти станет рисковать собственной неповторимой жизнью непонятно ради чего?! Короче, все герои – со справками из психушки. Так оно понятнее.

Пробежимся по истории: Пересвет с Челубеем тоже не факт что бились, вообще история давняя и темная. Кто там еще? Иван Сусанин? Заблудился.

Молодогвардейцы? Доигрались в партизан. Александр Прохоренко, вызвавший огонь на себя в Сирии? Оккупант и нечего-было-делать-в-Алеппо.

На пальцах: сталинизм был страшным явлением, и та пропаганда, со всей своей «Волгой-Волгой», стахановцами и папанинцами является его неотъемлемой частью. При этом папанинцы действительно сидели на льдине, рискуя жизнями, стахановцы долбили уголь, Любовь Орлова и Григорий Александров занимались не самой плохой кинематографией. Хотите швырять в них какашками? Ну, давайте. Нынешний режим тоже не подарок нации, и пропаганда у него имеется, только исполнители не такие талантливые – можете и в них запустить чем-нибудь.

Но режимы меняются, родина остается – не в виде «религии», а в земле, воздухе, ментальности, людях. Внесистемное такое понятие, сложно объяснить. И воинский подвиг, гражданский подвиг остается подвигом при любой власти. Совершенный в бреду, в коме, по недомыслию, случайно средь шумного бала. Он, совершенный во имя родины – земли, воздуха, ментальности, людей – свят, стало быть – неприкосновенен для марания.

Герои и святые нужны всем и всегда. Сергей Радонежский долго в лесу жил, давайте поизучаем, как у него было с гигиеной. Или, может быть, не надо? Святые и герои такие же, как мы, люди, им так же бывает страшно и одиноко, у них куча медицинских показаний, они зачастую не очень положительные персонажи, сволочи просто.

Но человеческая природа тем и хороша, что из дерьма может вырваться к свету. А макать свет в дерьмо – удел по-настоящему нездоровых людей, отрицающих свою природную сущность.

Как-то так.


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Сегодня в 18:51, просмотров: 205, комментариев: 2


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Комментарии:
444
не нравится
Сегодня в 21:09
Удивительный человек. Пишет "не в виде религии" и тут же "Внесистемное такое понятие, сложно объяснить". Что это, если не религия, кто ее "объяснил"? А подвиг гитлеровских солдат, завоевавших всю Европу, ССовцев, стоявших насмерть, тоже остался подвигом? Что же в Германии нет памятников этим героям без всяких кавычек, по-вашему. Кто говорит про "отменяем все подвиги" кроме вас? Но сегодня, по прошествии уже 76 лет, неужели мы не можем задаваться вопросами, а не просто свято верить, как предлагаете вы? Да, советское тоталитарное государство сделало из Зои обязательный маркер принадлежности к советскому народу, репрессиями, цензурой и круглосуточной лживой пропагандой превращенному в стадо, потому что в тоталитарном режиме народу была уготована совершенно определенная участь - стоять в стойле и единодушно одобрительно мычать. А кто несогласен - в зависимости от времени, на тот свет по спискам, в лагерь, в тюрьму, в психушку, выслать, лишив гражданства, отлучить от работы. Вот, теперь и путинское авторитарное неподконтрольное народу государство, делает тоже самое. Говорит всем и каждому: "Я твоя Родина! Люби меня! Верь мне! Верь, даже если я лгу! А кто не верит моей лжи, моим мифам - не-патриот, мразь, тварь, национал-предатель (как говаривал Адольф, а вслед за ним повторял Путин)!" Госпожа Курилова именно об этом и написала свою гневную отповедь.
Тут раскол действительно по совку, по тоталитаризму проходит. Олег считает советский режим нормой. Не случайно говорит, что "сталинизм страшное явление", тем самым коммунизм, все эти 70 лет издевавшийся над русским народом, как-будто и не замечая, по заветам советских и белорусских пропагандистов. Это все "родина" была, а не банда никому не подконтрольных комначальников, захвативших власть в стране, поработивших, лишивших голоса народ, измывавшихся над ним долгие-долгие десятилетия.
Mariana Markhinina
не нравится
Сегодня в 21:33
Олег всё правильно написал.

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