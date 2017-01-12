​Место подвигу

Отстаньте, действительно, уже от Космодемьянской, а? Человек погиб мученической смертью, проявите хотя бы уважение, если других чувств не испытываете. Даже если у нее был менингит с самыми тяжелыми последствиями – это ее фашисты мучили и вешали, или она – их? Вот в чем экспериментально установленная правда, а не в деталях диагноза, подробностях задания и прочей мишуре.

Да-да, история – это клюква. Да-да, контекст понятен – режим хитро подменяет собой родину. Вот только и родина, по Невзорову, «еще одна «религия», так что чума на оба ваших дома в непримиримой борьбе за возможность выразить нечто оригинальное. Я внимательно читал: «Причинить ущерб комсомолке теперь также невозможно, как обидеть Изиду или модам Бовари». Космодемьянская приравнивается к хохочущим гномам. Такая у автора культура.

Весело, в общем, и доступно Невзоров объясняет, почем халва. «Зоя является обязательным маркером принадлежности к советскому стаду». Это стадо с именем Космодемьянской совершило массу деяний, осторожно оцениваемых как подвиг, большинство из которых неизвестно истории-клюкве. Совершило, мстя за Зою, и за многих-многих других, кого она олицетворяла. Это стадо победило в страшной войне. Отменяем все подвиги нафиг на том основании, что не за то и не так воевали? Гастелло низко летел, Мересьев тихо свистел?

У подвигов, конечно, есть свое объяснение: психическая девиация. Орки, гибнущие за Мордор, приравнены к Александру Матросову. Он, говорят, вообще оступился. Читал где-то умные рассуждения, что его поступок – нарушение дисциплины и тактический просчет. Автор рассуждений наверняка так бы не поступил, спрятался бы благоразумно в кусты. Ибо какой нормальный человек в здравом уме и твердой памяти станет рисковать собственной неповторимой жизнью непонятно ради чего?! Короче, все герои – со справками из психушки. Так оно понятнее.

Пробежимся по истории: Пересвет с Челубеем тоже не факт что бились, вообще история давняя и темная. Кто там еще? Иван Сусанин? Заблудился.

Молодогвардейцы? Доигрались в партизан. Александр Прохоренко, вызвавший огонь на себя в Сирии? Оккупант и нечего-было-делать-в-Алеппо.

На пальцах: сталинизм был страшным явлением, и та пропаганда, со всей своей «Волгой-Волгой», стахановцами и папанинцами является его неотъемлемой частью. При этом папанинцы действительно сидели на льдине, рискуя жизнями, стахановцы долбили уголь, Любовь Орлова и Григорий Александров занимались не самой плохой кинематографией. Хотите швырять в них какашками? Ну, давайте. Нынешний режим тоже не подарок нации, и пропаганда у него имеется, только исполнители не такие талантливые – можете и в них запустить чем-нибудь.

Но режимы меняются, родина остается – не в виде «религии», а в земле, воздухе, ментальности, людях. Внесистемное такое понятие, сложно объяснить. И воинский подвиг, гражданский подвиг остается подвигом при любой власти. Совершенный в бреду, в коме, по недомыслию, случайно средь шумного бала. Он, совершенный во имя родины – земли, воздуха, ментальности, людей – свят, стало быть – неприкосновенен для марания.

Герои и святые нужны всем и всегда. Сергей Радонежский долго в лесу жил, давайте поизучаем, как у него было с гигиеной. Или, может быть, не надо? Святые и герои такие же, как мы, люди, им так же бывает страшно и одиноко, у них куча медицинских показаний, они зачастую не очень положительные персонажи, сволочи просто.

Но человеческая природа тем и хороша, что из дерьма может вырваться к свету. А макать свет в дерьмо – удел по-настоящему нездоровых людей, отрицающих свою природную сущность.

Как-то так.