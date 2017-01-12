​Дом, площадка или «Магнит»? // ИНФОГРАФИКА

В конце прошлого года стало известно, что сургутские власти не намерены сохранять Дом пионеров — в планах у администрации создание на его месте площадки социально-культурного творчества. Наиболее радикально высказался тогдашний замглавы администрации Александр Шатунов, который заявил: «Это просто гниль, которую необходимо переделать».

Сайт siapress.ru, как обычно, заинтересовался мнением простых горожан. Опрос засвиедетльствовал: большинство аудитории уже не против увидеть на месте исторического здания то, что предлагает власть: положительно к ее новой идее отнеслись 43,8 процента сургутян. Только треть читателей портала высказалась отрицательно, чуть более четверти вообще все равно.

Отметим, что при таком отношении к обсуждению городских вопросов можно опасаться, что с течением времени на месте Дома пионеров вырастет не культурная площадка, а очередной супермаркет или иное коммерческое здание. Благо, что прецедентов в Сургуте предостаточно: один из самых новых — загадочное превращение строившегося в районе Энергетиков обучающего центра в магазин «Магнит».