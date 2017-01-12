Тарас Самборский написал очень душевно про Дом пионеров, какой он тотем. Тарас любит Дом пионеров, всегда его защищает, а поскольку он талант, то способен вдохновить множество людей на защиту старой постройки. На следующий день на siapress.ru появляется материал «Развесистая Зоя» за авторством Александра Невзорова, где автор глумится над замученной и убитой фашистами девушкой. Еще раз – девушкой. Еще раз — зверски замученной фашистами. Вряд ли перепечатка могла состояться без ведома Тараса и его одобрения. То есть дом ему жалко, девушку — нет.

Защищать здание — патриотично, убитую фашистами девочку — нет. Над девочкой можно поглумиться, поиздеваться, попрыгать на ее трупе, убивая снова и снова.

Не стыдно, Тарас?

Количество одобряющих текст читателей больше числа осуждающих, судя по лайкам. Пару недомужчин даже оставили комментарии, молодец, мол, автор. И всё, тишина. Остальные 700 сделали вид, что ничего не происходит. Власть молчит, журналистское сообщество — ни слова, общественность — ноль реакции. Делайте, что хотите, пишите, что угодно — нам всё равно.

Эту травлю начало Бильжо, но было остановлено и даже принесло извинения. Однако Невзоров подхватил эстафету и еще раз в омерзительной циничной манере оторвался на девочке. Да, у нас в стране по факту свобода слова. Каждый может писать, что угодно. Даже откровенную дрянь. Для этого даже есть выгребная яма — «Эхо Москвы». Но зачем это дерьмо тащить на городской портал? А, СИА-ПРЕСС? Рейтинги повышать? Возбуждать общественность, вызывать скандалы? А совесть?

Нельзя издеваться над 18-летней замученной девочкой. Нельзя. Неужели вы этого не понимаете? Девочкой, которую толпа немецких мужиков несколько суток пытала. Они пороли ее, тушили об нее сигареты, выводили босой на мороз, так, что у нее ноги почернели. Не давали спать, не давали воды. А потом повесили. Вы это представляете себе? Вы бы это вынесли? У вас хоть грамм сочувствия есть? Хоть что-то человеческое?

Она — первая женщина Герой Советского Союза. Вы должны относиться к ней с уважением. Обязаны.

И она — почти ребенок. Вчерашняя школьница. Она была одна. В лапах врага. Одна в этом ужасе. Ее мучили, били, пытали. Она была обречена. Ее никто не жалел. Ни тогда, ни сейчас. Никто не жалел, не утешал, не поддерживал обреченного насмерть ребенка. Ни одной руки. Ни слова в поддержку. А она даже не плакала. И никого не выдала.

Бильжо, Невзоров, это, конечно, не мужчины. Это дерьмо. Мужчины защищают женщин и детей. Мужчина не будет глумиться над девушкой, тем более замученной насмерть. Тем более нашей. Убитой нашими врагами. Тем самым они перешли на сторону врагов. Деда Зои убили большевики, ее саму — фашисты, снова убивают — либералы, ставшие фашистами. И СИА-ПРЕСС — туда же. Да вы что творите?!

И столько у нас мужчин, готовых «снова взять Берлин», а ее защитить некому.

И брат за нее не вступится – героически погиб на фронте.

Если вы не патриоты и не мужчины, то, может, хотя бы отцы? У вас дети есть, дочери? Сколько им лет? Как бы вы отнеслись к тому, что с ребенком случилась беда и ад, а твари глумятся? Ага, под маской «борьбы с кровавым режимом»?

Тарас, убери, не позорься. Немедленно уберите это с сайта. И извинитесь перед Зоей, хотя бы мысленно.

Зоя, я с тобой. А вы просто сволочи.