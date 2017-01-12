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Сволочи

Как толпа мужиков глумится над мёртвой девушкой

Тарас Самборский написал очень душевно про Дом пионеров, какой он тотем. Тарас любит Дом пионеров, всегда его защищает, а поскольку он талант, то способен вдохновить множество людей на защиту старой постройки. На следующий день на siapress.ru появляется материал «Развесистая Зоя» за авторством Александра Невзорова, где автор глумится над замученной и убитой фашистами девушкой. Еще раз – девушкой. Еще раз — зверски замученной фашистами. Вряд ли перепечатка могла состояться без ведома Тараса и его одобрения. То есть дом ему жалко, девушку — нет.

Защищать здание — патриотично, убитую фашистами девочку — нет. Над девочкой можно поглумиться, поиздеваться, попрыгать на ее трупе, убивая снова и снова.

Не стыдно, Тарас?

Количество одобряющих текст читателей больше числа осуждающих, судя по лайкам. Пару недомужчин даже оставили комментарии, молодец, мол, автор. И всё, тишина. Остальные 700 сделали вид, что ничего не происходит. Власть молчит, журналистское сообщество — ни слова, общественность — ноль реакции. Делайте, что хотите, пишите, что угодно — нам всё равно.

Эту травлю начало Бильжо, но было остановлено и даже принесло извинения. Однако Невзоров подхватил эстафету и еще раз в омерзительной циничной манере оторвался на девочке. Да, у нас в стране по факту свобода слова. Каждый может писать, что угодно. Даже откровенную дрянь. Для этого даже есть выгребная яма — «Эхо Москвы». Но зачем это дерьмо тащить на городской портал? А, СИА-ПРЕСС? Рейтинги повышать? Возбуждать общественность, вызывать скандалы? А совесть?

Нельзя издеваться над 18-летней замученной девочкой. Нельзя. Неужели вы этого не понимаете? Девочкой, которую толпа немецких мужиков несколько суток пытала. Они пороли ее, тушили об нее сигареты, выводили босой на мороз, так, что у нее ноги почернели. Не давали спать, не давали воды. А потом повесили. Вы это представляете себе? Вы бы это вынесли? У вас хоть грамм сочувствия есть? Хоть что-то человеческое?

Она — первая женщина Герой Советского Союза. Вы должны относиться к ней с уважением. Обязаны.

И она — почти ребенок. Вчерашняя школьница. Она была одна. В лапах врага. Одна в этом ужасе. Ее мучили, били, пытали. Она была обречена. Ее никто не жалел. Ни тогда, ни сейчас. Никто не жалел, не утешал, не поддерживал обреченного насмерть ребенка. Ни одной руки. Ни слова в поддержку. А она даже не плакала. И никого не выдала.

Бильжо, Невзоров, это, конечно, не мужчины. Это дерьмо. Мужчины защищают женщин и детей. Мужчина не будет глумиться над девушкой, тем более замученной насмерть. Тем более нашей. Убитой нашими врагами. Тем самым они перешли на сторону врагов. Деда Зои убили большевики, ее саму — фашисты, снова убивают — либералы, ставшие фашистами. И СИА-ПРЕСС — туда же. Да вы что творите?!

И столько у нас мужчин, готовых «снова взять Берлин», а ее защитить некому.

И брат за нее не вступится – героически погиб на фронте.

Если вы не патриоты и не мужчины, то, может, хотя бы отцы? У вас дети есть, дочери? Сколько им лет? Как бы вы отнеслись к тому, что с ребенком случилась беда и ад, а твари глумятся? Ага, под маской «борьбы с кровавым режимом»?

Тарас, убери, не позорься. Немедленно уберите это с сайта. И извинитесь перед Зоей, хотя бы мысленно.

Зоя, я с тобой. А вы просто сволочи.


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Сегодня в 11:03, просмотров: 733, комментариев: 11


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 11:25
О хосспадя, еще одна православнутая.... Там невзоров вроде все ясно описАл и никакого глумления там нету, тетя....
Тихий
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Сегодня в 11:46
У Невзорова текст же совсем не о Зое. И даже не об истории.
arrow
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Сегодня в 11:47
Давайте не путать теплое с мягким. Невзоров обращает наше внимание на то, что геройски погибшие девочки не должны быть поводом к отключению мозгов у ныне живущих. Да, когда речь идет о мучениях ребенка, у многих нормальных людей включается родительский инстинкт - защитить, отомстить и т.д., когда человек может сдвинуть гору. И некоторые стараются направить эту силу в нужное русло. У режима - дефицит национальных героев, пишет Невзоров, и из загашников вытаскивают Зою. Он не за глумление над трупом, он против спекуляций на нем. Мы ведь уже который год являемся свидетелями подобного. "Извините, как же международное право?" - "А вы посмотрите на бездомных бабушек!". "Нет ли федеральным деньгам применения получше?" - "Вам что, не жалко негров в Америке? (ну, для каждого времени - свои поводы, мы их знаем)"... Зоя вливается в ряды тех "гладиолусов", которые "потому что". Всегда ли под знаменем любви к Родине отстаиваются ее, Родины, интересы? Вот точка зрения Невзорова, насколько я его понимаю. И разве она абсурдна?
444
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Сегодня в 11:58
Интересно, а автора статьи можно назвать сволочью? Ну, как чисто личное оценочное мнение. В пылу "дискуссии", так сказать. За циничное передергивание, за истерику, прикрывающую отсутствие внятных аргументов в споре, за ненависть, которой сочится каждое ее слово. За ее "дерьмо", за "тварей", за лицемерное "не патриоты и не мужчины"? Или это нарушит правила, оскорбит автора и читателей, хотя статья со всем этим богатством, похоже, никого не оскорбила?
Саша Алексеев
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Сегодня в 12:22
Видимо, г- жа Курилова решила перещеголять г-на Самборского в патетике. А лучший способ для этого - полностью отрешиться от здравого смысла и объективной реальности.
Безусловно, исходная невзоровская статья составлена как вызов, но она никого не топчет, не оскорбляет и даже не оценивает. Она лишь обращает наше внимание на регулярные исторические спекуляции, планомерно проводимые казенными медиа, в рамках единой пропагандистской программы.
И по одной только риторике заступников этой программы можно судить о её качестве и содержании. Истерические выпады, прямые оскорбления, открытое навязывание мнений и ценностей - вот сегодняшний репертуар певцов режима. А уж данную статью можно смело включать в методички, как образчик воинствующего квасного патриотизма и перл тоталитарной журналистики.
Швондер
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Сегодня в 12:29
а чем выдающаяся авторша статейки? Или тоже как автор Пилорамы - а туда же - журналиииист
arrow
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Сегодня в 12:35
Еще одна ремарка. Среди детей нередко встречаются гыгыканье и дразнилки в адрес тех, чьи фамилии резко отличаются от Ивановых, Петровых, Сидоровых. Но это дети, это часть взросления - методом проб и ошибок понимать, что хорошо, что плохо, что смешно, а что не очень. Но и в современном идеологическом мэйнстриме кажущаяся смешной фамилия противника - типа Бильжо, Псаки, Обама - считается прямо-таки козырным тузом в споре. Детские болезни - непрофессиональны. Словом, "Бильжо, оно" - не смешно.
Д.Щеглов
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Сегодня в 14:52
Елена, боюсь, увлеклась эмоциями и сентенциями министра культуры о том, что 28 панфиловцев и Зоя - это примеры "жития святых", а кто не разделяет эту точку зрения - те "мрази конченые". Чистые эмоции и мифотворчество. Пожалуй, остается только пожелать еще 3-4 раза перечитать текст Невзорова, чтобы понять, о чем он вообще говорил в своей статье.
Швондер
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Сегодня в 15:06
Ничто так более не вредит светлой памяти павших героев и любви к Родине - как подобные бесноватые ... эээ ... отложения кирпичей (мягко сказал)
Ю.Н.
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Сегодня в 16:17
Я мог бы поддержать гуманистический пафос Лены, кабы не пара соображений. Во-первых, статья Невзорова - не о Зое. Во-вторых, глазам не верю, не может такого быть: в фейсбуке сейчас праведным гневом на нас полыхают люди, которые параллельно с удовольствием лайкают и постят материалы, в которых авторы вволю оттаптываются на могилах "врагов", всех этих "упырей немцовых, гайдаров и ельциных" (справедливости ради надо сказать: Елена в этом мной замечена не была).

Так вот, я не то чтобы этим сильно оскорблен: это не более чем неплохой маркер - как только вижу у очередного френда нечто подобное, просто отключаю все его обновления из своей ленты в фейсбуке. Могу посоветовать всем возмущенным поступать так же. Если не по нраву - можно просто отключиться. А перед тем, как с громкими заявлениями выискивать соринки в чужих глазах, неплохо было бы убраться на собственных лесопилках.

Перед тем, как отключиться - статью Невзорова все-таки прочитайте. Без эмоций. Ну не про Зою она. Неловко даже.
йося
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Сегодня в 16:28
Лена Красава!!!!
Так этим злопыхателям в самые помидоры

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