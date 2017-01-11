16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  60,1614   EUR  63,5184  

​Почему так много Америки?

Жить без Штатов в информационном пространстве и скучно, и опасно…

С наступившим! Только я заметил, что в новом году американская президентская повестка окончательно отжала из российского информационного поля наши внутренние политические новости? Путин-чемпион, Шойгу-оруженесец, Навальный-либераст, Зюганов-нафталин — где это все? Где ток-шоу о политическом курсе, экономической ситуации, необходимости что-то делать со страной, рублем, нефтью, пенсиями и т.д.? Где Дума, где Совфед?

Нету ничего. И дело не в том, что в США власть меняется, а у нас до выборов чуть больше года. Когда в США до выборов было чуть больше года, Обама все равно был нашим всем. Тогда он масштабировал зло с помощью российских СМИ, сейчас он хлопает дверью с помощью российских кибератак. А потом будет Трамп, которого в России ждут с замиранием – что-то будет со всеми нами?

Сначала я полагал, что это все пропаганда. Действительно, крайне удобно свалить все свои проблемы на заокеанского дядю, вступить с ним в незримый бой, переходя от открытых обвинений в холодок игнора, такой, знаете, когда стоишь в углу, надувшись, и смотришь исподтишка, что там, какая реакция.

Жить без Америки в информационном пространстве и скучно, и опасно. Опасно как раз потому, что скучно.

«Как там в России?» – «Воруют»: тут со времен Карамзина ничего не поменялось. А когда нет изменений, становится невыразимо скучно, не правда ли?

Куда веселее, когда санкции, происки и закулиса. Это все, конечно, присутствует, не без этого. Но где мы сами? В Сирии, в Крыму, в ООН, а что внутри? Никого нет дома, все ушли на фронт. Пусто. О чем говорили бы в новостях, если бы не США?

В итоге, пришел к выводу, что пропаганда не при чем. Она, конечно, есть, как и санкции с закулисой. Но ведь она, по сути, помимо всего прочего, прикрывает нашу внутреннюю политическую и экономическую пустоту, отсутствие актуальной вменяемой внутренней повестки.

Разве назначение ФСО-шных генералов губернаторами – это политика? Разве осенние выборы в Думу – это она? Разве пресс-конференция Путина о чем-то говорит? Разве возвращение Кириенко что-то значит? А в экономике? Кто-нибудь слышал внятную программу, хотя бы опорные пункты борьбы с кризисом? Просто продолжаются шаманские танцы вокруг нефти. Что об этом можно сказать в новостях? Вот и получается трэш, война, удои и США, которые во всем виноваты.

Или давайте на местный уровень перейдем. Скоропостижная отставка Попова, назначение, пардон, выборы Шувалова, все последние уходы из городской администрации вплоть до Шатунова – это разве местная политика? Это возня какая-то и шахматный размен, в котором от сургутян ровным счетом ничего не зависит. И который сургутянам ровным счетом ничего не несет. По большому счету – какая разница, кто будет занимать те или иные кресла? Когда в последний раз личная принципиальная позиция ответственного лица к чему-нибудь приводила на практике? Какая у исполнительной власти обратная связь с гражданами? С жизнью за окном?

Власть законодательная в виде недавно избранной гордумы тоже пока обходится без политики. Работает с документами. Может, так оно и к лучшему. Меньше шума – больше документов. Больше документов – теплее в квартирах, ровнее на дорогах, урожайнее на дачах. Какая тут, в самом деле, политика, к чертям собачьим? Дело надо делать. Работать на благо.

А заниматься политикой в России – это Майдан и национальное предательство, раскачивание лодки и расшатывание устоев.

Поэтому, сами понимаете, что без политической жизни США нам никуда. Она заменяет нам свою собственную. Можете считать это своеобразным информационным лендлизом.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

11 января в 17:35, просмотров: 297, комментариев: 3


QR код
Комментарии:
Dochimacho
не нравится
11 января в 18:02
Где все? Где все? Праздники жеж ещё идут....Сейчас Старый Новый Год, потом Крещение. Потом народ покунается в купели и проруби. Кто вынырнет, тот может чего и скажет. С наступающим Старым Новым Годом!
А с политикой россейской пока никак, она больше напоминает жизнь старосветских помещиков: ноги держим в тепле и с барышнями поосторожней...Не, ну в стрелялки играем, кочепыжимся, стратегию и тактику отрабатываем. В общем, продолжение Марлезонского балета.
Дмитрий Крылов
не нравится
11 января в 19:26
"Почему в выборах самого могущественного человека планеты участвуют только американцы?!" (с)
444
не нравится
Сегодня в 00:33
А как же "новость дня" государственного Россия24 про #сказачное бали? Трамп отдыхает...

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА

​Выхожу один я на дорогу… // ИНФОГРАФИКА
Как сургутяне передвигаются по городу во время экстремальных морозов?
Юрий Нуреев 11 января в 11:03
352 0
​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ

​Рубль окреп // АУДИО, ТЕКСТ
Общая картина на рынке акций — в выпуске новостей из мира экономики и финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 10 января в 15:05
329 0
Развесистая Зоя

Развесистая Зоя
Аккуратно напомним, что доминантой государственного пейзажа были штабеля промерзлых трупов ГУЛАГа. На этом торте были и вишенки: изоляция и вой о «врагах народа». А также право власти убивать столько людей, сколько ей захочется...
Александр Невзоров, публицист 10 января в 09:26
720 7
​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА

​Никакого праздника? // ИНФОГРАФИКА
Новогоднее оформление Сургута — на троечку
Редакция СИА-ПРЕСС 09 января в 11:04
673 0
​Дети, транспорт, налоги и отпуска

​Дети, транспорт, налоги и отпуска
С чем жители Югры обращаются к властям в онлайн-петициях
Татьяна Раздрокова 08 января в 11:54
667 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции

​СИА-ПРЕСС 2016. Наука года: От гравитации до миграции
Топ-10 научных открытий 2016 года
Анастасия Лебедева 05 января в 18:31
668 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост

​СИА-ПРЕСС 2016. Гороскоп года: Поймать за хвост
Где искать удачу в год Петуха
Редакция СИА-ПРЕСС 04 января в 13:18
1066 1
​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод

​СИА-ПРЕСС 2016. Кадровый холод
Ушедший год был наполнен неожиданными отставками и неочевидными назначениями
Редакция СИА-ПРЕСС 03 января в 14:02
1333 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года

​СИА-ПРЕСС 2016. Потери года
Те, кто остался в 2016-м…
Редакция СИА-ПРЕСС 02 января в 19:42
1155 0
СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет

СИА-ПРЕСС 2016. Ветхий завет
Сургутский район весь год боролся с аварийным жильём и проблемами с коммуналкой
Артем Мазнев 01 января в 16:08
868 0
​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»

​СИА-ПРЕСС 2016. Редакционные беседы: Год глазами друзей «Нового Города»
Чем запомнится 2016-й и какие планы на 2017-й?
Редакция СИА-ПРЕСС 01 января в 13:22
900 0
СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее

СИА-ПРЕСС 2016. Светлое — будущее
Как Сургут прожил 2016 год и что ждёт от 2017-го
Дмитрий Щеглов 01 января в 10:06
943 0
​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»

​«Пусть этот замечательный праздник принесет в ваш дом уют и благополучие…»
Поздравление с Новым годом
Вадим Шувалов, глава Сургута 31 декабря 2016 в 14:01
1205 0
​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»

​«Каким будет 2017 год, во многом зависит от нас самих…»
Поздравление с Новым годом
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 декабря 2016 в 14:00
1118 0
​«Это сказка, которая на одну ночь входит в жизнь каждого…»

​«Это сказка, которая на одну ночь входит в жизнь каждого…»
Поздравление с Новым годом
Надежда Красноярова, председатель Думы города Сургута 31 декабря 2016 в 13:40
1014 0
​«Давайте вступать в Новый год с новыми идеями, надеждами и желанием улучшать условия нашей жизни…»

​«Давайте вступать в Новый год с новыми идеями, надеждами и желанием улучшать условия нашей жизни…»
Поздравление с Новым годом
Анатолий Сименяк, председатель Думы Сургутского района 31 декабря 2016 в 13:39
954 1
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика