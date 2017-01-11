​Почему так много Америки?

С наступившим! Только я заметил, что в новом году американская президентская повестка окончательно отжала из российского информационного поля наши внутренние политические новости? Путин-чемпион, Шойгу-оруженесец, Навальный-либераст, Зюганов-нафталин — где это все? Где ток-шоу о политическом курсе, экономической ситуации, необходимости что-то делать со страной, рублем, нефтью, пенсиями и т.д.? Где Дума, где Совфед?

Нету ничего. И дело не в том, что в США власть меняется, а у нас до выборов чуть больше года. Когда в США до выборов было чуть больше года, Обама все равно был нашим всем. Тогда он масштабировал зло с помощью российских СМИ, сейчас он хлопает дверью с помощью российских кибератак. А потом будет Трамп, которого в России ждут с замиранием – что-то будет со всеми нами?

Сначала я полагал, что это все пропаганда. Действительно, крайне удобно свалить все свои проблемы на заокеанского дядю, вступить с ним в незримый бой, переходя от открытых обвинений в холодок игнора, такой, знаете, когда стоишь в углу, надувшись, и смотришь исподтишка, что там, какая реакция.

Жить без Америки в информационном пространстве и скучно, и опасно. Опасно как раз потому, что скучно.

«Как там в России?» – «Воруют»: тут со времен Карамзина ничего не поменялось. А когда нет изменений, становится невыразимо скучно, не правда ли?

Куда веселее, когда санкции, происки и закулиса. Это все, конечно, присутствует, не без этого. Но где мы сами? В Сирии, в Крыму, в ООН, а что внутри? Никого нет дома, все ушли на фронт. Пусто. О чем говорили бы в новостях, если бы не США?

В итоге, пришел к выводу, что пропаганда не при чем. Она, конечно, есть, как и санкции с закулисой. Но ведь она, по сути, помимо всего прочего, прикрывает нашу внутреннюю политическую и экономическую пустоту, отсутствие актуальной вменяемой внутренней повестки.

Разве назначение ФСО-шных генералов губернаторами – это политика? Разве осенние выборы в Думу – это она? Разве пресс-конференция Путина о чем-то говорит? Разве возвращение Кириенко что-то значит? А в экономике? Кто-нибудь слышал внятную программу, хотя бы опорные пункты борьбы с кризисом? Просто продолжаются шаманские танцы вокруг нефти. Что об этом можно сказать в новостях? Вот и получается трэш, война, удои и США, которые во всем виноваты.

Или давайте на местный уровень перейдем. Скоропостижная отставка Попова, назначение, пардон, выборы Шувалова, все последние уходы из городской администрации вплоть до Шатунова – это разве местная политика? Это возня какая-то и шахматный размен, в котором от сургутян ровным счетом ничего не зависит. И который сургутянам ровным счетом ничего не несет. По большому счету – какая разница, кто будет занимать те или иные кресла? Когда в последний раз личная принципиальная позиция ответственного лица к чему-нибудь приводила на практике? Какая у исполнительной власти обратная связь с гражданами? С жизнью за окном?

Власть законодательная в виде недавно избранной гордумы тоже пока обходится без политики. Работает с документами. Может, так оно и к лучшему. Меньше шума – больше документов. Больше документов – теплее в квартирах, ровнее на дорогах, урожайнее на дачах. Какая тут, в самом деле, политика, к чертям собачьим? Дело надо делать. Работать на благо.

А заниматься политикой в России – это Майдан и национальное предательство, раскачивание лодки и расшатывание устоев.

Поэтому, сами понимаете, что без политической жизни США нам никуда. Она заменяет нам свою собственную. Можете считать это своеобразным информационным лендлизом.